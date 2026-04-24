OeSV-Nationalteam: Bontus am Weg zum nächsten Podium

Valentin Bontus hat am Schlusstag der Formula Kite-Goldflotte bei der „Semaine Olympique Française“ vor Hyères, Frankreich, seine Ausgangsposition für die am Freitag angesetzte Medal-Series noch einmal deutlich verbessert: Der Olympiasieger fuhr in den fünf Rennen gleich dreimal auf Rang zwei und kletterte in der Gesamtwertung auf den vierten Platz. Damit steigt der Niederösterreicher im Kampf um seine zweite Medaille, nach Bronze beim Season-Opener vor Palma de Mallorca Anfang April, im Semifinale ein.
In der Nacra 17-Klasse fällt die Medaillenentscheidung erst am Samstag – davor sind für Freitag noch weitere Goldflotten-Races geplant. Lukas Haberl/Clara Stamminger (13.) und Laura Farese/Matthäus Zöchling (16.) fehlen aktuell neun bzw. 22 Punkte auf die Top-10.
„Es war ein super Tag. Ich bin sehr zufrieden. Mit dem stärkeren Wind und dem 15 Quadratmeter großen Kite hatte ich heute einen richtig guten Speed. Insgesamt hat einfach das Set-Up gepasst und damit war das Leben deutlich einfacher als zuletzt“, strahlte Valentin Bontus nach dem Abschluss der Formula Kite-Goldflotte. In den fünf Rennen am Donnerstag klassierte sich der Olympiasieger dreimal auf Rang zwei und wurde einmal Fünfter und einmal Sechster. Alle fünf Rennen dominierte der Gesamtführende Max Maeder, dem Bontus heute vom Speed her aber die Stirn bieten konnte. „Max hat heute gezeigt, dass er aus einem sehr guten Holz geschnitzt ist. Er hat sehr gute Starts hingelegt – vom Speed her war ich aber dabei, manchmal sogar eine Spur schneller. Aber die Starts haben heute nicht ausgereicht, um ihm entscheidend zusetzen zu können“, so Bontus‘ Analyse.
Die Medal-Series am Freitag nimmt der Niederösterreicher nun als Gesamtvierter in Angriff und steigt damit im Semifinale ein. Sein Ziel: „Ganz klar das Finale – und dann ist alles möglich.“
Nacra 17-Teams kämpfen um Teilnahme am Finaltag
In der olympischen Nacra 17-Klasse finden am Freitag die ausstehenden drei Rennen der Goldflotte statt. Die dann entscheidenden beiden Medal-Races der Top-10 sind für Samstag terminiert. Österreichs Teams müssen für eine Finaltag-Qualifikation aber noch kämpfen: Lukas Haberl und Clara Stamminger (12/8/9) fuhren am Donnerstag zweimal in die Top-10 und haben als 13. aktuell neun Punkte Rückstand. "Wir haben aus unserem Debriefing von gestern gute Erkenntnisse gezogen und es heute geschafft, dass wir einen 'Touch' schneller fahren und das Boot besser unter Kontrolle haben. Es fehlt natürlich noch was auf die besten Teams, aber wir haben Fortschritte gemacht. Morgen vier Rennen, bei weniger Wind - perfekt zum Angreifen", so Lukas Haberl.
Das Nacra17-Feld beim Start in Hyeres
Laura Farese und Matthäus Zöchling (17/10/11) müssen als 16. insgesamt 22 Zähler wettmachen, um den Finaltag zu erreichen. „Es ist heute gar nicht gut gelaufen. Wir waren auf der Kreuz eigentlich sehr, sehr langsam – die Abstimmung hat heute gar nicht gepasst. Vor dem ersten Race hatten wir zudem noch technische Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt das ganze Boot nochmal durchchecken und schauen, dass wir es für morgen schneller bekommen, um in den ausstehenden Rennen den Rückstand wettzumachen“, sagt Laura Farsese.
Verletzung zwingt Donner/LaFrance-Berger zum Ausstieg aus Hyères-Regatta
Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger haben die „Semaine Olympique Française“ nicht fortgesetzt. Das 49erFX-Duo, das bei seiner erst zweiten gemeinsamen Sailing Grand Slam-Regatta zwischenzeitlich an hervorragender vierter Stelle lag, brach am Mittwoch beim Rausfahren zum ersten Start der Mast – dabei verletzte sich Donner am Finger.