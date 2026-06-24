Souverän auf Kurs mit Boataround.com

Entsprechend setzte Boataround von Beginn an auf eine Bestpreis-Politik und professionellen Kundenservice. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Während im Gründungsjahr 2016 insgesamt 14 Boote vermittelt wurden, hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem global agierenden Anbieter entwickelt. Unterstützt von starken Investitionspartnern wurden bisher mehr als 120.000 Kundinnen und Kunden betreut.

Für Boataround bestätigt diese Entwicklung vor allem eines: Sicherheit und Qualität haben für viele Segelbegeisterte einen höheren Stellenwert als reine Last-Minute-Schnäppchen. Auch Pavel Pribis beobachtet diesen Trend: „Unsere Kundinnen und Kunden aus Österreich sind bereit, deutlich mehr für ihren Urlaub auszugeben als Menschen aus den Nachbarländern.“