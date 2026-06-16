Mattsee gewinnt Auftakt in Velden

Beim Saisonstart der 1. Segelbundesliga am Wörthersee setzt sich der Segelclub Mattsee vor dem SCTWV Achensee und dem Burgenländischen Yachtclub durch. Wechselhafte Bedingungen forderten die 18 Teams in insgesamt 42 Wettfahrten bis zum letzten Zieleinlauf.
von
Jo Anthony Torno
Vom 12. bis 14. Juni lud der Yachtclub Velden den Liga-Tross in die Marina Schmalzl an den Wörthersee. Auf sechs gestellten und identischen J/70-Booten lieferten sich die 18 besten Segelclubs des Landes kurze, zuschauerfreundliche Läufe um die ersten Punkte im Rennen um den Liga-Pokal und damit den Österreichischen Meistertitel. Die Bedingungen waren komplex, bei Leicht- und Mittelwind konnten aber 14 Runden und damit insgesamt 42 Wettfahrten gesegelt werden. Wie eng das Feld der achtzehn besten Segelclubs Österreich beieinander liegt, zeigen einerseits die knappen Abstände an der Spitze – nur drei Punkte trennen den Führenden von Platz vier und fünfzehn Teams konnten zumindest einen Wettfahrtsieg an diesen drei Tagen verbuchen. Am Ende setzte sich der Segelclub Mattsee (SCM) durch, die Salzburger legten dabei mit fünf Siegen am zweiten Regattatag den Grundstein für den Auftakterfolg. Dahinter belegte der SCTWV Achensee (TWV) Platz zwei, die Titelverteidiger vom Burgenländischen Yachtclub (BYC) wurden Dritter.
Entsprechend zufrieden zeigte sich SCM über den gelungenen der Saisonauftakt. „Das erste Event zu gewinnen, ist immer super. Wir haben leider am zweiten Tag einen guten Vorsprung mit blöden Fehlern verspielt, aber am Ende sind wir mit dem Ergebnis sehr happy,“ so Stefan Scharnagl, Steuermann der Mattseer. Der SCTWV bewies mit dem zweiten Rang einmal mehr seinen Anspruch auf den ersten Titel. Johanna Schmidt zur eigenen Leistung: „Unsere Konstanz mit fast durchgehend zweiten Plätzen war sicher der ausschlaggebende Faktor bei diesem Event und deswegen werden wir auch mit der gleichen Besetzung bei den weiteren Stopps antreten.“ Beim BYC stellt man sich nach dem knappen Auftakt auf eine hart umkämpfte Titelverteidigung ein. „Die Konkurrenz ist heuer sehr stark. Vor allem die Mannschaften aus der Mitte rücken weiter hinauf. Es wird eine sehr interessante Saison“, blickt Clemens Kruse vom BYC auf einen spannenden weiteren Saisonverlauf voraus. Positive war der Auftritt des sehr jungen Teams vom Union Yachtclub Wolfgangsee (UYCWg), der vier seiner ersten fünf Wettfahrten gewinnen konnte. Obwohl am Ende „nur“ Platz vier stand, fehlen auf die Spitzenreiter nicht einmal drei Punkte. Die Ergebnisse zeigen, dass die Liga heuer noch dichter beisammenliegt als in
Best Of Segelbundesliga in Velden 2026
Die Neueinsteiger
Für den Segelclub Traunkirchen (SCT) brachte der Auftakt nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga einen gelungenen Einstand im Oberhaus. Das erste Rennen gewann das Team rund um Steuermann Philipp Lang. Am Ende fand sich die Mannschaft aus Traunkirchen auf Rang 11, die Top-Ten verfehlten sie um lediglich einen Punkt. Weniger einfach verlief das Wochenende für den Yachtclub Velden Integrativ (YCV-I), der als zweiter AUfsteiger noch Lehrgeld bezahlen musste. Steuermann Antonio Squizzato, frischgebackener Segler der Saison 2025 in Italien, sagte: „Die erste Liga ist sehr stark. Das Niveau der Teams ist hoch. Wir sind eine neu zusammengestellte Crew und daran müssen wir noch arbeiten. Aber ich bin sehr froh, hier zu sein.“
Für die Teams bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Der nächste Stopp der ersten Liga folgt bereits in zwei Wochen am Attersee. Dazwischen macht der zweite Durchgang der 2. Liga ebenfalls Station in Velden.
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Jo Anthony Torno