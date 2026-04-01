OeSV-Nationalteam: Bontus erfolgreich zurück

Keanu Prettner und Jakob Flachberger hatten auf ihrem Kurs erneut mit sehr drehenden und böigen Verhältnissen zu kämpfen – aber sie meisterten die Herausforderungen erneut gut. Mit den Einzelresultaten vier, elf und sechs gelang dem Salzburger Duo eine Steigerung in der Gesamtwertung von neun Plätzen. „Wir sind happy über den Tag, weil wir es erneut geschafft haben, die Resultate stabil zu halten. Bei den Starts ist noch ein Tick mehr möglich. Aber wenn wir weiterhin konstant tiefe Ergebnisse einfahren, dann passt das sehr gut“, berichtet Steuermann Keanu Prettner. Die Union Yacht Club Wolfgangsee-Crew liegt vor dem Schlusstag der Qualifikation auf dem 17. Rang. Die besten 25 Boote schaffen den Cut für die Goldflotte. Die weiteren beiden rot-weiß-roten 49er Paarungen Pulte/Übelhör (98) und Steffan/Maier (101) liegen zurück.

In der weiblichen Skiff-Klasse ging es für die neue Paarung Donner/LaFrance-Berger (24/16/20) um drei Plätze nach vorne. Truttenberger/Farese (29/30/27) liegen an 56. Position.



Kein glücklicher Auftakt für Theo Peter

iQFoil-Athlet Theo Peter hatte an seinem ersten Wettkampftag nicht das Glück auf seiner Seite: In einem Race bremste ihn noch vor dem Start eine Kollision aus – „da überlegen wir aktuell, ob wir bei der Jury einen Protest einlegen“, so Peter –, in einem anderen Rennen bremste Treibgut, das am Foil anschlug, den Speed. Dreher und Böen seien zudem schwierig zu treffen gewesen, so der Athlet vom Union Yacht Club Wolfgangsee. „Der Anfang ist geschafft. Wir schauen hier nicht auf die Ergebnisse – sondern auf Prozessziele, und da ist ein kleiner Schritt wieder nach vorne gelungen.“