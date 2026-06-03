OeSV-Nationalteam: Dritter Sailing Grand Slam

„Die beiden ersten Rennen waren grundsätzlich ok. Im dritten Race wäre wesentlich mehr drinnen gewesen – da haben wir vielleicht nicht ganz richtig mit dem Wind gesegelt“, berichtet Steuermann Keanu Prettner. Das Ergebnis aus der letzten Wettfahrt des Tages ist aktuell das Streichresultat der beiden Salzburger.



Seegras als große Herausforderung

Die beiden Athleten vom Union Yacht Club Wolfgangsee kämpften in den Race-Areas auch mit Seegras. „Das Seegras treibt leicht unter der Wasseroberfläche, ist buschig und man sieht es kaum. Wenn du dann reinfährst, musst du eigentlich anhalten, es entfernen – sonst verlierst du einfach zu viel. Im ersten Rennen hat es uns den Race-Win gekostet, im dritten Bewerb fühlte sich die erste Kreuz auch schleppend an. Aber das betrifft alle teilnehmenden Boote gleichermaßen. Mal schauen, ob wir das morgen vielleicht etwas besser managen können – aber es ist einfach unglaublich schwierig“, ergänzt Prettner.