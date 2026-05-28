iQFOiL EM: Van Opzeeland und Steinberg triumphieren

Luuc Van Opzeeland aus den Niederlanden und die Israelin Tamar Steinberg haben bei den iQFOiL Open European Championships in Portimão die Europameistertitel geholt.

Die Races wurden über sechs Tage vor der portugiesischen Küste ausgetragen und verlangten dem Feld bei wechselhaften Bedingungen alles ab. Bei den Männern sicherte sich der Niederländer Van Opzeeland den Titel vor dem Dänen Johan Søe und dem Italiener Federico Alan Pilloni. Bei den Frauen gewann die Israelin Steinberg vor der Neuseeländerin Aimee Bright und ihrer Landsfrau Shahar Tibi.

Schon in der Vorrunde hatten sich beide mit konstanten Leistungen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Im entscheidenden Finale bestätigten sie ihre Form und machten den EM-Sieg mit starken Auftritten in den letzten Läufen perfekt.