Traunseewoche: Start am Donnerstag

Die Traunsee Woche zählt zu den größten Binnenseeregatten Europas und erfreut sich auch bei ihrer 22. Auflage großer Beliebtheit. Bei der Schwerpunktregatta der ILCA-6-Klasse im Union Yacht Club Traunsee haben bereits 30 Boote gemeldet. Auch die internationale österreichische Staatsmeisterschaft der H-Boote lockt wieder zahlreiche Teilnehmer:innen an den Traunsee: Beim Segelclub Ebensee sind bislang 17 Meldungen mit über 50 Segler:innen eingegangen. Dabei treffen nationale Topteams auf starke internationale Konkurrenz – mittendrin auch Lokalmatador Markus Watzinger.



Neben österreichischen Meisterschaften stehen auch mehrere Schwerpunktregatten auf dem Programm. Unter anderem ist die Zoom8-Klasse im UYCT vor Gmunden zu Gast. Diese Rennen dienen zugleich als Testlauf für die Zoom8-Europameisterschaft, die von 11. bis 18. Oktober am selben Ort ausgetragen wird.



Auch in diesem Jahr erwartet die Teilnehmer:innen ein sowohl sportlich als auch gesellschaftlich attraktives Programm. Am Freitag findet das beliebte Segler:innenfest im malerischen Ambiente von Schloss Orth statt. Das Fest bietet ideale Möglichkeiten zum Austausch und hat für die Segel-Community große Bedeutung.