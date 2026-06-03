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Kia Surf-EM: Heimsieg für Olympiasieger Sieber

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Windsurfen
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 © UYCAs/Gert Schmidleitner
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Nostalgisch? Ja. Verstaubt? Nein! Über 100 Surferinnen und Surfer aus 15 Nationen surften bei den Kia Windsurfer LT Europameisterschaften am Attersee um Medaillen. Olympiasieger Christoph Sieber sicherte sich Gold in seiner Gewichtsklasse.

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Gewusel an der Roboterboje. Letztere folgt Wettfahrtleiter Gert Schmidleitner auf Knopfdruck

 © Christian Bratsch

Fünf Tage lang stand der oberösterreichische Attersee ganz im Zeichen des internationalen Windsurf-Sports. Vom 26. bis zum 31. Mai 2026 folgten rund 130 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen der Einladung des Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs), um im Rahmen der KIA Windsurfer Europameisterschaft um die Europameistertitel Damen und Herren zu kämpfen.

Sommerfeeling und sportliche Höchstleistungen
Bereits am ersten Wettkampftag konnten die ersten 3 spannenden Rennen bei westlichen bis nordwestlichen Winden von bis zu 15 Knoten durchgeführt werden. Dank modernster, elektrischer Bojen konnten die Rennkurse stets flexibel und schnell an die fordernden Windverhältnisse angepasst werden. Neben den klassischen Kursrennen sorgte vor allem der Freestyle-Bewerb, welcher nicht zur Gesamtwertung um den Europameistertitel zählt, jedoch für spektakuläre Bilder auf dem Wasser, für große Begeisterung beim Publikum am Ufer.

Mit der KIA Windsurfer Europameisterschaft konnte der UYCAs nicht nur neue Luft im Windsurfen schnuppern, er bewies sich auch erneut als Top-Austragungsort für internationale Wassersport-Großveranstaltungen. Es ist uns gelungen, Nostalgie, Lifestyle und Spitzensport perfekt miteinander zu verbinden und das bei einer so fordernden Wassersportart wie dem Windsurfen.

Michael Farthofer, UYCAs Präsident

Internationale Klasse und starker Zusammenhalt
Die Meisterschaft lockte eine beeindruckende Bandbreite an Teilnehmern an – von erfahrenen Legenden des Sports bis hin zum aufstrebenden Nachwuchs. Der Spirit der legendären Windsurf-Klasse war während der gesamten Veranstaltung spürbar und sorgte sowohl auf dem Wasser als auch beim abendlichen Rahmenprogramm für ein unvergessliches Miteinander.

Nach spannenden Tagen auf dem glasklaren Wasser des Salzkammerguts endete das Event mit der feierlichen Siegerehrung. Gekürt wurden die Sieger in den verschiedenen Gewichts- und Altersklassen. Besonders erfreulich ist der Sieg von Christoph Sieber in seiner Kategorie der Klasse der Men Light:

 

WEIGHT GROUPS

WOMEN LIGHT

1 ITA 230 Benedetta Barone

2 NED 488 Femke Stalman

3 ITA 520 Manuela Arcidiacono

 

WOMEN MEDIUM

1 USA 39 Olga Gorbatykh

2 ITA 712 Bruna Ferracane

3 GER 640 Ingard Borgel

 

MEN LIGHT

1st AUT 1 Christoph Sieber

2nd NED 92 Peter Van Schie

3rd NZL 11 Bruce KendallLegend

 

MEN MEDIUM

1st GER 699 Lasse Brudek

2nd CZE 78 Jan Skrepek

3rd ITA 90 Alessandro Torzoni

 

MEN MEDIUM HEAVY

1st FRA 76 Jean Michel Pautrec

2nd ITA 6632 Davide Gessa

3rd NED 611 Lennart Cnossen

 

MEN HEAVY

1st NED 31 Marcel van der Ploeg

2nd CZE 130 Karel Lavicky

3rd FIN 6 Juha Blinnikka

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EM-Gold in der Heimat - 26 Jahre nach dem Olympiasieg vergrößert Christoph Sieber seine Medaillensammlung

 © UYCAs/Lisa Farthofer

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