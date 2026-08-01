OeSV-Nationalteam: Regatta im Olympiarevier

Am 21. Juli sind die drei Teams mit dem ÖOC Travel Support powered by Austrian Airlines erstmals in diesem Jahr ins Olympiarevier aufgebrochen. Die Vorbereitungen auf den Trainingsblock an der US-Westküste haben für die Athlet:innen bereits Wochen davor begonnen: Sämtliche physiologische Parameter wurden überwacht, um die Belastung durch Zeitumstellung und Jetlag von Segler:innen und des Betreuerstabs so gering wie möglich zu halten. Begleitet werden die Teams dabei von Expert:innen aus dem Technologieprojekt. Weiters stehen, wie auch schon während des Camps von Olympiasieger Valentin Bontus in Long Beach Anfang Juli, das Sammeln von meteorologischen Daten und erste Tests hinsichtlich der richtigen Materialwahl im Fokus des ausgedehnten Trainingsblocks.



„Wir wollen uns auf allen Ebenen einen Vorsprung erarbeiten und das Olympiarevier und die Gegebenheiten, Besonderheiten vor Ort besser kennen und verstehen als jede andere Nation. Damit haben wir, als einer von nur sehr wenigen Verbänden, bereits letzten Sommer begonnen. Die gesammelten Daten können wir nun erstmals umfangreich evaluieren – aber auch um wichtige, neue Erkenntnisse erweitern. Unser Ziel ist es, Los Angeles zu unserem ‚Heimrevier‘ zu machen. Das wäre die ideale Basis für erfolgreiche Olympische Spiele“, betont OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid.



Von Montag bis Freitag findet bei der zum Sailing Grand Slam zählenden San Pedro Olympic Classes Regatta nun der erste Vergleich mit den anderen Nationen direkt im Olympia-Revier statt. San Pedro ist 2028 der Austragungsort der Dinghy-, Skiff- und Multihull-Wettbewerbe. Die letztjährige Testregatta der 49er- und Nacra-Boote wurde noch vor Long Beach abgehalten.