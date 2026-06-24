Souverän auf Kurs mit Boataround.com

Wer mit Boataround in See sticht, steht zunächst vor einer angenehmen Herausforderung: der Wahl des passenden Reviers. Mehr als 100 Länder stehen auf der Buchungsplattform zur Auswahl. Hinter dem Angebot verbergen sich über 27.000 Yachten, Katamarane, Motorboote und Hausboote von mehr als 8.000 Charterunternehmen in rund 2.600 Marinas weltweit.
Die Buchung gestaltet sich dabei ähnlich unkompliziert wie die Reservierung eines Hotelzimmers. Preise, Ausstattungsmerkmale, Kundenbewertungen und verifizierte Charterpartner lassen sich transparent vergleichen. Ergänzt wird das Angebot durch deutschsprachigen Support, niedrige Kautionsmodelle, teilweise kostenlose Stornierungsmöglichkeiten sowie einen optionalen Kautionsschutz.
Genau diese einfache, transparente und sichere Buchungserfahrung stand im Mittelpunkt, als die Gründerinnen und Gründer des international tätigen Unternehmens 2016 an den Start gingen. „Für uns war es schon damals zentral, einen einfachen, transparenten und sicheren Buchungsprozess zu schaffen“, erklärt CEO Pavel Pribis. „Die Miete von Yachten unterschiedlichster Größe und Ausstattung sollte zudem leistbar sein, um auch Familien einen wunderbaren Segeltörn zu ermöglichen.“
Entsprechend setzte Boataround von Beginn an auf eine Bestpreis-Politik und professionellen Kundenservice. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Während im Gründungsjahr 2016 insgesamt 14 Boote vermittelt wurden, hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem global agierenden Anbieter entwickelt. Unterstützt von starken Investitionspartnern wurden bisher mehr als 120.000 Kundinnen und Kunden betreut.
Für Boataround bestätigt diese Entwicklung vor allem eines: Sicherheit und Qualität haben für viele Segelbegeisterte einen höheren Stellenwert als reine Last-Minute-Schnäppchen. Auch Pavel Pribis beobachtet diesen Trend: „Unsere Kundinnen und Kunden aus Österreich sind bereit, deutlich mehr für ihren Urlaub auszugeben als Menschen aus den Nachbarländern.“
Gleichzeitig verweist er auf einen Aspekt, der angesichts steigender Preise im Tourismussektor zunehmend an Bedeutung gewinnt: den Segelurlaub als attraktive Alternative zu klassischen Ferienformen. Tatsächlich zeigt eine Beispielrechnung von Boataround, dass ein gemeinsamer Törn für zwei Familien in Kroatien mit weniger als 500 Euro pro Person kalkuliert werden kann. Grundlage ist eine mittelgroße Yacht mit drei Kabinen für zwei Paare mit jeweils zwei Kindern. Berücksichtigt sind dabei die Charterkosten – beginnend bei rund 2.200 Euro pro Woche in der Hauptsaison – ebenso wie Steuern, Gebühren und Treibstoff.
Gerade für Urlauberinnen und Urlauber, die das Segeln bislang vor allem im Rahmen kurzer Tagesausflüge erlebt haben, eröffnet sich damit eine interessante Perspektive: Ein intensiver Segelurlaub muss keineswegs ein exklusiver Luxus sein. Unter Umständen fällt er sogar günstiger aus als ein klassischer Cluburlaub – insbesondere dann, wenn mit Boataround ein erfahrener Partner an Bord ist.