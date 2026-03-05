Adria-Regatten: Auf Kurs durch die Saison

Alle Regatten in Kroatien, die 2026 von österreichischen Veranstaltern organisiert werden und ein strukturierter Überblick über Termine und Reviere.
- 19. Gebirgssegler Cup
- 25. Kornati Cup
- 19. Alpe Adria Sailing Week
- 29. Linz Cup
- 24. ifsec Business Cup
- 30. Adriatic Sailing Week
- 29. pg7 Business Cup: Hochsee ÖSTM One Design und Hochsee ÖSTM ORC inshore
- 7. Croatia Coast Cup
- 29. Adria Cup
- Croatia 300 Hochsee ÖSTM ORC offshore
- 42. S-Cup
- 18. Round Palagruža Cannonball
Zwischen Küsten und Kursen
Mehr als nur Seemeilen. Ob Hochsee-Marathon oder Volksfest am Wasser: Diese Regatten verbinden sportliche Ambition mit mediterraner Leichtigkeit. Ein Streifzug durch die Höhepunkte zwischen Kroatien und Italien
Drei Rennen, eine Legende
La Ottanta, 11.04.2026 bis 12.04.2026,
68 sm: Caorle – Grado – Piran (SLO) – Caorle
La Duecento, 01.05.2026 bis 03.05.2026,
200 sm: Caorle – Grado – Susak (CRO) – Caorle
La Cinquecento, 31.05.2026 bis 06.06.2026, 500 sm:
Caorle – Susak (CRO) – Tremiti-Inseln – Susak – Caorle.
Ob 68, 200 oder 500 Seemeilen – die traditionsreichen Regatten des Circolo Nautico Porto Santa Margherita sind Prüfsteine für ambitionierte Crews. Sie zählen zu den anspruchsvollsten Formaten der nördlichen Adria und ziehen Jahr für Jahr Hochseesegler aus ganz Europa an die Startlinie.
www.cnsm.org
Barcolana
11.10.2026, Triest
Ein Meer voller Segel, eine Stadt im Ausnahmezustand: Am 11. Oktober 2026 verwandelt die Barcolana Triest erneut in das Epizentrum der Segelwelt. Um 10.30 Uhr startet die 58. Auflage der legendären Regatta, bei der tausende Yachten gemeinsam über rund 13 Seemeilen durch den Golf von Triest segeln – mit dem traditionellen Ziel vor der Piazza Unità d’Italia. Schon Tage davor sorgt ein dichtes Rahmenprogramm an Land und am Wasser für Festivalstimmung weit über die Seglerszene hinaus.
www.barcolana.it
Round Long Island Race
23.10.2026 bis 26.10.2026, Zlarin
Mit dem Sonnenuntergang fällt in Zlarin der Startschuss zum Round Long Island Race. Die rund 130 Seemeilen lange Offshore-Regatta führt einmal um Dugi Otok und zurück. Spätestens am Samstag um 19.30 Uhr müssen alle Yachten im Ziel sein – danach geht es nahtlos vom Wettkampf zur Winner-Party. Veranstalter ist Kon-Tiki Sailing Croatia.
