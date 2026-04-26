OeSV-Nationalteam: Haberl/Stamminger finalisieren auf 9

Regatta-Gesamtresümee von OeSV-Sportdirektor Schmid

Matthias Schmid, Sportdirektor Österreichischer Segel-Verband: „Für uns war es eine sehr schwierige Regatta – unterschiedliche Dinge sind bei unterschiedlichen Teams nicht so verlaufen, wie erhofft. Allen voran natürlich die Verletzung von Rosa Donner, dann die durchwachsene Qualifikation von unserem 49er-Duo Prettner/Flachberger, und auch bei Farese/Zöchling, die bei den letzten zehn Events immer einen Top-10-Platz ersegelt haben, war irgendwie der Wurm drinnen. Dafür ist die Leistung von Haberl/Stamminger als sehr hoch einzustufen: Sie haben über die ganze Woche hinweg stark agiert und vor allem am letzten Tag der Goldflotte erfolgreich um die Teilnahme an den Medal-Races gekämpft – und das wohlverdient auch geschafft. Valentin Bontus ist nach wie vor schnell – das hat sich nicht geändert. Er ist immer in der Lage, eine Medaille zu holen. Aber mit dem neuen Format sind die Rennen der Medal-Series so kurz, so knapp und so eng, dass immer häufiger Entscheidungen in Folge von Protesten die Medaillenvergabe beeinflussen. Diese Entwicklung müssen und werden wir auf World Sailing-Ebene unbedingt ansprechen. Es kann nicht sein, dass fast schon regelmäßig am grünen Tisch die Entscheidungen über Gold, Silber und Bronze fallen.“