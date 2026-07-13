OeSV-Nationalteam: Harter Kampf in Eckernförde

Die Europameisterschaften der Klassen 49er, 49erFX und Nacra 17 vor Eckernförde, Deutschland gingen für die Boote des Österreichischen Segel-Verbands am Samstag zu Ende. Mit Rang elf schrammte das Nacra-17-Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling nur knapp an der Teilnahme an den Medal-Races vorbei, am Ende fehlten vier Punkte auf die Top-10. Die 49er Keanu Prettner und Jakob Flachberger verbesserten sich zum Abschluss auf Rang 17.
von
Yachtrevue Online
Am fünften Tag der kontinentalen Titelkämpfe herrschten in der Bucht vor Eckernförde erneut Leichtwindbedingungen. Mit kurzer Verspätung konnten die ersten Rennen gestartet werden. In der Nacra-17-Klasse lagen Laura Farese und Matthäus Zöchling als Elfte in Reichweite der Medal-Race-Plätze. Mit den Rängen zwölf und 20 verschlechterte sich jedoch ihre Ausgangslage, nach den beiden Wettfahrten lag das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee 20 Punkte hinter den Top-10. Die beiden änderten daraufhin ihre Startstrategie und beendeten die EM mit den Plätzen zwei und vier. Im Gesamtklassement fehlten schließlich nur vier Punkte auf Rang zehn und die Teilnahme an den morgigen Medal-Races. In der EM-Wertung landete das OeSV-Boot an achter Stelle.
„In den ersten beiden Wettfahrten haben wir keine freie Lane bekommen, mitten im Feld war es schwierig, Boote aufzuholen. Danach haben wir es beim Start anders angelegt, wollten unbedingt eine freie Lane – und es ist beide Male voll aufgegangen. Im dritten Rennen waren wir bei der Luvboje sogar in Führung. Wir haben gekämpft, es ist schade, dass wir die Medal-Races trotzdem knapp verpasst haben. Die fehlenden Punkte kann man sicher überall finden. Uns hat über die gesamte Regatta die Konstanz gefehlt, und es ist vom Ergebnis her nicht das, was wir uns erhofft haben. Dennoch nehmen wir auch einige positive Erkenntnisse mit – bei wenig Wind hatten wir sehr guten Speed“, fasst Steuerfrau Laura Farese zusammen.
49er mit positivem EM-Abschluss
Keanu Prettner und Jakob Flachberger konnten sich zum Abschluss der 49er-Europameisterschaft noch einmal verbessern. Nachdem sich die beiden Salzburger zunächst denkbar knapp für die Goldflotte qualifizierten, machten sie an den letzten beiden Tagen einige Plätze gut. Am Samstag verbuchte das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee die Ränge elf, sieben und zwölf und beendete die Titelkämpfe auf Platz 17. In der EM-Wertung bedeutet dies Rang 13.
„Wir hatten heute wieder gute Starts, es war ein solider Tag mit einigen guten Entscheidungen. Insgesamt sind wir nicht ganz zufrieden, wir haben am Anfang der EM ein besseres Ergebnis verspielt – bei Bedingungen, die uns eigentlich liegen. Wir werden das analysieren und haben zudem schon Ideen, was man vor allem bei leichtem Wind verbessern kann. Das Trainingslager in Los Angeles kommt dazu gerade recht, wir haben viel Zeit zum Austesten“, berichtet Steuermann Keanu Prettner.
Die weiteren beiden OeSV-49er beendeten die EM in der Bronzeflotte: Keno Pulte und Leo Uebelhör landeten auf Rang 86. Ferdinand Steffan und Jonah Maier, die zum Abschluss ein Top-10-Resultat verbuchten, beendeten die Titelkämpfe auf Platz 90.
In der weiblichen Skiff-Klasse verbesserten sich Eva Truttenberger und Livia Farese auf Rang 48.
Donner/LaFrance-Berger erneut von Verletzung gebremst
Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger haben die 49erFX-Europameisterschaft vorzeitig beenden müssen. Donner zog sich am Mittwoch, dem letzten Tag der Qualifikation, eine Überdehnung und Zerrung sämtlicher Bänder im Bereich des rechten Mittelfußes und Sprunggelenks zu. „Das Pech lässt uns nicht los – das ist fast schon unheimlich. Ich bin sehr froh, dass die diversen Untersuchungen der letzten Tage keinen Bruch oder ähnliche Verletzungen ergeben haben. Der Schmerz geht kontinuierlich zurück und ich bin zuversichtlich, dass die Pause der letzten beiden Tage bereits sehr förderlich für die Genesung war. Wir werden auf jeden Fall, wie geplant, zum WM-Test-Event nach Gdynia (Start am 16. Juli; Anm.) anreisen und nach meinem Gefühl und in Abstimmung mit dem medizinischen Team des Österreichischen Segel-Verbands entscheiden, ob ein Antreten möglich und sinnvoll ist“, sagt Rosa Donner. Die 2027 im polnischen Gdynia ausgetragenen Weltmeisterschaften sind der erste Olympic Qualifier für Los Angeles 2028. Die 2027 im polnischen Gdynia ausgetragenen Weltmeisterschaften sind der erste Olympic Qualifier für Los Angeles 2028.
Weiteres Programm der OeSV-Athlet:innen
Für Prettner/Flachberger sowie die beiden Nacra-Boote Farese/Zöchling und Lukas Haberl/Clara Stamminger geht es demnächst wieder ins Olympiarevier nach Los Angeles. Im Rahmen des Trainingslagers werden die OeSV-Boote auch die Grand-Slam-Regatta bestreiten.
Während Ferdinand Steffan und Jonah Maier sowie Donner/LaFrance-Berger nach Gdynia reisen, geht es für die beiden weiteren OeSV-Nachwuchsboote Keno Pulte/Leo Uebelhör und Eva Truttenberger/Livia Farese zu den Junioren-Weltmeisterschaften ins niederländische Medemblik.
Über die Autoren
Yachtrevue Online