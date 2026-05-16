OeSV-Nationalteam: Bontus holt Bronze, Prettner/Flachberger am Sonntag um Medaille

Keanu Prettner und Jakob Flachberger segeln am Sonntag vor Quiberon, Frankreich um ihre erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Das 49er-Duo zeigte am Schlusstag der Goldflotte konstante Leistungen (11/8/10) und verteidigte seinen fünften Gesamtrang. In den für Sonntag geplanten beiden Medal-Races der Top-10 haben die beiden Salzburger alle Möglichkeiten auf Edelmetall. Auf Bronze fehlen aktuell nur 3,5 Punkte.

An einem hochklassigen Schlusstag in der 49er-Goldflotte haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt. Das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee klassierte sich auf den Plätzen elf, acht und zehn – damit schaffte es souverän den Einzug in die beiden entscheidenden Medal-Races am Sonntag und hat als Fünfter alle Chancen auf seine erste WM-Medaille überhaupt.



"Von den Punkten her ist es schon sehr eng - fast alle Boote haben eine Chance auf eine Medaille. Es geht darum, beide Races gut zu segeln. Man braucht sich nicht zu viel Taktik überlegen - es wird darauf hinauslaufen, dass man zwei gute Wettfahrten segeln muss. Wir sind in einer guten Position, dass wir eingreifen können in das ganze und das wollen wir", sagt Steuermann Keanu Prettner.