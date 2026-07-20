EUROSAF: Doppelgold für Cichocki in Hansa 303

Piotr Cichocki aus Polen hat bei den EUROSAF Inklusiven Europameisterschaften 2026 in Gdynia zwei Goldmedaillen in der Bootsklasse Hansa 303 gewonnen. Der 66-jährige Segler setzte sich sowohl im Einhand- als auch im Zweihand-Wettbewerb durch.

Die Einhand-Regatta fand am Mittwoch und Donnerstag statt, gefolgt von den Zweihand-Rennen am Freitag und Samstag. Im Einhand-Wettbewerb belegte Portugals Joao Pinto den zweiten Platz, während der Franzose Gauthier Bril Bronze gewann.

Im Zweihand-Wettbewerb segelte Cichocki mit Karolina Dampc. Das polnische Duo gewann Gold vor den Landsleuten Michał Dżugan und Patrycja Klakla (Silber). Bronze ging an das französische Team Gauthier Bril und Nicolas Lelu.

Die Europameisterschaften wurden im Rahmen der Gdynia Sailing Days veranstaltet, einem Programm, das Wettkampfsegeln mit kulturellen Aktivitäten verband. Die Regatta fand in der Danziger Bucht statt und brachte Segler aus mehreren europäischen Ländern zusammen.