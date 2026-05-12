Segelbundesliga nimmt Kurs auf neue Saison

Der Saisonauftakt der 1. Liga findet traditionell am Wörthersee statt – Gastgeber sind der Yachtclub Velden und Boote Schmalzl. Die 18 Clubs teilen sich sechs zu Verfügung gestellte und identische J/70-Boote und messen sich in kurzen Races. Dabei kommt es vor allem auf schnelles taktisches Umschalten und eine konstante Fehlervermeidung an. Die 1. Liga wird auch 2026 wieder an mehreren Wochenenden auf verschiedenen Seen in ganz Österreich ausgetragen.

Durch die Aufsteiger, den Segelclub Traunkirchen und den Yachtclub Velden Integrativ, weht frischer Wind in der obersten Spielklasse. Diese Auf- und Abstiegsprozesse stellen sicher, dass die Liga trotz ihrer stabilen Struktur lebendig bleibt und sich über die Jahre hinweg stetig weiterentwickelt.

Als Titelverteidiger und Rekordmeister geht der Burgenländische Yachtclub (BYC) in die Saison 2026. Die Mannschaft aus Rust hat sich in den vergangenen Jahren als konstanter Favorit etabliert und den Liga-Cup mehrfach in den Osten Österreichs geholt. Als härtester Verfolger gilt der Segelclub Mattsee, der in den letzten Jahren immer wieder bis an die Spitze herangerückt ist und auch dieses Jahr als einer der zentralen Titelanwärter zählt.

Die 2. Liga eröffnet die Saison ebenfalls mit 18 Teams am Attersee beim SCATT, die nachdem sie Ligaluft geschnuppert haben, ebenfalls mit einem eigenen Team antreten wird. Der Titelverteidiger Pannonia Youth hat auf den 1.Platz verzichtet und will sich erneut den Gesamtsieg holen. Damit ist der Startschuss für den österreichischen Ligabetrieb gefallen. Mit Austragungsorten am Attersee, Wörthersee, Traunsee und Mondsee ist die Bundesliga bis in den Herbst hinein in mehreren Bundesländern präsent und bietet eine stabile Bühne für den heimischen Segelsport.