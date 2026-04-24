OeSV-Nationalteam: Starkwind als Spielverderber

Valentin Bontus, der in der Formula Kite-Goldflotte seinen sechsten Gesamtrang verteidigte, bot am Mittwoch in den beiden Rennen mit den Plätzen vier und 18 unterschiedliche Leistungen. „Das erste Race war eigentlich super: Ich hatte einen guten Speed und eigentlich wäre sogar noch mehr drinnen gewesen, aber ich musste zwischenzeitlich einem chinesischen Konkurrenten ausweichen. Dann hat plötzlich der Wind gedreht und ich habe im zweiten Rennen seglerisch einfach einen ‚fetten‘ Fehler eingebaut“, weiß der Niederösterreicher. Für Donnerstag, den Schlusstag in der Top-Gruppe, sind fünf Rennen angesetzt. „Da will ich nochmal voll angreifen“, so Bontus.



Nacra 17-Duos rutschen zurück

Die heimische Nacra 17-Equipe ist nach den beiden ersten Rennen der Goldflotte nicht mehr in den Top-10 vertreten: Lukas Haberl und Clara Stamminger kamen bei 18–22 Knoten Wind zweimal nicht über Platz 16 hinaus und fielen auf den 15. Rang ab. Unmittelbar dahinter rangieren ihre Teamkolleg:innen Laura Farese und Matthäus Zöchling, die in den beiden Mittwochsrennen die Positionen 15 und 13 belegten. „Uns ist leider jeweils beim Start ein kleiner Fehler passiert, der sich in der kleinen Fleet sofort auswirkt, und da waren wir hinterher und haben es nicht mehr geschafft, aufzuholen. Wir haben es aber gut analysiert und werden morgen unser Bestes geben“, so Vorschoter Zöchling.



Mastbruch und Fingerverletzung

Einen rabenschwarzen Tag erwischte das an den ersten beiden Tagen aufzeigende 49erFX-Duo Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger. Der Paarung brach beim Rausfahren zum ersten Start der Mast und dabei zog sich Donner eine Fingerverletzung, die im nahegelegenen Spital verarztet wurde, zu. Eine Entscheidung, ob die Kärntner Steuerfrau und ihre Vorschoterin die Regatta fortsetzen werden, steht noch nicht fest.



In der männlichen Skiff-Klasse haben Keanu Prettner/Jakob Flachberger in der Silberflotte die Plätze sieben und zwei eingefahren und liegen auf dem 22. Gesamtrang. Ferdinand Steffan/Jonah Maier sind auf Position 45. In der ILCA 7-Silberflotte absolvierte Österreichs einziger Starter Clemens Kübber (27) ein Rennen. Er liegt an der 86. Position. Niklas Haberl und seine spanische Steuerfrau Paula Leiseca, die die rekonvaleszente Olympiasiegerin Lara Vadlau vertritt, erreichten in der 470er-Silberflotte die Ränge 14 und zehn und sind 36. der Gesamtwertung.