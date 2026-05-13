Traunseewoche: Start am Donnerstag

Am Donnerstag wird in den fünf Segelclubs rund um den Traunsee die 22. Traunsee Woche eröffnet. Beim ASKÖ Gmunden Segeln, im Segelclub Altmünster, im Segelclub Traunkirchen, im Segelclub Ebensee sowie im Union Yacht Club Traunsee finden Regatten in elf Bootsklassen statt.
Die Traunsee Woche zählt zu den größten Binnenseeregatten Europas und erfreut sich auch bei ihrer 22. Auflage großer Beliebtheit. Bei der Schwerpunktregatta der ILCA-6-Klasse im Union Yacht Club Traunsee haben bereits 30 Boote gemeldet. Auch die internationale österreichische Staatsmeisterschaft der H-Boote lockt wieder zahlreiche Teilnehmer:innen an den Traunsee: Beim Segelclub Ebensee sind bislang 17 Meldungen mit über 50 Segler:innen eingegangen. Dabei treffen nationale Topteams auf starke internationale Konkurrenz – mittendrin auch Lokalmatador Markus Watzinger.
Neben österreichischen Meisterschaften stehen auch mehrere Schwerpunktregatten auf dem Programm. Unter anderem ist die Zoom8-Klasse im UYCT vor Gmunden zu Gast. Diese Rennen dienen zugleich als Testlauf für die Zoom8-Europameisterschaft, die von 11. bis 18. Oktober am selben Ort ausgetragen wird.
Auch in diesem Jahr erwartet die Teilnehmer:innen ein sowohl sportlich als auch gesellschaftlich attraktives Programm. Am Freitag findet das beliebte Segler:innenfest im malerischen Ambiente von Schloss Orth statt. Das Fest bietet ideale Möglichkeiten zum Austausch und hat für die Segel-Community große Bedeutung.