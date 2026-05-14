OeSV-Nationalteam: Prettner/Flachberger weiter WM-Führende

Valentin Bontus hat bei der Formula Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo den Einzug in die Goldflotte der besten 25 Athleten geschafft. Der Olympiasieger steigerte sich in den sechs Rennen am Mittwoch kontinuierlich (6/6/5/4/3/3) und qualifizierte sich als Vierter souverän. Auf den drittplatzierten Italiener Riccardo Pianosi fehlen dem Niederösterreicher aktuell acht Punkte.

„Es war heute definitiv ein schwieriger Tag, weil es vom Wind her einfach viele schwierige Situationen gab. Ich habe dann aber von Rennen zu Rennen besser hineingefunden und am Ende solide abliefern können“, hält der Athlet vom Yacht Club Podersdorf fest.



Der WM-Dritte von 2024 muss sich im Laufe des Abends noch der Jury stellen: Zwei seiner Konkurrenten haben für eine unklare Situation an der Top-Mark im zehnten Rennen, an der Bontus beteiligt war, Protest eingelegt. „Ich habe Videoaufzeichnungen von diesem Rennabschnitt, die für mich sprechen sollten. Diese werde ich vorzeigen und entsprechend als Argumentation anführen. Ich bin zuversichtlich, dass es im zehnten Rennen zu keiner Rückversetzung kommen wird“, sagt der Olympiasieger. Eine höhere Platzierung im zehnten Race hätte aktuell keine Auswirkungen auf seinen vierten Platz, da dieses Ergebnis dann als eines der drei Streichresultate geführt werden würde.



Österreichs Sportler des Jahres 2024 setzt die Weltmeisterschaft am Donnerstag mit vier Goldflottenrennen fort. Die Medaillenentscheidung fällt am Samstag.