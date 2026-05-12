OeSV-Nationalteam: Super WM-Start von Bontus

Die Formula Kite-WM hat mit einer fünfstündigen Verspätung begonnen: Wegen Regens und Windbedingungen, die bereits das Rausfahren erschwerten, wurde der Start früh auf 17.00 Uhr verlegt. Am späteren Nachmittag konnten dann bei mittelstarkem Wind, bei dem fast alle Athleten den 21er-Kite aufzogen, die vier geplanten Rennen der Qualifikation durchgeführt werden.



Valentin Bontus erwischte einen hervorragenden Tag: Gemeinsam mit dem zweifachen Weltmeister Max Maeder aus Singapur dominierte er die gelbe Flotte und klassierte sich dreimal an zweiter und einmal an erster Stelle. „Max und ich waren heute in einer eigenen Liga – und sind in allen Rennen vorneweg gefahren. Der Speed war super, einmal konnte ich Max sogar schlagen. Ich bin sehr zufrieden. Aber es ist noch sehr lange hin. Erst ein Drittel der Qualifikation ist absolviert – es sind noch sehr viele Races zu bestreiten. Aber als Gesamtdritter hineinzustarten, gibt schon Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf“, berichtet der Athlet vom Yacht Club Podersdorf.