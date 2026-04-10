Kia geht beim OeSV an Bord

„Mit Kia gewinnen wir einen Partner, der für Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Mobilität steht – Werte, die auch im Segelsport zentral sind. Gemeinsam wollen wir neue Wege gehen, sowohl im Spitzensport als auch in der Weiterentwicklung unserer Foil-Events. Deswegen freut es uns besonders, dass wir mit Kia einen Presenting Partner für die Österreichischen Meisterschaften im Wingfoil und Pumpfoil gewinnen konnten“, betont OeSV-Präsident Dieter Schneider.



Neue Disziplinen im Fokus: Wingfoil und Pumpfoil

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist das Engagement von Kia im Bereich der aufstrebenden Foil- und Board-Disziplinen. Wingfoil und Pumpfoil stehen für eine neue, dynamische und innovative Generation des Segelsports. „Der Segelsport entwickelt sich ständig weiter – und genau diesen Weg gehen wir auch mit unseren Partnern. Kia steht für eine Form der Mobilität, die perfekt zu den dynamischen und urbanen Disziplinen wie Wingfoil und Pumpfoil passt. Gemeinsam wollen wir zeigen, wie sich Sport, Lifestyle und Nachhaltigkeit sinnvoll verbinden lassen“, so Schneider weiter.

Mobilität im Spitzensport: Unterstützung für das Nationalteam

Neben dem Engagement im Bereich der Foil-Events ist Kia auch Partner des österreichischen Segel-Nationalteams. Gerade im internationalen Wettkampfbetrieb spielt nachhaltige und verlässliche Mobilität eine zentrale Rolle. Im Vorfeld der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca, dem Auftakt der diesjährigen Sailing Grand Slam-Serie, konnte sich Harald Hölzl, President und CEO Kia Austria, vor Ort ein Bild von den Anforderungen der Athlet:innen machen und den direkten Austausch mit dem Team suchen.



„Die Dynamik des Segelsports – ob Olympischer Segelsport, Kitefoilen oder Wingfoilen – ist wirklich einzigartig“, sagt Harald Hölzl, Geschäftsführer von Kia Austria, „die Fortbewegung allein durch Wind gepaart mit den Fähigkeiten der Sportler:innen fasziniert einfach. Was könnte besser zu unserem Kia Markenslogan ‚Movement that inspires‘ passen?“



„Vor allem der Wing-Sport erfreut sich unglaublichem Zulauf. Egal wo in Österreich boomt der Sport mit den foilenden Brettern und begeistert die Sportler. Als Presenting Sponsor der Kia Wingfoil Österreichische Meisterschaften und der Kia Pumpfoil Österreichische Meisterschaften freut es uns besonders bei den insgesamt sechs Tourstops in ganz Österreich mit von der Partie zu sein. Als ambitionierter Segler und angehender Wing-Surfer hat es mich besonders gefreut, die Athlet:innen, Trainer:innen und Betreuerinnen in Palma persönlich kennenzulernen. Ich bin beeindruckt, auf welchem unglaublich professionellen Niveau dieser Sport betrieben wird – sowohl technologisch als auch in der individuellen Betreuung der Athletinnen und Athleten. Das ist internationales Spitzenniveau, und nicht umsonst hat der Segelsport die einzigen drei Goldmedaillengewinner in Paris eingesegelt“, führt Harald Hölzl weiter aus, „die Mannschaft von Kia Austria ist jedenfalls mächtig stolz, das Team des Segelverbands bis zu den kommenden Olympischen Spielen in Los Angeles mit einzigartiger Mobilität begleiten zu dürfen.“

Olympiasieger Valentin Bontus unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „Ich bin bereits seit letztem Jahr als Markenbotschafter für Kia rein elektrisch unterwegs und schätze die Zuverlässigkeit und Performance. Dass nun auch der Segelverband diese starke Partnerschaft besiegelt, ist für mich der nächste logische Schritt. Wir Sportler verbringen viel Zeit auf der Straße, um zu den besten Spots und Regatten zu kommen, gleichzeitig ist der respektvolle Umgang mit der Natur für uns essenziell. Da ist es nur konsequent, wenn auch unsere Mobilität diesem Anspruch folgt. Es ist ein starkes Zeichen, dass wir jetzt gemeinsam als Team nachhaltig und mit voller Energie in die Zukunft steuern.“



Starke Partnerschaft mit regionaler Verankerung

Als offizieller Handelspartner begleitet das Autocenter Nemeth aus Eisenstadt die Kooperation auf nationaler Ebene und stellt die Fahrzeuge für den Verband bereit. Die Verbindung aus internationalem Spitzensport und regionaler Umsetzung bildet eine wichtige Grundlage für die langfristige Zusammenarbeit.