OeSV-Nationalteam: 2 x Top-Ten

Haberl/Stamminger katapultieren sich in die Top-10

Olympiastarter Lukas Haberl und Clara Stamminger haben in den letzten vier Nacra 17-Goldflotten-Rennen gehörig aufgezeigt und sich dank starker Platzierungen (14/4/8/4) noch einen Platz am Finaltag gesichert. Die Paarung vom Union Yacht Club Mondsee verbesserte sich vom 13. auf den neunten Rang – und erarbeitete sich eine Chance auf eine Medaille. Eröffnet haben die beiden mit einer „miesen“ Wettfahrt. Dann hat das Team aber gewusst, dass sie jetzt dreimal ordentlich Gas geben müssen. „Das ist uns auch gelungen“, sagt Steuermann Haberl. „Wir haben voll attackiert, am Start zweimal das Pin-End gewonnen und sind dadurch vorne mitgefahren. Im letzten Race waren wir dann ‚sau-schnell‘ und haben unsere Konkurrenten um die Top-10 kontrollieren können. ‚Overall‘ war es ein geiler Tag und wir freuen uns auf morgen“, so der Olympiastarter.

Das dritte Rennen des Tages erinnerte ein wenig an den Alpin-Slalom der Herren 2015 im italienischen Madonna di Campiglio. Damals krachte hinter Marcel Hirscher eine Drohne auf die Piste, vor Hyères krachte die Drohne in Mast und Segel von Lukas Haberl und Clara Stamminger. „Die Drohne fiel dann auf unser Boot, die Rotoren verhedderten sich mit unseren Leinen – wir mussten alles entwirren – das war schon sehr verrückt. Am Ende ist aber, obwohl wir ein paar Plätze verloren haben, alles gut ausgegangen und wir haben die Drohne nach der Zieldurchfahrt abgegeben“, erörtert Haberl.

Ihre Teamkolleg:innen Laura Farese/Matthäus Zöchling konnten sich am Schlusstag der Goldflotte nicht mehr verbessern und müssen mit dem 17. Gesamtrang vorliebnehmen.



In der 49er-Silberflotte ist Keanu Prettner/Jakob Flachberger ein versöhnlicher Abschluss gelungen. Die beiden Salzburger gewannen zwei Rennen und holten mit Platz 21 das Maximum heraus. Ferdinand Steffan und Jonah Maier beendeten ihren zweiten Vergleich im Rahmen des Sailing Grand Slams an 44. Stelle.



Österreichs einziges 49erFX-Team mit Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger musste die Regatta am dritten Wettkampftag wegen einer Fingerverletzung von Steuerfrau Donner vorzeitig beenden. Clemens Kübber, einziger OeSV-Athlet in der qualitativ, aber auch quantitativ hochwertigen ILCA 7-Flotte, segelte sich auf Rang 90. Niklas Haberl und seine spanische Steuerfrau Paula Leiseca, die die rekonvaleszente Olympiasiegerin Lara Vadlau vertritt, erreichten im 470er-Feld den 35. Platz.