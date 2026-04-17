OeSV-Nationalteam: Herausforderung Hyères

„Es wird nicht leichter“, seufzt Lukas Haberl und verweist auf die Startliste in der Nacra 17-Klasse. Für den zweiten Stopp der Sailing Grand Slam-Serie haben sich mit Ruggero Tita und Caterina Banti die Dominator:innen der letzten Jahre eingeschrieben. Seit 2017 gewann das italienische Duo vier EM- und WM-Titel und zweimal Olympiagold. Der Salzburger verpasste mit seiner Vorschoterin vor Palma als 13. knapp die Teilnahme am Finaltag. „Die erste Standortbestimmung ist geschafft. Uns ist bewusst, dass eine Top-10-Platzierung schwierig, aber auf jeden Fall machbar ist. In Palma waren die Bedingungen nicht ganz auf unserer Seite. Wir brauchen über die gesamte Woche etwas mehr Variation bei Wind und Welle, dann können wir mit unseren Allround-Fähigkeiten schon eine gute Platzierung einsegeln“, weiß der Athlet vom Union Yacht Club Mondsee.



Österreichs zweiter Nacra 17 mit Laura Farese und Matthäus Zöchling hievte sich auf der Baleareninsel in die Top-10, sieht aber ebenfalls noch Luft nach oben: „Wir müssen unsere kleinen Fehler reduzieren. Wenn es uns gelingt, in den wichtigsten Bereichen noch ein paar Prozentpunkte herauszuholen, dann kommen wir Richtung 100 Prozent – und dann können wir, das haben wir vor Palma bewiesen, Wettfahrten gewinnen. Wir müssen die Einzelteile besser zueinander und mehr Konstanz hineinbringen, dann ist vor Hyères noch mehr möglich“, erzählt die burgenländische Steuerfrau Laura Farese.



iQFoil-Athlet Theo Peter verzichtet auf einen Start bei diesem Sailing Grand Slam-Bewerb. Der Windsurfer vom Union Yacht Club Wolfgangsee hat bereits vor Portimão seine Detailvorbereitung auf die Europameisterschaften gestartet. Die kontinentalen Titelkämpfe in den olympischen Windsurfklassen finden ab 18. Mai in Portugal statt. Ebenfalls nicht am Start sind die beiden Nachwuchs-Skiff-Teams Eva Truttenberger/Livia Farese (49erFX) und Keno Pulte/Leo Übelhör (49er). Niklas Haberl, Vorschoter der aktuell rekonvaleszenten Olympiasiegerin Lara Vadlau, wird die Regatta mit der spanischen Steuerfrau Paula Leiseca bestreiten. In der olympischen ILCA 7-Klasse hält Clemens Kübber die rot-weiß-roten Farben hoch.