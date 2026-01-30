Margaret River rüstet sich für Wellen-Elite

Gleich mehrere Topfahrer haben sich an die entlegene Westküste aufgemacht: Titelverteidiger und Mehrfach-Weltmeister Philip Köster führt das hochkarätige Starterfeld an, gefordert von Vorjahreszweitem Julian Salmon sowie den erstmals in Australien antretenden Europäern Alessio Stillrich und Takuma Sugi. Auch Däne Simon Thule, einer der am schnellsten aufstrebenden Fahrer der Tour, will nach seinem Halbfinaleinzug 2025 erneut vorne mitmischen.

Heimische Hoffnungsträger sind Jaeger Stone und Youngster Jake Ghiretti, aktueller U21-Weltmeister, der nach einer Gehirnerschütterung auf Startklarheit hofft. Bei den Frauen sorgen Maria Andrés und Sybille Bode gemeinsam mit den Margaret-River-Lokalmatadorinnen Karin Jaggi, Jane Seman und Junior-Weltmeisterin Sarah Kenyon für ein Weltklassefeld – mit einem Livestream am Finaltag als Sahnehäubchen für alle Daheimgebliebenen.