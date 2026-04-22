OeSV-Nationalteam: Donner/LaFrance-Berger weiter top

Haberl/Stamminger bestätigen starken Auftakt

Olympiastarter Lukas Haberl und seine Vorschoterin Clara Stamminger haben ihren Top-10-Platz klar verteidigt und ziehen als Siebente in die Goldflotte der Nacra 17-Disziplin ein. Die Paarung vom Union Yacht Club Mondsee klassierte sich am Dienstag, bei mehr Wind und relativ flachem Wasser, auf den Rängen neun, 16 und vier. „Die Bedingungen waren schon gut für uns. Wir hatten einen guten Speed. ‚All in all‘ war es eine solide Performance. Es beginnt jetzt quasi wieder bei null. Aber das passt – wir sind als Siebente live dabei“, berichtet Lukas Haberl.



Laura Farese/Matthäus Zöchling schafften als 15.-bestes Boot den Einzug in die Goldflotte. Ein Frühstart im abschließenden Rennen verhinderte eine bessere Platzierung. „Prinzipiell sind heute einige Sachen schon deutlich besser gelaufen. Und das Wichtigste ist: Wir haben eine gute Idee, wo wir uns noch verbessern können. In der Goldfleet sind nun deutlich weniger Boote am Start, das sollte uns mehr liegen – und mit dem neuen Punktesystem geht es ja nun quasi wieder von Null los“, erzählt Laura Farese. Durch das neue Racing-Format nehmen die rot-weiß-roten Boote nun die Top-Gruppe, anhand ihrer Platzierung in der Qualifikation, mit sieben (Haberl/Stamminger) bzw. 15 (Farese/Zöchling) Punkten in Angriff.



Die zuletzt beim Saison-Opener vor Palma de Mallorca siebentplatzierte 49er-Paarung Keanu Prettner/Jakob Flachberger verpasste hingegen die Goldflotte als 22. um vier Punkte. Wir sind nicht happy mit dem Ganzen. Es war vom Wind her ein schwieriger Tag - schwierig einzuschätzen, was passiert. In den ersten zwei Rennen haben wir auch etwas mit dem Speed gekämpft, aber grundsätzlich sind wir vom Start schon nicht gut genug weggefahren. Wir haben es leider einfach nicht gut erwischt. Es ist so. Wir müssen daraus lernen und die nächsten Tage nutzen, um Dinge auszuprobieren und vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten für die WM zu finden", so Steuermann Prettner. Österreichs zweiter 49er mit Ferdinand Steffan und Jonah Maier fehlte am zweiten Tag „der Speed und das Feingefühl in den Manövern“, um bei Bedingungen von sechs bis elf Knoten „bei der ‚Party‘ dabei zu sein“. Die burgenländische Paarung liegt an 45. Stelle.



Niklas Haberl, Vorschoter der aktuell rekonvaleszenten Olympiasiegerin Lara Vadlau, bestreitet die Regatta mit der spanischen Steuerfrau Paula Leiseca. Die beiden haben sich im 470er-Feld auf den 31. Platz vorgekämpft. Clemens Kübber, einziger rot-weiß-roter Vertreter in der quantitativ hochwertigen ILCA 7-Konkurrenz, ist nach drei Rennen 89.