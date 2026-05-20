2. Liga: UYCWö 2 setzt erstes Ausrufezeichen

Der Saisonstart hatte es in sich. Regen und unbeständiges Wetter am Samstag, am Sonntag Sonne, aber kaum Wind. Dennoch brachte die Wettfahrtleitung fünf Runden und damit 15 Rennen durch.

Insgesamt 18 Teams waren am Start, viele davon nutzten bereits den Fenstertag vorab für intensives Training am Revier. Entsprechend eng ging es auf dem Wasser zu.

Den Ton des Liga-Auftaktes setzte dabei der Union Yachtclub Wörthersee 2. Das Team um Skipper und Clubpräsident Wolfgang Hofmann präsentierte sich von Beginn an abgeklärt und segelte souverän zum Gesamtsieg. Bereits im Vorjahr stark und Zweiter im Endklassement, knüpft die Crew nahtlos an ihre Form an. „Ausschlaggebend war, dass wir als Team seit drei Jahren zusammen segeln und uns sehr gut kennen. Die Konkurrenz war extrem stark, es gab ständig Duelle am Wasser“, so Hofmann.

Hinter den Kärntnern sicherte sich PanYouth Rang zwei. Gastgeber Segelclub Attersee (SCAtt) komplettierte das Podium und unterstrich damit auch sportlich die starke Rolle des veranstaltenden Clubs.

„Der Regen am ersten Tag hat uns ein bisschen Sorgen bereitet, aber wir konnten trotzdem viele Wettfahrten durchführen. Am zweiten Tag hatten wir Sonne – das war gut für die Rennen und die Stimmung“, sagt Clubpräsident Teja Steinleitner. Bereits zum dritten Mal richtet der SCAtt den Saisonstart der 2. Liga aus: „Wir nehmen die zweite Liga sehr ernst und wollen sportlich erfolgreich sein. Gleichzeitig ist uns das Miteinander mit den Teams auch enorm wichtig. Und die Leute sind einfach so großartig, dass wir bis auf das Wetter kaum etwas besser machen können“, so Steinleitner.

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