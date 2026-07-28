Aufbruch ins Extrem

Am Sonntag, dem 26. Juli, um 15.30 Uhr hieß es in Port Olona Abschied nehmen. Begleitet von Freunden, Weggefährten und Unterstützern legte Norbert Sedlacek mit seiner Open60AAL vom Vendée-Globe-Ponton in Les Sables d’Olonne ab. Um 16.38 Uhr überquerte er zwischen der Tonne Nouch Sud und dem Juryboot die offizielle Startlinie der „TENRON Trophy“. Bei zunächst schwachen Windverhältnissen nahm der Solosegler Kurs auf die Biskaya.

Die Route verlangt Mensch und Material alles ab. Zunächst geht es westlich an den Britischen Inseln vorbei nach Norden. Spitzbergen soll auf rund 80 Grad nördlicher Breite umrundet werden. Danach führt der Kurs über den gesamten Atlantik nach Süden, rund um die Antarktis und durch das Südpolarmeer. Nach der Passage von Kap Hoorn nimmt Sedlacek erneut Kurs auf den Atlantik und schließlich auf die Start- und Ziellinie vor Les Sables d’Olonne. Zwischen Arktis, Roaring Forties und Kap Hoorn warten Stürme, Treibeis, Flautenzonen – und monatelange Einsamkeit.