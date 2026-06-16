Mattsee gewinnt Auftakt in Velden

Vom 12. bis 14. Juni lud der Yachtclub Velden den Liga-Tross in die Marina Schmalzl an den Wörthersee. Auf sechs gestellten und identischen J/70-Booten lieferten sich die 18 besten Segelclubs des Landes kurze, zuschauerfreundliche Läufe um die ersten Punkte im Rennen um den Liga-Pokal und damit den Österreichischen Meistertitel. Die Bedingungen waren komplex, bei Leicht- und Mittelwind konnten aber 14 Runden und damit insgesamt 42 Wettfahrten gesegelt werden. Wie eng das Feld der achtzehn besten Segelclubs Österreich beieinander liegt, zeigen einerseits die knappen Abstände an der Spitze – nur drei Punkte trennen den Führenden von Platz vier und fünfzehn Teams konnten zumindest einen Wettfahrtsieg an diesen drei Tagen verbuchen. Am Ende setzte sich der Segelclub Mattsee (SCM) durch, die Salzburger legten dabei mit fünf Siegen am zweiten Regattatag den Grundstein für den Auftakterfolg. Dahinter belegte der SCTWV Achensee (TWV) Platz zwei, die Titelverteidiger vom Burgenländischen Yachtclub (BYC) wurden Dritter.

Entsprechend zufrieden zeigte sich SCM über den gelungenen der Saisonauftakt. „Das erste Event zu gewinnen, ist immer super. Wir haben leider am zweiten Tag einen guten Vorsprung mit blöden Fehlern verspielt, aber am Ende sind wir mit dem Ergebnis sehr happy,“ so Stefan Scharnagl, Steuermann der Mattseer. Der SCTWV bewies mit dem zweiten Rang einmal mehr seinen Anspruch auf den ersten Titel. Johanna Schmidt zur eigenen Leistung: „Unsere Konstanz mit fast durchgehend zweiten Plätzen war sicher der ausschlaggebende Faktor bei diesem Event und deswegen werden wir auch mit der gleichen Besetzung bei den weiteren Stopps antreten.“ Beim BYC stellt man sich nach dem knappen Auftakt auf eine hart umkämpfte Titelverteidigung ein. „Die Konkurrenz ist heuer sehr stark. Vor allem die Mannschaften aus der Mitte rücken weiter hinauf. Es wird eine sehr interessante Saison“, blickt Clemens Kruse vom BYC auf einen spannenden weiteren Saisonverlauf voraus. Positive war der Auftritt des sehr jungen Teams vom Union Yachtclub Wolfgangsee (UYCWg), der vier seiner ersten fünf Wettfahrten gewinnen konnte. Obwohl am Ende „nur“ Platz vier stand, fehlen auf die Spitzenreiter nicht einmal drei Punkte. Die Ergebnisse zeigen, dass die Liga heuer noch dichter beisammenliegt als in