www.roundlongisland.com
19. Gebirgssegler Cup
Termin: 19.04.2026 bis 23.04.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 20.04.2026 bis 17.04.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien
Veranstalter: YC Austria – Crew Steiermark in Zusammenarbeit mit Hecker Yachting und JK Venta-Jezera
Wettfahrtleiter: Mike Hecker und Franjo Jurić
Modus (Art der Wettfahrten): 6 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): 3 Einheitsklassen: First 35 mit Spi, Bavaria 46 mit Gennaker, Bavaria 41S mit Gennaker; offene Klasse mit Spi/Gen. (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 500/Yacht
€ 350/Person
Teilnehmer 2025: 35
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.yca.at/aktivitaeten/segelsport-im-yca/gebirgssegler-cup
25. Kornati Cup
Termin: 25.04.2026 bis 30.04.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 27.04.2026 bis 29.04.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien
Veranstalter: Pitter d.o.o. in Zusammenarbeit mit Pitter Yachtcharter, YC Kornati Murter, YK KUN
Wettfahrtleiter: Alen Kustić
Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Gen.: Bavaria Cruiser 46, Dufour 41; Yachten mit und ohne Spi (ORC); Charterklasse mit und ohne Spi (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 345/Yacht (Monohull bis 50 ft)
€ 475/Yacht (Monohull ab 51 ft)
€ 485/Person
Teilnehmer 2025: 89
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
19. Alpe Adria Sailing Week
Termin: 31.05.2026 bis 04.06.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 01.06.2026 bis 04.06.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien
Veranstalter: YC Austria – Crew Kärnten, in Zusammenarbeit mit dem YC Punat und HJS (kroat. Segelverband)
Wettfahrtleiter: Otmar Petschnig
Modus (Art der Wettfahrten): 10 Wettfahrten (Navigationswettfahrten, Up-and-Down, Trapezkurs)
Klassen (Art der Klassen): Folgende Bewerbe inkludiert: Alpe Adria Racing Cup (EK: First 36), Kärntner Racing Cup (EK: Dehler 38), Alpe Adria Cup (Yachten mit Spi/Gen.), Austria Cup (EK: First 35, Spi), Alpe Adria Cuising Cup (Yachten ohne Spi); Kärntner Cruising Trophy
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 420/Yacht (über 13m € 470)
€ 350/Person
Teilnehmer 2025: 31
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.aasw.at
29. Linz Cup
Termin: 13.06.2026 bis 20.06.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 15.06.2026 bis 18.06.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien
Veranstalter: Linz AG Freizeit & Hobby, YC Žal
Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner
Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): 3 Einheitsklassen mit Gen.: First 36, Dufour 41 Performance, Bavaria 41 Cruiser EK Bavaria 46 Cruiser ohne Spi
Kosten (ohne Chartergebühren):
je nach Yacht € 3.700 bis 4.000 (Charter)
€ 390/Person
Teilnehmer 2025: 30 (2024)
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.linz-cup.at
24. ifsec Business Cup
Termin: 19.09.2026 bis 26.09.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 21.09.2026 bis 23.09.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Hramina), Kroatien
Veranstalter: ifsec on waters, SC Attersee in Zusammenarbeit mit dem YC Žal
Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner
Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse Bavaria Cruiser 46 ohne Spi; Yachten ohne Spi (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 290/Yacht
€ 260/Person
Teilnehmer 2025: 13
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.iow.at
30. Adriatic Sailing Week
Termin: 27.09.2026 bis 01.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 28.09.2026 bis 01.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien
Veranstalter: YC Val in Kooperation mit sailingmotion und Christian Kargl
Wettfahrtleiter: Christian Kargl
Modus (Art der Wettfahrten): 7 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Gennaker: First 35 (ab Marina Jezera), First 36 (ab Marina Biograd)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 2.890/Yacht (First 35, inkl. Charter)
€ 3.890/Yacht (First 36 (inkl. Charter)
€ 380/Person
Teilnehmer 2025: 20
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.sailing-week.com
29. pg7 Business Cup: Hochsee ÖSTM One Design und Hochsee ÖSTM ORC inshore
