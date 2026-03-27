OeSV-Nationalteam: Start in die Weltcupsaison

Österreichs Nummer eins in der Skiff-Klasse ist auch 2026 die Salzburger-Paarung Keanu Prettner und Jakob Flachberger. Das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee feilt wenige Tage vor dem ersten großen Vergleich in dieser Saison mit Höhepunkt Weltmeisterschaft Mitte Mai im französischen Quiberon noch am Set-up. „Wir wollen die letzten Tage bis zum Event hin noch ein paar Dinge ausprobieren, um noch ein Speed-Plus herauszukitzeln“, erzählt Prettner. Bei der MSC-Regatta blieb den EM-Vierten von 2025 nur der 27. Rang – im Vorjahr gelang der Sieg. „Heuer haben wir uns etwas schwerer getan. Wir haben noch zu viel experimentiert – auch das Top-Material nicht eingesetzt. Aber grundsätzlich stehen wir gut da“, ergänzt der Steuermann.



Mit Ferdinand Steffan/Jonah Maier und Keno Pulte/Leo Übelhör hat der OeSV zwei weitere Teams in der Skiff-Klasse am Start. Die beiden Boote stehen in der 49er-Klasse am Anfang ihrer Entwicklung.



Erste Sailing Grand Slam-Regatta für Donner/Lafrance-Berger

In der weiblichen Skiff-Disziplin greift die ehemalige 470er-Junior:innen-Weltmeisterin Rosa Donner an. Gemeinsam mit Marion Lafrance-Berger sitzt die Kärntnerin seit einem Dreivierteljahr in einem 49erFX und hat ihren Traum, an den Olympischen Spielen 2028 teilzunehmen, fest im Blick. Im Vorfeld der Trofeo Princesa Sofia übt sich das Duo noch in Geduld: „Natürlich wollen wir schnell und erfolgreich segeln, aber wir wissen auch, dass wir dieses Boot erst seit einem Dreivierteljahr steuern – demnach wollen wir heuer weiter viel lernen, so viel wie möglich mitnehmen und am Ende alles erfolgreich zusammensetzen, um dann mit viel Momentum in das Jahr 2027 zu starten. Wir geben gerade alles, um so schnell wie möglich den ‚Gap‘ zu den Top-Teams zu schließen. Bis jetzt bin ich mit der Entwicklung zufrieden – aber der Weg zu meinem großen Ziel ist noch lange“, so die 23-Jährige. Mit Eva Truttenberger/Livia Farese hat Österreich auch ein Nachwuchs-Team in der 49erFX-Klasse am Start.



In der ILCA 7-Klasse hält Clemens Kübber die rot-weiß-roten Farben hoch. Der Athlet vom Union Yacht Club Neusiedlersee stellt sich 199 Athleten und tritt damit in der bestbesetzten Flotte an.