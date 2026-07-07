Herzschlagfinale bei Segelbundesliga am Attersee

Dank des Heimsieges konnte sich das Gastgeberteam im Zwischenklassement zur Saisonhalbzeit bis auf Rang vier vorsegeln. Sie liegen punktgleich mit dem SCTWV vom Achensee hinter dem überlegenen Führungsduo. Wie schon in den letzten Jahren läuft alles wieder auf das Titelduell zwischen den Salzburgern vom SCM und dem Rekordmeister aus Rust hinaus. Die Mattseer halten bei 67, die Ruster bei 68 Punkten - für Spannung bei den zwei noch im September folgenden Events ist damit für Sicherheit gesorgt. Doch nicht nur an der Spitze geht es knapp zu, auch am Tabellenende liegen fünf Teams innerhalb von 14 Punkten – die letzten beiden steigen in die 2. Liga ab. Gleich 14 von 18 Teams konnten zumindest eine Wettfahrt für sich entscheiden, ein Zeichen für die seglerische Qualität, die mittlerweile in der höchsten heimischen Liga-Klasse herrscht. Dabei verlangte das Rennwochenende den Teams, der Wettfahrtleitung und den am Wasser agierenden Schiedsrichtern alles ab. Mit 57 Wettfahrten wurde der Ligarekord aus dem letzten Jahr in Velden egalisiert. Liga-Obmann Florian Hofer erklärt: „Rekord hin oder her, wichtig ist, dass unsere Teams möglichst viel zum Segeln kommen. Die Westwetterlage hat es für Wettfahrtleiter Gert Schmidleitner und sein Team genau so schwierig gemacht, wir für die Seglerinnen und Segler. Aber diese Wochenenden sind einfach der Beweis, dass unser Format mit den kurzen Rennen stimmt.“

Die Liga geht jetzt in die Sommerpause, weiter geht es am ersten Septemberwochenende am Traunsee mit der 1. Liga, gleich darauf folgt das Finale der 2. Liga. Der österreichische Meistertitel wird von 25. bis 27.09. am Mondsee entschieden.