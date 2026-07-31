Alles im Blick

Mit Steiner Optik ergänzt Ascherl sein Sortiment um die führende Premium-Marke für Marine-Ferngläser. Die in Deutschland entwickelten und gefertigten Optiken stehen seit Jahrzehnten für hohe Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie werden sowohl von Freizeitskippern als auch in der Berufsschifffahrt und von Behörden genutzt.

Besonders gefragt sind die beiden Marine-Modellreihen „Commander” und „Navigator”. Das „Commander” wurde für anspruchsvolle Einsätze auf See entwickelt und überzeugt durch hohe Lichtstärke, präzise Optik sowie eine robuste, wasserdichte Bauweise. Die Navigator-Serie richtet sich an Segler, Motorbootfahrer, sowie andere Wassersportbegeisterte und bietet bewährte Steiner-Technologie zu einem attraktiven Preis.