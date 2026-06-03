Kia Surf-EM: Heimsieg für Olympiasieger Sieber

Fünf Tage lang stand der oberösterreichische Attersee ganz im Zeichen des internationalen Windsurf-Sports. Vom 26. bis zum 31. Mai 2026 folgten rund 130 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen der Einladung des Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs), um im Rahmen der KIA Windsurfer Europameisterschaft um die Europameistertitel Damen und Herren zu kämpfen.

Sommerfeeling und sportliche Höchstleistungen

Bereits am ersten Wettkampftag konnten die ersten 3 spannenden Rennen bei westlichen bis nordwestlichen Winden von bis zu 15 Knoten durchgeführt werden. Dank modernster, elektrischer Bojen konnten die Rennkurse stets flexibel und schnell an die fordernden Windverhältnisse angepasst werden. Neben den klassischen Kursrennen sorgte vor allem der Freestyle-Bewerb, welcher nicht zur Gesamtwertung um den Europameistertitel zählt, jedoch für spektakuläre Bilder auf dem Wasser, für große Begeisterung beim Publikum am Ufer.