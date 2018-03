Schloss und Floß

Per Floß Potsdam und Umgebung erkunden – so macht Sightseeing Spaß

Potsdam ist eine lebendige, wunderbare Stadt am Wasser, die mit abwechslungsreichen kulturellen Events Gäste aus aller Welt anlockt. Ein Beispiel ist die Potsdamer Schlössernacht, zu der am 18. August 2012 zum 14. Mal geladen wird. Dabei zeigt sich der Park Sanssouci prächtig illuminiert – von der Orangerie bis zum Neuen Palais, vom Chinesischen Haus bis zu den Römischen Bädern, von der Bildergalerie bis zur Friedenskirche. Den Spaziergängern begegnen Masken und Kostüme vergangener Zeiten, sogar die Bäume beginnen zu sprechen und erzählen, wie sie an ihren Platz gekommen sind. Außerdem laden Konzerte und Tanzvorführungen, Theaterspiele und Literaturvorträge zum Verweilen ein. Ein Augenschmaus ist das abschließende Feuerwerk um Mitternacht vor dem Neuen Palais, für Gaumenfreuden sorgt ein reiches kulinarisches Angebot.

Dieses Highlight lässt sich perfekt mit einem Ausflug auf dem Wasser kombinieren. Möglich macht es das Unternehmen Huckleberrys Tour, das eine Floßstation in Potsdam betreibt. Da warten 16 coole Flöße, mit denen man die Gewässer um Potsdam erkunden kann; sogar übernachten lässt sich darauf. Wär das nicht eine Gelegenheit, dem Stress zu entfliehen und sich ein romantisches Time-out zu gönnen … ?

Potsdamer Schlössernacht

