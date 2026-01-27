Spektakuläre Auftaktsiege bei der FPT 2026

Vor voll besetzten Rängen katapultieren sich die Rider per Jetski-Zug in den Pool und zünden ein Feuerwerk aus Double Burnern, Air Funnels, Culos und Kombos, die man sonst nur von World-Cup-Spots im Freien kennt. Schon in der Quali zeigen die elf Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland, Griechenland, den Niederlanden und Belgien, wohin sich die Disziplin entwickelt: maximale Rotationen auf engstem Raum, perfektes Timing auf spiegelglattem Wasser und ein Publikum, das jede gelandete Power-Combo feiert.

Im Frauenfinale unterstreicht die siebenfache Europameisterin Maaike Huvermann ihre Sonderstellung im Tow-In-Freestyle, gewinnt alle drei Heats und verteidigt ihren Titel souverän. Ihre Runs aus technisch sauberen Power-Moves wirken beinahe wie im Trainingsmodus – ein Kontrast zur lautstarken Kulisse in der Halle. Bei den Männern liefert sich Nachwuchsstar Lennart Neubauer das erwartete Kopf-an-Kopf-Duell mit Routinier Yentel Caers, bei dem ein taktischer Kniff für zusätzliche Spannung sorgt: Jeder gewonnene Trick darf in den folgenden Runden nicht wiederholt werden, was die Rider zu immer schwierigeren Manövern zwingt. Am Ende entscheidet Caers den Contest erst in Runde fünf mit einem Burner Air Funnel; die höchste Wertung holt er sich mit einem Double Culo, der fast die 10‑Punkte-Marke knackt.