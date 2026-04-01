OeSV-Nationalteam: Bontus erfolgreich zurück

Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat am zweiten Tag der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca ein erfolgreiches Regatta-Comeback gefeiert. Der Niederösterreicher fuhr in drei von vier Rennen auf das Podest, in der Gesamtwertung liegt er an vierter Stelle.
Einen starken zweiten Wettkampftag haben auch Österreichs Top-Boote in den olympischen Klassen 49er und Nacra 17 hingelegt: Das 49er-Duo Prettner/Flachberger verbesserte sich um neun Plätze und rückt auf Rang 17 vor. Die Nacra 17-Teams Haberl/Stamminger (8) und Farese/Zöchling (10) schoben sich in die Top-10. Am Mittwoch wird in allen Klassen die Qualifikation abgeschlossen.
Olympiasieger Bontus gelingt starkes Regattacomeback
Valentin Bontus, der wegen einer Knieverletzung fast die gesamte Saison 2025 aussetzen musste, stieg am Dienstag mit einem zweiten Platz im ersten Race gleich fulminant ins neue Rennjahr ein – und ließ prompt die Ränge drei und zwei folgen. In der letzten Wettfahrt des Tages blieb dem Athleten vom Yacht Club Podersdorf der 15. Platz. Dieses Ergebnis wird aber aktuell als Streichresultat geführt. In der Gesamtwertung liegt der 25-Jährige nach vier Rennen an vierter Stelle. Am Mittwoch folgen zum Abschluss der Qualifikation vier weitere Wettfahrten.
„Das Renn-Comeback ist gelungen. Ich habe mega Spaß gehabt – das ist für mich das Wichtigste. Es waren schwierige Rennen und man hat sehr taktisch und mit offenen Augen fahren müssen, da der Wind vom Land kommend sehr herausfordernd war. Aber ich habe sehr gute Resultate einfahren können – und damit gezeigt, dass in mir immer noch ein Rennfahrer steckt. Ich kann den Speed der Top-Konkurrenten definitiv matchen. Morgen werde ich weiterkämpfen, um die Ausgangslage für die Goldflotte perfekt zu halten“, so Bontus.
Haberl/Stamminger zwischenzeitlich auf Platz 8
Nacra 17-Duos schieben sich in die Top-10
Beide rot-weiß-roten Nacra 17-Duos haben sich in den drei Rennen am Dienstag in die Top-10 geschoben: Lukas Haberl und Clara Stamminger fuhren die Einzelresultate 3/4/3 ein und verbesserten sich dadurch vom 14. auf den achten Platz. „Es war ein geiler Tag. Wir haben einen guten Speed gehabt, wir haben gute Entscheidungen getroffen – und damit waren wir schon vorne dabei. Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, berichtet Steuermann Lukas Haberl.
Ihre Teamkolleg:innen Laura Farese und Matthäus Zöchling eröffneten den zweiten Wettkampftag mit einem starken zweiten Platz, fuhren anschließend aber nur zu den Rängen sieben und zehn. Dennoch zeigte das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee eine Verbesserung und kämpfte sich auf Platz zehn. „Es war durchwachsen, die letzten beiden Wettfahrten dann eher 'mittel'. Positiv ist, dass wir in allen drei Races einen guten Start und einen guten Überblick über den Wind hatten. Es scheiterte an Details – das wollen wir morgen besser machen. Es gilt, am letzten Tag der Qualifikation nochmal Momentum für die Goldflotte aufzubauen“, weiß Steuerfrau Laura Farese.
Prettner/FLachberger zwei Mal in Top Ten
49er-Asse verbessern sich um neun Plätze
Keanu Prettner und Jakob Flachberger hatten auf ihrem Kurs erneut mit sehr drehenden und böigen Verhältnissen zu kämpfen – aber sie meisterten die Herausforderungen erneut gut. Mit den Einzelresultaten vier, elf und sechs gelang dem Salzburger Duo eine Steigerung in der Gesamtwertung von neun Plätzen. „Wir sind happy über den Tag, weil wir es erneut geschafft haben, die Resultate stabil zu halten. Bei den Starts ist noch ein Tick mehr möglich. Aber wenn wir weiterhin konstant tiefe Ergebnisse einfahren, dann passt das sehr gut“, berichtet Steuermann Keanu Prettner. Die Union Yacht Club Wolfgangsee-Crew liegt vor dem Schlusstag der Qualifikation auf dem 17. Rang. Die besten 25 Boote schaffen den Cut für die Goldflotte. Die weiteren beiden rot-weiß-roten 49er Paarungen Pulte/Übelhör (98) und Steffan/Maier (101) liegen zurück.
In der weiblichen Skiff-Klasse ging es für die neue Paarung Donner/LaFrance-Berger (24/16/20) um drei Plätze nach vorne. Truttenberger/Farese (29/30/27) liegen an 56. Position.
Kein glücklicher Auftakt für Theo Peter
iQFoil-Athlet Theo Peter hatte an seinem ersten Wettkampftag nicht das Glück auf seiner Seite: In einem Race bremste ihn noch vor dem Start eine Kollision aus – „da überlegen wir aktuell, ob wir bei der Jury einen Protest einlegen“, so Peter –, in einem anderen Rennen bremste Treibgut, das am Foil anschlug, den Speed. Dreher und Böen seien zudem schwierig zu treffen gewesen, so der Athlet vom Union Yacht Club Wolfgangsee. „Der Anfang ist geschafft. Wir schauen hier nicht auf die Ergebnisse – sondern auf Prozessziele, und da ist ein kleiner Schritt wieder nach vorne gelungen.“