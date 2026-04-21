OeSV-Nationalteam: Fordernde Leichtwindbedingungen in Hyeres

Sonnenschein, etwa 20 Grad Celsius und Leichtwindverhältnisse – so präsentierte sich der erste Wettkampftag bei der „Semaine Olympique Française“ an der Côte d’Azur. In diesen Bedingungen fand sich aus heimischer Sicht das 49erFX-Gespann Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger (7/(13)/3) am besten zurecht. Das erst seit Ende Herbst letzten Jahres miteinander segelnde Duo beendete den ersten Tag an hervorragender vierter Stelle. „Wir haben uns hier vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt und sind nach starken Trainingsergebnissen mit viel Selbstvertrauen in diese Regatta gestartet. Und wir haben unser Momentum mitgenommen: Wir waren schnell, hatten einen guten Rhythmus – und mit unserem ersten gemeinsamen Podestplatz einen sehr guten Tag. Wir sind sehr glücklich und zufrieden über diesen sensationellen Auftakt und freuen uns auf den weiteren Verlauf“, richtet Vorschoterin Marion LaFrance Berger aus.



Nacra 17-Paarung Haberl/Stamminger Sechste

Das Nacra 17-Boot mit Lukas Haberl und Clara Stamminger kratzt nach den ersten drei Rennen an den Top-5. Das Duo vom Union Yacht Cub Mondsee eröffnete mit Rang neun und legte als Dritte im zweiten Race einen Podestplatz nach. Der 19. Platz aus dem dritten Lauf wird aktuell als Streicher geführt. In der Gesamtwertung sind die beiden damit Sechste. „Das war ein guter Start in die Regatta. Heute, bei wenig Wind und vielen Booten, war es wichtig, sicher und ‚clean‘ über den Kurs zu kommen. Wir haben den ‚Traffic‘ gut überstanden und sind mit unserer Leistung zufrieden. Im letzten Race, da haben wir am Start ein Foul begangen und deshalb ein ‚Ringerl‘ drehen müssen, wäre mehr drinnen gewesen“, analysiert Olympiateilnehmer Lukas Haberl.



Der zweite Nacra 17 mit Laura Farese/Matthäus Zöchling (16/8/(27)) liegt an 13. Position. „Wenig Wind, knapp 40 Boote auf der Linie – da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an. Es lief heute nicht alles perfekt zusammen“, hält Laura Farese fest.

