EUROSAF First 18 SE-EM: Großaufgebot am Attersee

Der Attersee wird Anfang Juni 2026 erneut zur großen Bühne des internationalen Segelsports. Mit der EUROSAF Beneteau First 18 SE Europameisterschaft kommt eine moderne, dynamische One-Design-Klasse nach Oberösterreich, und der Union-Yacht-Club Attersee baut damit seine Rolle als zuverlässiger Ausrichter hochkarätiger Regatten weiter aus.

Dass der Termin mitten in eine außergewöhnlich dichte Saison fällt, unterstreicht die Bedeutung des Reviers. Ende Mai richtete der UYCAs die KIA Windsurfer LT Europameisterschaft aus, danach folgt direkt die Beneteau First 18 SE-EM. Der See präsentiert sich damit innerhalb weniger Tage als Treffpunkt der europäischen Wassersportszene.

Besonders bemerkenswert ist das bereits gemeldete Interesse: Laut Berichten liegen schon 32 Meldungen aus fünf Nationen vor. Das verspricht nicht nur ein sportlich starkes Feld, sondern auch eine internationale Mischung, die für spannende Wettfahrten und hohe Dichte an der Startlinie sorgt.

Die Beneteau First 18 SE gilt als sportliche, moderne One-Design-Klasse, die auf direkte Manöver, Geschwindigkeit und taktische Präzision ausgelegt ist. Mit ihrer Länge von knapp 5,6 Metern, dem schwenk- oder hubbaren Kiel, Doppelrudern und einem auf Performance getrimmten Rigg verbindet sie Regattasport mit hohem Segelspaß. Genau diese Mischung macht die Klasse für ambitionierte Teams ebenso attraktiv wie für Seglerinnen und Segler, die ein reaktionsschnelles Boot bevorzugen.

Für den Union-Yacht-Club Attersee ist die EM auch ein weiterer Beweis für die starke Position des Clubs im österreichischen Regattakalender. Bereits in den Wochen davor und danach standen beziehungsweise stehen am Attersee mehrere große Veranstaltungen auf dem Plan, darunter nationale Meisterschaften und weitere internationale Bewerbe. Der Club setzt damit ein klares Zeichen: Der Attersee bleibt 2026 eines der wichtigsten Segelreviere des Landes.

Auch sportlich ist für Spannung gesorgt. Zu den Favoriten zählen Jure Jerkovič und Skipper Blaž Kmetec aus Slowenien, die im Vorjahr bereits den EM-Titel in Portorož holten.