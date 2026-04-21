OeSV-Nationalteam: Fordernde Leichtwindbedingungen in Hyeres

Österreichs Segelnationalteam hat am Montag einen soliden Auftakt in die zweite Sailing Grand Slam-Regatta 2026 hingelegt. Bei fordernden Leichtwindbedingungen vor Hyères, Frankreich klassierte sich das 49erFX-Duo Rosa Donner/Marion LaFrance-Berger als bestes rot-weiß-rotes Boot an starker vierter Stelle des Gesamtklassements. Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus liegt nach den ersten vier Rennen an siebenter Position.
Sonnenschein, etwa 20 Grad Celsius und Leichtwindverhältnisse – so präsentierte sich der erste Wettkampftag bei der „Semaine Olympique Française“ an der Côte d’Azur. In diesen Bedingungen fand sich aus heimischer Sicht das 49erFX-Gespann Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger (7/(13)/3) am besten zurecht. Das erst seit Ende Herbst letzten Jahres miteinander segelnde Duo beendete den ersten Tag an hervorragender vierter Stelle. „Wir haben uns hier vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt und sind nach starken Trainingsergebnissen mit viel Selbstvertrauen in diese Regatta gestartet. Und wir haben unser Momentum mitgenommen: Wir waren schnell, hatten einen guten Rhythmus – und mit unserem ersten gemeinsamen Podestplatz einen sehr guten Tag. Wir sind sehr glücklich und zufrieden über diesen sensationellen Auftakt und freuen uns auf den weiteren Verlauf“, richtet Vorschoterin Marion LaFrance Berger aus.
Nacra 17-Paarung Haberl/Stamminger Sechste
Das Nacra 17-Boot mit Lukas Haberl und Clara Stamminger kratzt nach den ersten drei Rennen an den Top-5. Das Duo vom Union Yacht Cub Mondsee eröffnete mit Rang neun und legte als Dritte im zweiten Race einen Podestplatz nach. Der 19. Platz aus dem dritten Lauf wird aktuell als Streicher geführt. In der Gesamtwertung sind die beiden damit Sechste. „Das war ein guter Start in die Regatta. Heute, bei wenig Wind und vielen Booten, war es wichtig, sicher und ‚clean‘ über den Kurs zu kommen. Wir haben den ‚Traffic‘ gut überstanden und sind mit unserer Leistung zufrieden. Im letzten Race, da haben wir am Start ein Foul begangen und deshalb ein ‚Ringerl‘ drehen müssen, wäre mehr drinnen gewesen“, analysiert Olympiateilnehmer Lukas Haberl.
Der zweite Nacra 17 mit Laura Farese/Matthäus Zöchling (16/8/(27)) liegt an 13. Position. „Wenig Wind, knapp 40 Boote auf der Linie – da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an. Es lief heute nicht alles perfekt zusammen“, hält Laura Farese fest.
Leinenchaos? Fehlanzeige. Bontus mittendrin beim Grand Slam vor Hyeres
Bontus hat „das meiste herausgeholt“
Valentin Bontus (4/(6))/4/3) beschreibt seine vier Rennen beim SOF-Auftakt als „zach“. Der Wind sei auch auf seinem Kurs ziemlich leicht und schwierig gewesen. „Ich habe mir vor allem in den ersten beiden Rennen schwergetan, den Top-Speed zu finden. Es ist dann etwas besser geworden – und ich habe noch das meiste herausgeholt“, sagt der auf Rang sieben liegende Olympiasieger. In der Formula Kite wird die Qualifikation bereits am Dienstag mit vier weiteren Races abgeschlossen.
„Schwieriger Tag“ für Prettner/Flachberger
Keanu Prettner und Jakob Flachberger (5/(15)/11) liegen in der 49er-Klasse nach drei Rennen an 18. Stelle. „Es war ein schwieriger Tag. Wir haben uns eigentlich im ersten Race recht gut eingesegelt, dann aber im Zweiten schon am Start einen Fehler gemacht. Das Dritte war dann nicht grob falsch und auch nicht grob richtig – irgendwas dazwischen“, berichtet Steuermann Prettner.
Österreichs zweites Skiff-Team Ferdinand Steffan/Jonah Maier (20/(22)/21) liegt an 43. Stelle. „Wir hatten gute und schlechte Momente. Wir machen aktuell noch zu viele Fehler und das summiert sich im Verlauf eine Wettfahrt einfach – das müssen wir minimieren“, erzählt Steuermann Steffan.
Eines der französischen 49er-Spitzenteams aus der Möwenperspektive
Niklas Haberl, Vorschoter der aktuell rekonvaleszenten Olympiasiegerin Lara Vadlau, bestreitet die Regatta mit der spanischen Steuerfrau Paula Leiseca. Das Duo liegt nach den Plätzen 26, 37 und 38 an 40. Position im Gesamtklassement. ILCA 7-Athlet Clemens Kübber, seine Klasse ist in drei Flotten unterteilt, erreichte im ersten Race den 33. Platz.