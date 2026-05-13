OeSV-Nationalteam: Furioser WM-Start

Entgegen dem Eröffnungstag, an dem das erste Rennen erst um 17.00 Uhr gestartet werden konnte, hat der zweite WM-Tag bereits mittags begonnen. Die Windbedingungen ließen da aber nur ein Rennen zu, ehe die Flotte an Land geschickt wurde. Gegen 16.00 Uhr wurde der zweite Race-Day dann wegen zu schwachen Windes endgültig beendet.



Valentin Bontus klassierte sich in der einzigen Wettfahrt des Tages an zwölfter Stelle. „Das Rennen ist ‚semi‘ verlaufen: Ich hatte schon vor dem Start Probleme, überhaupt am Foil zu bleiben, weil so wenig Wind war. Dann habe ich den Countdown zum Start nicht gut einschätzen können, musste mich einreihen und ging als Vorletzter oder Letzter raus.“ Mit guten Entscheidungen und der nötigen Geschwindigkeit kämpfte sich der Niederösterreicher aber noch nach vorne. „Ich bin insgesamt zufrieden – auch, wenn mehr drinnen gewesen wäre. Für morgen, da soll es besseren Wind geben und das sagt mir auch mehr zu, brauche ich konstante, gute Starts, um dann vorne in der Fleet mitzumischen und den Einzug in die Goldflotte zu fixieren“, ergänzt der Athlet vom Yacht Club Podersdorf. Die Qualifikation wird am Mittwoch mit drei Rennen ab 16.00 Uhr abgeschlossen. In Führung liegt der Sieger der ersten beiden Sailing Grand Slams Maximilian Maeder (SGP).