OeSV-Nationalteam: Bontus am Weg zum nächsten Podium

„Es war ein super Tag. Ich bin sehr zufrieden. Mit dem stärkeren Wind und dem 15 Quadratmeter großen Kite hatte ich heute einen richtig guten Speed. Insgesamt hat einfach das Set-Up gepasst und damit war das Leben deutlich einfacher als zuletzt“, strahlte Valentin Bontus nach dem Abschluss der Formula Kite-Goldflotte. In den fünf Rennen am Donnerstag klassierte sich der Olympiasieger dreimal auf Rang zwei und wurde einmal Fünfter und einmal Sechster. Alle fünf Rennen dominierte der Gesamtführende Max Maeder, dem Bontus heute vom Speed her aber die Stirn bieten konnte. „Max hat heute gezeigt, dass er aus einem sehr guten Holz geschnitzt ist. Er hat sehr gute Starts hingelegt – vom Speed her war ich aber dabei, manchmal sogar eine Spur schneller. Aber die Starts haben heute nicht ausgereicht, um ihm entscheidend zusetzen zu können“, so Bontus‘ Analyse.



Die Medal-Series am Freitag nimmt der Niederösterreicher nun als Gesamtvierter in Angriff und steigt damit im Semifinale ein. Sein Ziel: „Ganz klar das Finale – und dann ist alles möglich.“



Nacra 17-Teams kämpfen um Teilnahme am Finaltag

In der olympischen Nacra 17-Klasse finden am Freitag die ausstehenden drei Rennen der Goldflotte statt. Die dann entscheidenden beiden Medal-Races der Top-10 sind für Samstag terminiert. Österreichs Teams müssen für eine Finaltag-Qualifikation aber noch kämpfen: Lukas Haberl und Clara Stamminger (12/8/9) fuhren am Donnerstag zweimal in die Top-10 und haben als 13. aktuell neun Punkte Rückstand. "Wir haben aus unserem Debriefing von gestern gute Erkenntnisse gezogen und es heute geschafft, dass wir einen 'Touch' schneller fahren und das Boot besser unter Kontrolle haben. Es fehlt natürlich noch was auf die besten Teams, aber wir haben Fortschritte gemacht. Morgen vier Rennen, bei weniger Wind - perfekt zum Angreifen", so Lukas Haberl.