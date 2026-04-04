OeSV-Nationalteam: Drei mal ums Podest

Valentin Bontus musste am Schlusstag der Opening Series zwar etwas Federn lassen, neben einem starken dritten Rang zu Beginn reichte es, in Folge eines Materialschadens, in den weiteren Races nur zu den Platzierungen 23, 16 und 14, qualifizierte sich aber als Gesamtvierter souverän für die Medal-Series in der Formula Kite.



„Die Freude ist sehr groß. Beim Comeback gleich in die Medal-Series einzuziehen ist super – damit habe ich mein Ziel definitiv erreicht. Morgen früh werde ich nochmal ein wenig am Set-Up feilen, Details adaptieren und dann braucht es einen guten Start und die richtige Seite für den Erfolg. Ich will Gas geben, ins Finale kommen und dort um eine Medaille kämpfen“, sagt der Athlet vom Yacht Club Podersdorf.



Der Niederösterreicher steht damit fix im Semifinale und kämpft um einen der beiden vakanten Spots im Finale. Dort treffen dann die besten vier Athleten – Max Maeder und Riccardo Pianosi sind als Erster und Zweiter der Opening Series bereits dafür gesetzt – um die Medaillen. Im Finale werden so viele Rennen ausgetragen, bis einer der vier Teilnehmer zwei Siege errungen hat. Maeder und Pianosi werden aufgrund ihrer Leistungen ein Sieg vorab gutgeschrieben.