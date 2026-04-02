OeSV-Nationalteam: Spitzenteams am Vormarsch

Das österreichische Segelnationalteam liegt zur Halbzeit der Goldflotten bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca in drei olympischen Segelklassen in den Top-10. Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus entschied die ersten beiden Rennen für sich – und schob sich in der Gesamtwertung auf den dritten Rang.
49er-Asse trumpfen auf
Zum Auftakt der 49er-Goldflotte haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger aufgetrumpft: Das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee ließ zwar im ersten Race auf der zweiten Kreuz nach einer falschen Entscheidung noch viel liegen (18), zeigte aber in den abschließenden beiden Wettfahrten mit jeweils Rang drei gehörig auf. „Set-up und Speed waren einfach gut. Und wir hatten auch das nötige Glück, dass die von uns gewählten Seiten perfekt funktioniert haben. Diese Komponenten haben wir dann gut zusammengesetzt und zwei Podiumsplätze ins Ziel gebracht“, resümiert Steuermann Keanu Prettner. In den abschließenden drei Rennen der Goldflotte am Freitag will die Salzburger Skiff-Paarung „noch etwas mehr riskieren, solide Wettfahrten segeln, um die Medal-Series zu erreichen“. In der Gesamtwertung liegen Prettner/Flachberger nun an neunter Stelle.
Bontus Im Flug aufs Stockerl
Mit zwei Wettfahrtsiegen auf Platz 3
Valentin Bontus hat seine starke Form auch in die Goldflotte mitgenommen. Der Formula Kite-Olympiasieger spielte gleich in den ersten beiden Rennen des Tages seinen guten Speed aus und fuhr Wettfahrtsiege ein. Anschließend zeigte sich der Wind deutlich variabler – und der Niederösterreicher war gezwungen, seinen Kite zu wechseln. „In den letzten beiden Races waren die Bedingungen deutlich schwieriger, deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir über die Geschwindigkeit in den ersten beiden Läufen Siege holen konnte. Daran gilt es morgen anzuschließen. Ich brauche weiterhin konstante Top-Ergebnisse, um meinen guten Platz für die Medal-Series zu verteidigen. Laut ‚Forecast‘ könnten sich für morgen die Windbedingungen ändern – dadurch werde ich auch meine Taktik adaptieren müssen. Aber ich bin gut vorbereitet und guter Dinge, dass auch der Abschluss in der Goldflotte gelingen wird“, so der Gesamtdritte vom Yacht Club Podersdorf.
Farese/Zöchling am Vormarsch
Farese/Zöchling mit Steigerung über den Tag
Laura Farese und Matthäus Zöchling haben sich in einem herausfordernden Nacra 17-Goldflotten-Auftakt immer besser in Szene gesetzt: Mit den Einzelresultaten zwölf, neun und zwei verbesserte sich das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee kontinuierlich – und schob sich als Gesamtachte auch wieder in die Top-10. „Es war sehr schwierig, heute die Übersicht zu behalten – da der Wind wieder drehend und böig war. Aber wir haben das mit Fortdauer gut hinbekommen und vor allem mit dem starken zweiten Rang zum Abschluss haben wir nochmals ordentlich Selbstvertrauen tanken können, um am Freitag die Medal-Series zu fixieren“, weiß Steuerfrau Laura Farese.
Lukas Haberl und Clara Stamminger rutschten hingegen wieder aus den Top-10: Nach den Einzelresultaten sechs, 16 und 14 liegt das Mondsee-Duo nun an 13. Stelle im Gesamtklassement – und hat nur drei Punkte Rückstand auf den Zehnten.
Am Freitag enden die Goldflotten in allen Bewerben. Die jeweils zehn Besten qualifizieren sich für die Medaillenentscheidungen am Samstag.