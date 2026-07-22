Sein letzter Schlag

Über sechs Jahrzehnte war Helmut Hieß national und international am Wasser unterwegs. In seinem seglerischen Lebenslauf bringt er es auf rund 1.100 Regatten in 25 Bootsklassen. In seiner Stammklasse, dem Piraten, holte er neuen Staatsmeistertitel, insgesamt brachte er es zu 26 Goldmedaillen. Vor 23 Jahren, also im Jahr 1993, sicherte er sich den Senioren-Europameistertitel im Piraten, auch zwei Europacupsiege in der Klasse gehen auf sein Konto.

Seine Liebe zum Sport und seine vielfältige Herangehensweise zeigen nicht zuletzt die 54 Boote, die er im Laufe seiner seglerischen Karriere besaß. Darunter waren 23 Piraten, 8 Finn, 7 Laser und 2 Soling. Neben klassischen Regattabooten für unsere Seen segelte er auch 25er und 15er-Jollenkreuzer, eine Elliott und - wenn die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sanken - auch DN-Eissegler.

Mit Helmut verliert der österreichische Segelsport eine herausragende Persönlichkeit. Nicht nur seine sportlichen Erfolge machten ihn zu einem besonderen Menschen. Mit seiner Leidenschaft für den Segelsport inspirierte er Generationen von Seglerinnen und Seglern.

Hans Helmut Hieß wird auf dem Friedhof Neustift am Walde, Halle 1 (1180 Wien, Pötzleinsdorfer Höhe 2) aufgebahrt und am Freitag, dem 24. Juli 2026, um 10 Uhr nach erfolgter Trauerfeier im Familiengrab zur Ruhe gebettet.

1948 - 2026