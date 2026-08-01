OeSV-Nationalteam: Regatta im Olympiarevier

Seit über einer Woche trainieren das 49er-Team Prettner/Flachberger sowie die beiden Nacra-17-Crews Farese/Zöchling und Haberl/Stamminger vor Los Angeles. Für die drei OeSV-Boote findet von Montag bis Freitag bei der zum Sailing Grand Slam zählenden San Pedro Olympic Classes Regatta der erste Vergleich mit den anderen Nationen direkt im Olympia-Revier statt. San Pedro ist bei den Sommerspielen 2028 der Austragungsort der Dinghy-, Skiff- und Multihull-Wettbewerbe.
Am 21. Juli sind die drei Teams mit dem ÖOC Travel Support powered by Austrian Airlines erstmals in diesem Jahr ins Olympiarevier aufgebrochen. Die Vorbereitungen auf den Trainingsblock an der US-Westküste haben für die Athlet:innen bereits Wochen davor begonnen: Sämtliche physiologische Parameter wurden überwacht, um die Belastung durch Zeitumstellung und Jetlag von Segler:innen und des Betreuerstabs so gering wie möglich zu halten. Begleitet werden die Teams dabei von Expert:innen aus dem Technologieprojekt. Weiters stehen, wie auch schon während des Camps von Olympiasieger Valentin Bontus in Long Beach Anfang Juli, das Sammeln von meteorologischen Daten und erste Tests hinsichtlich der richtigen Materialwahl im Fokus des ausgedehnten Trainingsblocks.
„Wir wollen uns auf allen Ebenen einen Vorsprung erarbeiten und das Olympiarevier und die Gegebenheiten, Besonderheiten vor Ort besser kennen und verstehen als jede andere Nation. Damit haben wir, als einer von nur sehr wenigen Verbänden, bereits letzten Sommer begonnen. Die gesammelten Daten können wir nun erstmals umfangreich evaluieren – aber auch um wichtige, neue Erkenntnisse erweitern. Unser Ziel ist es, Los Angeles zu unserem ‚Heimrevier‘ zu machen. Das wäre die ideale Basis für erfolgreiche Olympische Spiele“, betont OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid.
Von Montag bis Freitag findet bei der zum Sailing Grand Slam zählenden San Pedro Olympic Classes Regatta nun der erste Vergleich mit den anderen Nationen direkt im Olympia-Revier statt. San Pedro ist 2028 der Austragungsort der Dinghy-, Skiff- und Multihull-Wettbewerbe. Die letztjährige Testregatta der 49er- und Nacra-Boote wurde noch vor Long Beach abgehalten.
Prettner/Flachberger arbeiten intensiv an den Starts
Keanu Prettner und Jakob Flachberger landeten zuletzt bei der 49er-Europameisterschaft auf dem 13. Platz. Das Training in Los Angeles verläuft für das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee wie geplant – auch weil vor allem am Nachmittag sehr gute Windbedingungen herrschen. „Uns war wichtig, dass wir wieder gut reinkommen. Vom Verständnis her ist es nicht das schwierigste Revier, es kommt aber auf die Umsetzung an. Es wird entscheidend sein, als erstes Boot auf die richtige Seite zu kommen", berichtet Steuermann Prettner, der bei der bevorstehenden Regatta – die Flotte ist nicht allzu groß, aber sehr stark besetzt – einiges testen wird. „Wir haben im Training einen großen Fokus auf die Starts gelegt, weil es hier ein bisschen anders anzugehen ist als in anderen Revieren. Die Starts werden besonders wichtig sein, und wir wollen für uns ein gutes System finden. Wir wollen zudem viele neue Erkenntnisse über das Revier sammeln und möglichst gute Wettfahrten segeln. Unser Ziel muss es sein, ins Medal Race zu kommen." In der Gesamtwertung des Sailing Grand Slam liegt das OeSV-Duo aktuell an zweiter Stelle.
Nacra-Teams wollen Bootsspeed verbessern
Laura Farese und Matthäus Zöchling hatten nach der Nacra-17-Europameisterschaft, die sie auf dem guten achten Platz beendeten, ein paar Tage Pause. „Wir haben einige Erkenntnisse mitgenommen und wollen vor allem am Bootsspeed weiterarbeiten. Man kann das EM-Revier in Deutschland aber nicht mit Los Angeles vergleichen: Wir sind hier am offenen Ozean mit hohen Wellen – sowohl bei Leichtwind als auch unter Foiling-Bedingungen. Neben den meteorologischen Aspekten geht es auch ums Racen. Wir freuen uns schon auf die Regatta“, so Vorschoter Zöchling.
In der rund 15 Boote großen Flotte vor San Pedro werden auch Lukas Haberl und Clara Stamminger teilnehmen, die zuletzt bei der Kieler Woche im Juni im Wettkampf-Einsatz waren und danach im deutschen Eckernförde und Monfalcone/Italien Zeit am Wasser verbrachten. „Wir versuchen, das Revier so gut es geht kennenzulernen, und legen viel Fokus auf den Bootsspeed. Die Welle ist schwierig und interessant zu segeln. Es braucht aber viel Zeit, um sie zu verstehen. Die richtigen Schlüsse zu ziehen, steht bei der Regatta im Vordergrund", erklärt Steuermann Haberl.
Im vergangenen Jahr belegten die beiden bei der Long Beach Olympic Classes Regatta Rang drei, Platz zwei ging an Farese/Zöchling.
San Pedro Olympic Classes Regatta
Los Angeles, USA
03. - 08. August 2026