Termin: 03.10.2026 bis 08.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 05.10.2026 bis 08.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien
Veranstalter: pg7, UYC Attersee, JC Punat im Auftrag des OeSV
Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner
Modus (Art der Wettfahrten): 8 Wettfahrten
Klassen (Art der Klassen): Hochsee ÖSTM One Design: Dehler 38 SQ (mit Gen.); Hochsee ÖSTM ORC inshore: Yachten mit Spi/Gen. (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 390/Yacht (ÖHSTM One Desing, Dehler 38 SQ)
€ 390/Yacht (ÖHSTM ORC Inshore, bis 49 ft)
€ 490/Yacht (ÖHSTM ORC inshore, ab 50 ft)
€ 390/Person
Teilnehmer 2025: 8/6
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1,2/1,2
Web: www.öhm.at
7. Croatia Coast Cup
Termin: 10.10.2026 bis 16.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 11.10.2026 bis 16.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien
Veranstalter: Pitter d.o.o. in Zusammenarbeit mit Pitter Yachtcharter, YK KUN, ORCA
Wettfahrtleiter: Alen Kustić
Modus (Art der Wettfahrten): 2 Langstrecken (Biograd-Rab-Biograd)
Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Spi/Gen.: Bavaria Cruiser 46, Dufour 41 Performance; Yachten mit und ohne Spi (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 310/Yacht (Monohull bis 50 ft)
€ 420/Yacht (Monohull ab 51 ft)
€ 290/Person
Teilnehmer 2025: 27 (2024)
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
29. Adria Cup
Termin: 10.10.2026 bis 17.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 12.10.2026 bis 15.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Jezera), Kroatien
Veranstalter: Segel- und YC Steiermark in Zusammenarbeit mit OeSV, HJS und JK Ventan
Wettfahrtleiter: Erich Alfred Pernold
Modus (Art der Wettfahrten): 8 Wettfahrten (Navigations- sowie Up-and-Down-Kurse)
Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse First 35 mit und ohne Spi
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 2.100/Yacht (Charter)
€ 350/Yacht (Nenngeld)
€ 400/Person
Teilnehmer 2025: 13
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: sycs.org
Croatia 300 Hochsee ÖSTM ORC offshore
Termin: 18.10.2026 bis 22.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 19.10.2026 bis 22.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Hramina), Kroatien
Veranstalter: YC Austria, YCŽal im Auftrag des OeSV
Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner
Modus (Art der Wettfahrten): 1 Langstrecke über etwa 300 nm
Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse Dehler 38 SQ (mit Gen.); Eigner- und Charteryachten mit Spi/Gen. (ORC)
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 300/Yacht (bis 50 Fuß)
€ 400/Yacht (über 50 Fuß)
€ 295/Person; 50% für Damen und U30-Boote auf das pers. Nenngeld
Teilnehmer 2025: 23
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1,2
Web: www.croatia300.at
42. S-Cup
Termin: 22.10.2026 bis 26.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 24.10.2026 bis 26.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien
Veranstalter: Nautic Club Austria in Zusammenarbeit mit dem Steirischen Segelverband
Wettfahrtleiter: Klaus Vrecer
Modus (Art der Wettfahrten): Umpired Fleetracing im Ligaformat; nach ca. der Hälfte der Wettfahrten, Teilung in Gold- und Silberflotte
Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse J/70
Kosten (ohne Chartergebühren): Veranstaltungspackage € 1.550 (für 4 Personen, inkl. Charter)
Teilnehmer 2025: 12
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: www.nca.at
18. Round Palagruža Cannonball
Termin: 24.10.2026 bis 31.10.2026
(Gesamtdauer der Veranstaltung)
Regattatage: 26.10.2026 bis 30.10.2026
(Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)
Ort (Basis- bzw. Starthafen): Split (Kaštela), Kroatien
Veranstalter: Nautikverein sail attack, YC Sailing Forever
Wettfahrtleiter: Franjo Jurić
Modus (Art der Wettfahrten): 1 Langstrecke (400 sm): Split-Jabuka-Biševo-Palagruža-Otok Lokrum/Dubrovnik-Mljet-Korčula-Hvar-Vodenjak-Split
Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Spi/Gennaker: First 45, Salona 46; kein ORC
Kosten (ohne Chartergebühren):
€ 650/Yacht
€ 200/Person
Teilnehmer 2025: 19
Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1
Web: roundpalagruza.at