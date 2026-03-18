RORC Caribbean 600: Leopard 3 holt Gesamtsieg

Der RORC Caribbean 600 bleibt ein Härtetest für Boote und Crews – nicht wegen extremer Kälte, sondern weil das Revier Fehler gnadenlos bestraft. 2026 kam eine Wetter-Note dazu: Die Passatlage setzte weiter südöstlich ein, aus dem oft schnellen Rennen mit langen Raumschotpassagen wurde ein Kurs mit viel Kreuzanteil, mitunter knappen Anliegern und heiklen Übergängen in Kompressionszonen und Windlöchern.

Unter dem IRC-Reglement setzte sich am Ende Leopard 3 durch. Die RORC bestätigte die Farr 100 als Overall Winner – nach 600 Meilen rund um elf karibische Inseln konnte kein verbliebenes Boot die berrechnete Zeit mehr unterbieten. Für das Team um Joost Schuijff ist es der zweite Gesamtsieg nach 2024, zugleich die neunte „600“-Kampagne des Projekts unter Manager Chris Sherlock.

Spannend blieb vor allem das Duell um die Line Honours bei den Monohulls: Black Jack 100 distanzierte nach 1 Tag 20 Stunden 31 Minuten 36 Sekunden die Leopard 3 um 29 Minuten. Bei den Multihulls setzte sich mit Argo ein Mod 70 von VPLP vor der Final Final - Zoulou (aus gleichem Haus) um lediglich 4 Minuten.

Leopard 3 - Eigner Schuijff sprach nach dem Rennen von einer Überraschung – und von einem Schlüsselthema, das bei Offshore-Klassikern oft entscheidet: saubere taktische Entscheidungen ohne Materialdrama. Gleichzeitig wurde gezielt an der Performance des Schiffes gearbeitet: neue Ruder, ein Interceptor-Update und ein überarbeitetes Segeldesign sollten Effizienz und Drag verbessern. „Nicht stehen bleiben“ lautet die Devise – und genau das zahlte sich 2026 aus.