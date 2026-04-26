OeSV-Nationalteam: Haberl/Stamminger finalisieren auf 9

Lukas Haberl und Clara Stamminger haben die „Semaine Olympique Française“ vor Hyères, Frankreich, auf dem starken neunten Platz beendet. Nachdem das Nacra-17-Duo am Vortag mit einem starken Finish noch den Sprung in die Top-10 geschafft hatte, landete die Paarung vom Union Yacht Club Mondsee in den abschließenden beiden Rennen am Samstag auf den Rängen neun und acht.
Am Freitag verbesserten sich Haberl und Stamminger mit konstant starken Leistungen vom 13. auf den neunten Gesamtrang und qualifizierten sich damit für den Finaltag. Nachdem sie vor Palma de Mallorca noch knapp an den Top-10 vorbeigeschrammt waren, absolvierten sie nun erstmals das neue Format mit zwei Medal Races. In der Entscheidung am Samstag belegte das Duo die Plätze neun und acht und verteidigte damit Rang neun in der Gesamtwertung. „Wir waren grundsätzlich gut dabei, uns sind aber ein, zwei kleine Fehler unterlaufen – das ist in dieser engen Flotte zu viel, um weiter nach vorne zu kommen. Wir wollten unbedingt vor den beiden Niederländern bleiben, das ist uns auch gelungen. Das neue Format mit zwei Medal Races gefällt mir, wir nehmen auch einiges zum Lernen mit“, so Haberl, der insgesamt ein positives Fazit zieht: „So wie diese topbesetzte Regatta gelaufen ist, können wir sehr zufrieden sein. Wir sind definitiv am richtigen Weg und haben auch bei mehr Wind einen guten Schritt gemacht. Es war auf jeden Fall ein Motivationsschub.“
Starker Auftritt an der Cote d'Azur von Lukas Haberl und Clara Stamminger
Regatta-Gesamtresümee von OeSV-Sportdirektor Schmid
Matthias Schmid, Sportdirektor Österreichischer Segel-Verband: „Für uns war es eine sehr schwierige Regatta – unterschiedliche Dinge sind bei unterschiedlichen Teams nicht so verlaufen, wie erhofft. Allen voran natürlich die Verletzung von Rosa Donner, dann die durchwachsene Qualifikation von unserem 49er-Duo Prettner/Flachberger, und auch bei Farese/Zöchling, die bei den letzten zehn Events immer einen Top-10-Platz ersegelt haben, war irgendwie der Wurm drinnen. Dafür ist die Leistung von Haberl/Stamminger als sehr hoch einzustufen: Sie haben über die ganze Woche hinweg stark agiert und vor allem am letzten Tag der Goldflotte erfolgreich um die Teilnahme an den Medal-Races gekämpft – und das wohlverdient auch geschafft. Valentin Bontus ist nach wie vor schnell – das hat sich nicht geändert. Er ist immer in der Lage, eine Medaille zu holen. Aber mit dem neuen Format sind die Rennen der Medal-Series so kurz, so knapp und so eng, dass immer häufiger Entscheidungen in Folge von Protesten die Medaillenvergabe beeinflussen. Diese Entwicklung müssen und werden wir auf World Sailing-Ebene unbedingt ansprechen. Es kann nicht sein, dass fast schon regelmäßig am grünen Tisch die Entscheidungen über Gold, Silber und Bronze fallen.“