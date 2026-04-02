OeSV-Nationalteam: Spitzenteams am Vormarsch

Laura Farese und Matthäus Zöchling haben sich in einem herausfordernden Nacra 17-Goldflotten-Auftakt immer besser in Szene gesetzt: Mit den Einzelresultaten zwölf, neun und zwei verbesserte sich das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee kontinuierlich – und schob sich als Gesamtachte auch wieder in die Top-10. „Es war sehr schwierig, heute die Übersicht zu behalten – da der Wind wieder drehend und böig war. Aber wir haben das mit Fortdauer gut hinbekommen und vor allem mit dem starken zweiten Rang zum Abschluss haben wir nochmals ordentlich Selbstvertrauen tanken können, um am Freitag die Medal-Series zu fixieren“, weiß Steuerfrau Laura Farese.



Lukas Haberl und Clara Stamminger rutschten hingegen wieder aus den Top-10: Nach den Einzelresultaten sechs, 16 und 14 liegt das Mondsee-Duo nun an 13. Stelle im Gesamtklassement – und hat nur drei Punkte Rückstand auf den Zehnten.



Am Freitag enden die Goldflotten in allen Bewerben. Die jeweils zehn Besten qualifizieren sich für die Medaillenentscheidungen am Samstag.