Dezimiertes OeSV-Team startet in WM-Woche

Österreichs zweites Nacra 17-Team mit Lukas Haberl und Clara Stamminger hat auch für die Welt- und Europameisterschaften 2026 vorerst keine Startberechtigung. „Bei Clara Stamminger ist der Nationenwechsel nach wie vor nicht vollzogen worden und demnach kann sie bei Europa- und Weltmeisterschaften nicht für Österreich starten. Dieser Prozess kann sich noch bis kommenden Sommer hinziehen – aktuell ist aber bestätigt, dass ein Antreten bei der WM 2027 sicher ist, da die dreijährige Frist vor den Titelkämpfen in Gdynia abläuft. Dennoch arbeitet der Verband intensiv daran, hier entsprechend früher ein positives Ende zu schaffen“, erklärt OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid. Die 23-Jährige startete bis Juli 2024 noch für Frankreich und wurde 2023 Junioren-Weltmeisterin.



Auch das 49er-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger, die beiden Salzburger treten erstmals im WM-Revier an, nehmen für eine erfolgreiche WM einen Materialwechsel vor. „Wir werden unser ‚Einser-Segel‘ aufziehen – das soll uns nochmal einen Boost für erfolgreiche Titelkämpfe geben“, weiß Steuermann Prettner. Die EM-Vierten aus dem Vorjahr erwarten in Quiberon Verhältnisse, die ihnen liegen sollten. „Es schaut nach Mittel- bis Starkwind mit mehr als zehn Knoten aus und eher flachem Wasser, keiner großen Welle. Das sind grundsätzlich Bedingungen, die uns in die Karten spielen“, weiß Vorschoter Flachberger. Die beiden Athleten vom Union Yacht Club Wolfgangsee peilen, obwohl sie zuletzt in Hyères den Cut für die Goldflotte verpassten, eine Top-10-Platzierung an. „Die letzte Regatta hat in keiner Weise unser tatsächliches Leistungsniveau widergespiegelt. Die Verhältnisse lagen uns nicht, wir hatten kein Glück und haben zu viele Fehler gemacht. Die WM wird besser werden – davon sind wir überzeugt“, schließt Prettner.



Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger haben ihre Nennung bei den Titelkämpfen zurückgezogen. Donner zog sich am dritten Wettkampftag in Hyères eine Gelenkfraktur im linken Mittelfinger zu. In Abstimmung mit dem OeSV-Ärzteteam wurde entschieden, die WM nicht zu bestreiten. „Natürlich ist es bitter, die Titelkämpfe absagen zu müssen – aber wir haben einen langfristigen Plan und keine kurzfristigen Ziele. Das Risiko einer Folgeverletzung oder den Heilungsprozess zu verlangsamen, war einfach zu groß, deswegen war es die richtige Entscheidung. Wir haben nun unseren Trainingsplan umstrukturiert und die für nach der WM vorgesehenen Kraft- und Ausdauereinheiten vorgezogen. Dadurch nehmen wir nur minimale Einschnitte in unserem großen Ganzen vor – und können dann auch früher wieder auf das Wasser zurückkehren“, so Donner. Die 22-Jährige absolviert ihre Physioeinheiten aktuell im Olympiazentrum Kärnten. Für Mitte des Monats ist ein weiteres Röntgen und eine Abstimmung mit ihrem behandelnden Handchirurgen geplant. Erst dann wird über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt entschieden.