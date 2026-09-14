UYC Wolfgangsee brilliert bei Youth SCL

18 der besten nationalen Jugendteams stellten sich bei der diesjährigen Youth SAILING Champions League der Herausforderung vor Split. Gastgeber war der JK Mornar. Für viele Teams bedeutete der kurzfristige Wechsel auf die agilen und anspruchsvollen Melges 20 eine zusätzliche Herausforderung.

Auch die Bedingungen forderten den Nachwuchssegler*innen alles ab. Extreme Hitze und wechselnde Windverhältnisse sorgten an allen drei Tagen für anspruchsvolle Rennen.

Von Beginn an bestimmten Göteborg, der UYC Wolfgangsee und San Francisco das Tempo an der Spitze. Am Sonntag sollte schließlich das letzte Rennen über die Medaillenvergabe entscheiden.

Die Schweden gingen mit einem komfortablen Vorsprung in den finalen Lauf. Ein fünfter Platz ließ diesen jedoch vollständig schmelzen. Das österreichische Team nutzte seine Chance und gewann das letzte Rennen souverän. Damit lagen Göteborg und der UYC Wolfgangsee am Ende mit jeweils 21 Punkten gleichauf.

Die Entscheidung um Gold fiel somit im Tie Break. Ein zusätzlicher zweiter Platz in der Serie reichte Göteborg schließlich zum Titel. Der UYC Wolfgangsee durfte sich über eine hart erkämpfte Silbermedaille freuen.

Auch im Kampf um Bronze gab es ein extrem knappes Duell. Der San Francisco Yacht Club und der Polish Yacht Club Gdańsk lagen ebenfalls punktgleich bei 23 Punkten. Der Tie Break entschied zugunsten der US Amerikaner, während das polnische Team einen starken vierten Platz erreichte.