Adieu, Charlie Dalin

Als Charlie Dalin am 14. Jänner 2025 im Morgenrot die Ziellinie vor Les Sables-d'Olonne überquerte, war er Weltrekordhalter, Vendée-Globe-Sieger – und trug still die Diagnose eines seltenen Tumors, die bis zur Veröffentlichung seines Buchs „Die Macht des Schicksals“ sein Geheimnis blieb. Nun ist Charlie Dalin mit 42 Jahren gestorben.

Die Yachtrevue erinnert in ihrer nächsten Ausgabe (erscheint Ende Juni) an einen der größten Offshore-Segler seiner Generation – und an einen Menschen, dessen Mut, Haltung und Stärke weit über den Sport hinausreichten.

Charlie Dalin. 1984–2026