Jede Menge Tipps und Wissen auf der Boot Tulln

Venedig-spezial

Fast alle Menschen haben schon von der Stadt gehört, die in ihren Straßen Wasser hat: Venedig – ein touristischer Hotspot. Aber kaum jemand kennt die Lagune, die diese Stadt umgibt. Aus diesem Spannungsfeld zwischen Trubel und Stille bringt Wolfgang Siebenhandl Fotos und Geschichten, die dazu einladen, sich selbst auf Entdeckungsfahrt zu machen. Dazu gibt es ein paar Fakten, Daten, Anekdoten, historische Hinweise, kulinarische Adressen, nautisches Wissen und auch ein wenig zum Schmunzeln.

Von der Wiener Kuchelau ans Schwarze Meer

Viele träumen davon mit einem Schiff die Donau hinunter bis ans Schwarze Meer zu fahren, doch nur wenige schaffen den Absprung. Im August 2025 brechen Sabina und Peter Fehringer mit ihrem Pocketkatamaran Squib auf, um von Wien aus auf der Donau bis ins Donaudelta am Schwarzen Meer zu reisen. Durch acht Länder Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Ukraine und Rumänien führt die Reise. 1932 Stromkilometer ist die Strecke durch vier europäische Hauptstädte lang.

Kroatien Süd bis Nord: Wo die schönsten kostenfreien Ankerplätze zu finden sind

Schön ankern in Kroatien – Die besten kostenlosen Ankerplätze von Süd bis Nord. Das liebste Segelrevier der Österreicher begeistert seit Jahrzehnten mit türkisfarbenem Wasser, gut geschützten Ankerbuchten und mediterranem Flair. Doch während der Saison werden idyllische, kostenfreie Ankerplätze zunehmend rar.

Markus Silbergasser hat sich deshalb auf den Weg gemacht, das naturbelassene, authentische und zugleich preiswerte Kroatien neu zu entdecken – und wurde überraschend oft fündig. Auf eigenem Kiel hat er die kroatische Küste und Inselwelt vielfach bereist. In seinem Vortrag „Kroatien Süd bis Nord: Wo die schönsten kostenfreien Ankerplätze zu finden sind“ zeigt der Mittelmeerkenner in Wort und Bild seine persönlichen Highlights: stille Buchten, geschützte Naturankerplätze, Geheimtipps abseits der Massen und praktische Hinweise für die Törnplanung.

Kompetenz- und Actionbühne Halle 4

Auf der Kompetenz- und Actionbühne gibt es zahlreiche Workshops wie z.B: “Sicherheitsausrüstung, persönlich an Bord - wir erstellen eine Checkliste” von Andreas Hanakamp / Segelwelt Sicherheitsteam, “Gezeitensegeln - die richtige Vorbereitung auf spannende Reviere” von Heinz Ressl Sea-Man-Ship-Austria, sowie zahlreiche Fachvorträge, Expertengespräche und Workshops stehen am Programm.

OeSV Bühne Halle 4

Auf der OeSV Bühne in Halle 4 gibt es eine Live-Schaltung zu Lisa Berger bei Ihrer Weltumseglung beim Globe40, Windkanalsimulation mit Trockeneis, invictus/Segeln mit Herz & Vorstellung, OeSV-Talks auf der Bühne mit Segelpersönlichkeiten & Projektvorstellungen.

Wassersportbühne Halle 5

Risikomanagement als Methode zur Vorbereitung von Charter-, Urlaubs- oder Blauwassertörns

Nach seiner Rückkehr von seiner Segelreise von Slowenien nach Guatemala wurde Herr DI Vedernjak immer wieder gefragt: „Hattest du denn nicht Angst, alleine am Atlantik?“ Seine Standardantwort ist: „Nein, ich war gut vorbereitet!“ Aber wie bereitet man sich eigentlich gut vor? Die Methoden des Risikomanagements, geben hier ein sehr gutes Werkzeug um sich auf schwierige Situationen vorzubereiten.

Spleißen mit modernem Tauwerk

Das Bühnenprogramm zeigt, wieviel Spaß Spleißen macht und wie einfach alle Seglerinnen und Segler die ersten Spleiße selber erledigen können. Ein paar notwendige Kenntnisse über den Aufbau von Seilen und welche Fasern in modernem Yachttauwerk verwendet werden erklären wir anschaulich. Jan-Willem Polman und

Sören Zopf sind als Tauwerkexperten mit viel Segelerfahrung die richtigen Ansprechpartner für Spleißen mit modernem Tauwerk.

YCA goes BOOT TULLN 2026 Halle 5 - 528

Österreichs größter Yacht Club präsentiert ein spannendes Messeprogramm. Experten beraten alle nautischen Themen wie Aus- und Weiterbildung, Revierinfos vom 70. Breitengrad bis runter zu den Kapverden. Folgende Highlights werden präsentiert: Norbert Sedlacek präsentiert sein Projekt „ANT ARC LAB“, Die Seenomaden, seit 2022 Kolumnisten in der Yachtrevue, erzählen über Ihre Weltumseglung, alle Infos zu YCA-Regatten: Segel-Bundesliga, AASW, CROATIA 300, GSC sowie Umweltthemen Flow of Plastic, Lebensraum für Delfine.

Skippertraining 3D von Blue-2 The Sailing Academy findet man in Halle 5 – 535

und Silent Conference Vorträge von Victron Energy B.V. in Halle 5 – 532 runden das Programm in Halle 5 ab.

Schnuppertauchen – der Hotspot auf der BOOT TULLN in Halle 8

Besucher, die schon immer einmal Tauchen ausprobieren wollten und Lust auf ein neues Hobby haben, können im Schnuppertauchbecken im 32 Grad warmem Wasser selbst einmal abtauchen. Anzug, Druckluftflasche, Atemregler und Flossen werden kostenlos zur Verfügung gestellt und erfahrene Tauchlehrer begleiten die Besucher mit Tipps und beraten den Kunden über ihren Weg zum Tauchschein.

Taucher Action Bühne Halle 8

Alles im blauen Bereich? Herausforderungen im Meeresschutz

Von den Stränden der Färöer-Inseln bis in die kalten Weiten der Antarktis sehen sich unsere Meere grenzenlos scheinender Ausbeutung gegenüber. Überfischung, Vermüllung und die fortschreitenden Folgen des Klimawandels drängen den Ozean an die Grenzen der Belastbarkeit. Wie steht es um unsere Ozeane, können wir sie noch retten, und wenn nicht, kann uns das eigentlich auch egal sein? Diese und weitere Fragen werden im Vortrag von Sea Shepherd Österreich beantwortet.

Tauchen mit Haien

Tauchen mit Haien ist ein heikles Thema und es ist schwer zu sagen, was richtig und was falsch ist. Jede Begegnung ist ein Blind Date. Am besten verständlich wird es, wenn man die Bewegungen des Hais interpretieren kann und „do´s and don´ts“ beachtet. Ein spannender Vortrag von Gabriela und Herbert Futterknecht von sharkprojekt.

Freediving

Freediving, das Tauchen mit nur einem Atemzug, ist eine Disziplin an der Schnittstelle von Sport, Achtsamkeit und physiologischer Anpassungsfähigkeit des Menschen. Der Vortrag bietet einen fundierten Überblick über Freediving als moderne Wassersportart und als Methode zur bewussten Auseinandersetzung mit Atmung, mentaler Kontrolle und dem eigenen Körper. Ziel des Vortrags ist es, Freediving als ganzheitliche Disziplin zu präsentieren, die Leistungsfähigkeit und Achtsamkeit verbindet und einen respektvollen Zugang zum Element Wasser fördert.