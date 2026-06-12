Boot Tulln 2027 startet mit neuem Konzept

Unter dem Motto „Alles Wasser“ startet die AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN 2027 in die kommende Messesaison. Noch vor dem offiziellen Marktauftritt informierte die Messe Tulln ihre Partner, Aussteller und Branchenvertreter über die wesentlichen Neuerungen. Am 12. Juni 2026 erfolgte der Launch mit einer umfassenden Kommunikationskampagne in Österreich sowie den Ländern Zentral- und Osteuropas (CEE).
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Yachtrevue Online
Die Neuausrichtung der BOOT TULLN wird international und über unterschiedliche Kanäle kommuniziert. Nationale und internationale Aussteller und Interessenten sowie Wassersport- und Tauchclubs, Vereine und Verbände aus Österreich und den CEE-Ländern werden direkt angesprochen. Gleichzeitig wird kontinuierlich via Newsletter und Social Media über die Neuerungen der BOOT TULLN 2027 informiert.
“Mit der AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN 2027 schaffen wir eine neue Erlebnisplattform und setzen gleichzeitig auf die Stärken unseres Standortes - ein klares Signal für unsere Aussteller und für die Zukunft der gesamten Wassersportbranche – von der Donau, Chiemsee, Attersee, Neusiedlersee, Wörthersee und Plattensee bis zur Adria.”“, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.
„“Unter dem Motto „Alles Wasser“ bringt die AUSTRIAN BOAT SHOW – BOOT TULLN 2027 die Menschen zusammen, die den Wassersport ausmachen. Die BOOT TULLN ist der Treffpunkt für Inspiration, Austausch und unvergessliche Erlebnisse – für alle Wassersportfans und jene, die ihre Leidenschaft noch entdecken möchten.”“, Mag. (FH) Michaela Brunner, Messeleiterin Messe Tulln.
Vom Produkt zur Erlebniswelt
Kernstück der Neuausrichtung ist eine vollständig neue Kommunikationslinie. Die AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN entwickelt sich von der klassischen Produktschau zur Erlebnisplattform für die gesamte Wassersportbranche.
Im Mittelpunkt stehen künftig die Communities und Erlebniswelten in den Segmenten. Die Messe gliedert sich in klar definierte Erlebnisbereiche: Yachten, Boote, Segeln, Charter & Tourismus, Tauchen, Funsport, Zubehör.
Mit dieser Struktur wird die AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN als „Österreichs größte Erlebniswelt für Boote und Wassersport“ positioniert. Gleichzeitig unterstreicht die Messe in Tulln an der Donau ihre Rolle als zentrale Plattform für die Wassersportregion zwischen Chiemsee, Attersee, Neusiedler See, Wörthersee, Plattensee und der Adria.
Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist die kontinuierliche Kommunikation über das gesamte Jahr hinweg. Gleichzeitig werden Aussteller aktiv in die digitale Kommunikation eingebunden.
Erlebnisorientierung für neue Zielgruppen
Besonderes Augenmerk legt die AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN 2027 auf die Ansprache jüngerer Zielgruppen unter dem Motto „Mein erster Tag am Wasser“. Mit den neuen Formaten „Club Day“ und „Young Generation Day“ werden darüber hinaus gezielt Vereine, Clubs und junge Wassersportinteressierte angesprochen.
Vor allem die Bereiche Funsport und Segeln werden durch interaktive Angebote und neue Präsentationsformen erweitert. Auch im Bereich Motor- und Elektroboote entstehen neue Erlebnisflächen, die den aktiven Zugang zum Wassersport fördern.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der stärkeren Einbindung des Yachthafens der Messe Tulln. Die neuen In-Water-Testmöglichkeiten ermöglichen es Besuchern, Boote und Yachten der Aussteller direkt vor Ort unter realen Bedingungen zu erleben.
Auch im digitalen Bereich setzt die AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN weitere Akzente - unter anderem mit zahlreichen Neuerungen in der Werbung und im Online-Ticketshop.
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