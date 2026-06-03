Kia Surf-EM: Heimsieg für Olympiasieger Sieber

Nostalgisch? Ja. Verstaubt? Nein! Über 100 Surferinnen und Surfer aus 15 Nationen surften bei den Kia Windsurfer LT Europameisterschaften am Attersee um Medaillen. Olympiasieger Christoph Sieber sicherte sich Gold in seiner Gewichtsklasse.
Fünf Tage lang stand der oberösterreichische Attersee ganz im Zeichen des internationalen Windsurf-Sports. Vom 26. bis zum 31. Mai 2026 folgten rund 130 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen der Einladung des Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs), um im Rahmen der KIA Windsurfer Europameisterschaft um die Europameistertitel Damen und Herren zu kämpfen.
Sommerfeeling und sportliche Höchstleistungen
Bereits am ersten Wettkampftag konnten die ersten 3 spannenden Rennen bei westlichen bis nordwestlichen Winden von bis zu 15 Knoten durchgeführt werden. Dank modernster, elektrischer Bojen konnten die Rennkurse stets flexibel und schnell an die fordernden Windverhältnisse angepasst werden. Neben den klassischen Kursrennen sorgte vor allem der Freestyle-Bewerb, welcher nicht zur Gesamtwertung um den Europameistertitel zählt, jedoch für spektakuläre Bilder auf dem Wasser, für große Begeisterung beim Publikum am Ufer.
Internationale Klasse und starker Zusammenhalt
Die Meisterschaft lockte eine beeindruckende Bandbreite an Teilnehmern an – von erfahrenen Legenden des Sports bis hin zum aufstrebenden Nachwuchs. Der Spirit der legendären Windsurf-Klasse war während der gesamten Veranstaltung spürbar und sorgte sowohl auf dem Wasser als auch beim abendlichen Rahmenprogramm für ein unvergessliches Miteinander.
Nach spannenden Tagen auf dem glasklaren Wasser des Salzkammerguts endete das Event mit der feierlichen Siegerehrung. Gekürt wurden die Sieger in den verschiedenen Gewichts- und Altersklassen. Besonders erfreulich ist der Sieg von Christoph Sieber in seiner Kategorie der Klasse der Men Light:
WEIGHT GROUPS
WOMEN LIGHT
1 ITA 230 Benedetta Barone
2 NED 488 Femke Stalman
3 ITA 520 Manuela Arcidiacono
WOMEN MEDIUM
1 USA 39 Olga Gorbatykh
2 ITA 712 Bruna Ferracane
3 GER 640 Ingard Borgel
MEN LIGHT
1st AUT 1 Christoph Sieber
2nd NED 92 Peter Van Schie
3rd NZL 11 Bruce KendallLegend
MEN MEDIUM
1st GER 699 Lasse Brudek
2nd CZE 78 Jan Skrepek
3rd ITA 90 Alessandro Torzoni
MEN MEDIUM HEAVY
1st FRA 76 Jean Michel Pautrec
2nd ITA 6632 Davide Gessa
3rd NED 611 Lennart Cnossen
MEN HEAVY
1st NED 31 Marcel van der Ploeg
2nd CZE 130 Karel Lavicky
3rd FIN 6 Juha Blinnikka