iQFoil: Erfolgreicher Saisonauftakt für Theo Peter

Am Sonntag sorgte der „Levante“ – ein in dieser Region üblicher warmer, meist trockener Ostwind – für Starkwindbedingungen zwischen 20 und 26 Knoten. Vier Kurs-Rennen bildeten den Abschluss, und der Niederösterreicher zeigte erneut seine gute Form und fixierte mit einem Wettfahrtsieg zum Abschluss den zweiten Platz im Gesamtklassement. Der Sieg ging an Peters Trainingspartner und Olympiateilnehmer Robert Kubin aus der Slowakei.



„Letztes Jahr bin ich Elfter geworden, heuer Zweiter – das ist ein ganz guter ‚Progress‘“, freut sich der OeSV-Athlet. „Die Andalusian Olympic Week diente dazu, um in die Saison reinzukommen, sich an das Racing zu gewöhnen und nach dem Wintertrainingslager eine erste Standortbestimmung zu bekommen. All das ist gelungen. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden und weiß sehr gut, an welchen Schrauben ich bis Palma (ab 31. März findet dort die Trofeo Princesa Sofia statt; Anm.) noch drehen muss.“



Peter bleibt noch für zwei weitere Wochen in Cadiz stationiert. Ab 9. März tritt er zur weiteren Saisonvorbereitung bei den iQFoil-Games an.