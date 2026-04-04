OeSV-Nationalteam: Fulminantes Bontus-Comeback

Laura Farese und Matthäus Zöchling konnten sich am Finaltag der Nacra-17-Konkurrenz nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee musste im Kampf um die Medaillen – 18 Punkte betrug der Rückstand – „all in“ gehen. „Das Risiko hat sich nicht bezahlt gemacht. In der ersten Wettfahrt sind wir gut gestartet, dann haben wir als eines der ersten Boote auch gefoilt – aber nach der ersten Wende hat etwa ein halber Knoten gefehlt, sodass wir nicht wieder anfoilen konnten. Das war leider etwas Pech. Im zweiten Race haben wir die falsche Seite erwischt“, berichtet Vorschoter Matthäus Zöchling.



Damit blieben dem Duo nur die Ränge acht und neun. In der Gesamtwertung rutschte die Burgenland-Paarung auf den zehnten Platz zurück. Dennoch zieht Zöchling ein positives Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir in allen Bedingungen mit den Top-Booten mitfahren können und auch sehr schnell sind. Wir haben Podiumsplätze herausgefahren, eine Wettfahrt gewonnen – wir sind absolut dabei. Insgesamt waren es dann zu viele kleine Fehler, die es verhindert haben, dass wir um die Medaillen mitsegeln. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit der Performance von unserer ersten Regatta in diesem Jahr zufrieden. Ein paar Dinge gibt es zu analysieren und schon für Hyères (Sailing-Grand-Slam-Regatta ab 18. April; Anm.) zu adaptieren, damit wir dort noch näher an die Spitzenplätze heranrücken.“



Bilanz von OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid: "Unser Ziel ist es immer, an einem Finaltag mit so vielen Athlet:innen bzw. Booten wie möglich eine Chance auf eine Medaille zu haben. Hier in Palma ist uns das in drei Klassen gelungen – und in einer haben wir Bronze geholt. Wir liegen damit im Plan – vielleicht nicht darüber, aber definitiv auch nicht darunter. Palma ist für uns ein erstes Antasten, um zu sehen, wo wir stehen, und es zeigt: Wir sind dran an den Medaillen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass auch viele unserer Athlet:innen aus den nächsten beiden Generationen kommen. Für sie geht es bei dieser ersten Sailing Grand Slam Regatta noch nicht um Ergebnisse, sondern einerseits darum, sich optimal für eine mögliche Olympia-Qualifikation 2028 vorzubereiten, und andererseits – ein paar Segler:innen haben überhaupt erst ihr Grand Slam-Debüt gegeben und sind in einem Prozess für 2032 und darüber hinaus – Erfahrung zu sammeln und zu lernen."