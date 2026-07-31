Alles im Blick

Ascherl. Robuste Marine-Optik für höchste Ansprüche: Der Vorarlberger Großhändler erweitert sein Angebot um die High-End-Ferngläser von Steiner.
Mit Steiner Optik ergänzt Ascherl sein Sortiment um die führende Premium-Marke für Marine-Ferngläser. Die in Deutschland entwickelten und gefertigten Optiken stehen seit Jahrzehnten für hohe Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie werden sowohl von Freizeitskippern als auch in der Berufsschifffahrt und von Behörden genutzt.
Besonders gefragt sind die beiden Marine-Modellreihen „Commander” und „Navigator”. Das „Commander” wurde für anspruchsvolle Einsätze auf See entwickelt und überzeugt durch hohe Lichtstärke, präzise Optik sowie eine robuste, wasserdichte Bauweise. Die Navigator-Serie richtet sich an Segler, Motorbootfahrer, sowie andere Wassersportbegeisterte und bietet bewährte Steiner-Technologie zu einem attraktiven Preis.
Viele Modelle verfügen über einen integrierten Peilkompass sowie die Sports-Auto-Focus-Technologie, die auch bei Wellengang ein dauerhaft scharfes Bild ermöglicht, ohne dass eine ständige Nachfokussierung erforderlich ist.
„Unsere Kundinnen und Kunden erwarten Produkte, auf die sie sich verlassen können. Steiner genießt in der nautischen Branche einen ausgezeichneten Ruf und ergänzt unser Sortiment ideal. Wir freuen uns, mit Steiner eine der renommiertesten Marken für Marine-Optik in Österreich vertreten zu dürfen“, erklärt Gerhard Ascherl.
Das Steiner-Marine-Sortiment ist ab sofort über Ascherl erhältlich.
Weitere Informationen: www.ascherl.at/marken/steiner-optik