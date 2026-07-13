OeSV-Nationalteam: Harter Kampf in Eckernförde

Am fünften Tag der kontinentalen Titelkämpfe herrschten in der Bucht vor Eckernförde erneut Leichtwindbedingungen. Mit kurzer Verspätung konnten die ersten Rennen gestartet werden. In der Nacra-17-Klasse lagen Laura Farese und Matthäus Zöchling als Elfte in Reichweite der Medal-Race-Plätze. Mit den Rängen zwölf und 20 verschlechterte sich jedoch ihre Ausgangslage, nach den beiden Wettfahrten lag das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee 20 Punkte hinter den Top-10. Die beiden änderten daraufhin ihre Startstrategie und beendeten die EM mit den Plätzen zwei und vier. Im Gesamtklassement fehlten schließlich nur vier Punkte auf Rang zehn und die Teilnahme an den morgigen Medal-Races. In der EM-Wertung landete das OeSV-Boot an achter Stelle.



„In den ersten beiden Wettfahrten haben wir keine freie Lane bekommen, mitten im Feld war es schwierig, Boote aufzuholen. Danach haben wir es beim Start anders angelegt, wollten unbedingt eine freie Lane – und es ist beide Male voll aufgegangen. Im dritten Rennen waren wir bei der Luvboje sogar in Führung. Wir haben gekämpft, es ist schade, dass wir die Medal-Races trotzdem knapp verpasst haben. Die fehlenden Punkte kann man sicher überall finden. Uns hat über die gesamte Regatta die Konstanz gefehlt, und es ist vom Ergebnis her nicht das, was wir uns erhofft haben. Dennoch nehmen wir auch einige positive Erkenntnisse mit – bei wenig Wind hatten wir sehr guten Speed“, fasst Steuerfrau Laura Farese zusammen.