OeSV-Nationalteam: Drei mal ums Podest

Der Österreichische Segel-Verband hat bei der zum Sailing Grand Slam zählenden Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca in drei olympischen Klassen die Medaillenentscheidungen am Samstag erreicht.
Olympiasieger Valentin Bontus geht als Gesamtvierter in die Medal-Series der Formula Kite. Die 49er Keanu Prettner/Jakob Flachberger und das Nacra 17-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling nehmen den Schlusstag, der in diesen Disziplinen erstmals zwei Medal-Races vorsieht, jeweils von Platz acht aus in Angriff. Österreichs zweiter Nacra 17 mit Lukas Haberl und Clara Stamminger verpasste die Top-10 knapp und beendet die erste Regatta in der neuen Saison an 13. Stelle.
Bontus lässt Federn...
... bleibt beim Comeback aber auf Podestkurs
Valentin Bontus musste am Schlusstag der Opening Series zwar etwas Federn lassen, neben einem starken dritten Rang zu Beginn reichte es, in Folge eines Materialschadens, in den weiteren Races nur zu den Platzierungen 23, 16 und 14, qualifizierte sich aber als Gesamtvierter souverän für die Medal-Series in der Formula Kite.
„Die Freude ist sehr groß. Beim Comeback gleich in die Medal-Series einzuziehen ist super – damit habe ich mein Ziel definitiv erreicht. Morgen früh werde ich nochmal ein wenig am Set-Up feilen, Details adaptieren und dann braucht es einen guten Start und die richtige Seite für den Erfolg. Ich will Gas geben, ins Finale kommen und dort um eine Medaille kämpfen“, sagt der Athlet vom Yacht Club Podersdorf.
Der Niederösterreicher steht damit fix im Semifinale und kämpft um einen der beiden vakanten Spots im Finale. Dort treffen dann die besten vier Athleten – Max Maeder und Riccardo Pianosi sind als Erster und Zweiter der Opening Series bereits dafür gesetzt – um die Medaillen. Im Finale werden so viele Rennen ausgetragen, bis einer der vier Teilnehmer zwei Siege errungen hat. Maeder und Pianosi werden aufgrund ihrer Leistungen ein Sieg vorab gutgeschrieben.
Prettner/Flachberger im Auf und Ab
Mit Seabreeze ins Finale
Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben sich ebenfalls für den Finaltag qualifiziert. Das rot-weiß-rote 49er-Duo erlebte zum Abschluss der Goldflotte nochmals ein Wellenbad der Gefühle: Im ersten Race des Tages reichte es, nach einer verpatzten Halse kurz vor Schluss, nur zum 22. Platz. Dann setzte aber die Seabreeze ein – und bei stabilerem Wind und mit deutlich besserem Speed holte sich das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee noch die Ränge drei und sieben. Als Gesamtachte nimmt die Salzburger Paarung nun die beiden Medal-Races in Angriff. „Wir sind happy, dass wir es ins Medal-Race geschafft haben – das war ein sehr wichtiger ‚Step‘. Das neue Format, bei dem jetzt die Punkte etwas zusammengeschrumpft werden, spielt uns natürlich etwas in die Karten – damit haben wir eine Chance auf eine Medaille. Dennoch ist der Abstand recht groß, wir müssen alles geben und auch ein bisschen auf Umfaller der Konkurrenten hoffen. Aber es ist alles drinnen: gut segeln, Spaß haben und dann ist im Optimalfall auch die Medaille möglich“, hält Steuermann Keanu Prettner fest.
Haberl/Stamminger verpassen den Cut
Mit Wettfahrtsieg in den Finaltag
Laura Farese und Matthäus Zöchling haben am Schlusstag der Goldflotte in der Nacra 17-Klasse ihren ersten Wettfahrtsieg bei der Trofeo Princesa Sofia gefeiert. Das Duo vom Union Yacht Club Burgenland legte die Platzierungen 13 und zehn nach und qualifizierte sich damit als achtbestes Boot für die Entscheidung. "Endlich Seabreeze - und damit gleich viel wärmer. Die ersten Wettfahrt war nahezu perfekt, das war sehr cool und gibt unglaublich Auftrieb für die Entscheidung morgen. Wir sind glücklich, die Top-10 so souverän geschafft zu haben. Die Punkte werden jetzt nochmals angepasst. Es werden zwei kurze, spannende Races werden und wir werden alles geben, um eine Medaille zu holen", so Steuerfrau Laura Farese.
Lukas Haberl/Clara Stamminger kamen am Freitag nicht über einen 12. Platz hinaus (12/17/12) und verpassten als 13. die Medaillenentscheidung um 21 Punkte.
In der 49er- und Nacra 17-Klasse wird vor Palma de Mallorca erstmals ein neues Medal-Race-Format ausgetragen: Statt dem bisherigen Modus mit einem Entscheidungslauf und doppelten Punkten werden ab sofort zwei Medal-Races um einfache Punkte gesegelt. Vor den beiden Entscheidungswettfahrten werden jedoch die Punkte der besten zehn Boote ab einer entsprechenden Range nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel nachadjustiert. Dadurch verringern sich die Punktedifferenzen innerhalb der Top-10.