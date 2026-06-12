Boot Tulln 2027 startet mit neuem Konzept

Die Neuausrichtung der BOOT TULLN wird international und über unterschiedliche Kanäle kommuniziert. Nationale und internationale Aussteller und Interessenten sowie Wassersport- und Tauchclubs, Vereine und Verbände aus Österreich und den CEE-Ländern werden direkt angesprochen. Gleichzeitig wird kontinuierlich via Newsletter und Social Media über die Neuerungen der BOOT TULLN 2027 informiert.

“Mit der AUSTRIAN BOAT SHOW - BOOT TULLN 2027 schaffen wir eine neue Erlebnisplattform und setzen gleichzeitig auf die Stärken unseres Standortes - ein klares Signal für unsere Aussteller und für die Zukunft der gesamten Wassersportbranche – von der Donau, Chiemsee, Attersee, Neusiedlersee, Wörthersee und Plattensee bis zur Adria.”“, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

„“Unter dem Motto „Alles Wasser“ bringt die AUSTRIAN BOAT SHOW – BOOT TULLN 2027 die Menschen zusammen, die den Wassersport ausmachen. Die BOOT TULLN ist der Treffpunkt für Inspiration, Austausch und unvergessliche Erlebnisse – für alle Wassersportfans und jene, die ihre Leidenschaft noch entdecken möchten.”“, Mag. (FH) Michaela Brunner, Messeleiterin Messe Tulln.