Adria-Regatten: Auf Kurs durch die Saison

Alle Regatten in Kroatien, die 2026 von österreichischen Veranstaltern organisiert werden und ein strukturierter Überblick über Termine und Reviere.

von

Zwischen Küsten und Kursen

Mehr als nur Seemeilen. Ob Hochsee-Marathon oder Volksfest am Wasser: Diese Regatten verbinden sportliche Ambition mit mediterraner Leichtigkeit. Ein Streifzug durch die Höhepunkte zwischen Kroatien und Italien

Drei Rennen, eine Legende

La Ottanta, 11.04.2026 bis 12.04.2026,
68 sm: Caorle – Grado – Piran (SLO) – Caorle

La Duecento, 01.05.2026 bis 03.05.2026,
200 sm: Caorle – Grado – Susak (CRO) – Caorle

La Cinquecento, 31.05.2026 bis 06.06.2026, 500 sm:
Caorle – Susak (CRO) – Tremiti-Inseln – Susak – Caorle.
Ob 68, 200 oder 500 Seemeilen – die traditionsreichen Regatten des Circolo Nautico Porto Santa Margherita sind Prüfsteine für ambitionierte Crews. Sie zählen zu den anspruchsvollsten Formaten der nördlichen Adria und ziehen Jahr für Jahr Hochseesegler aus ganz Europa an die Startlinie.
www.cnsm.org

Barcolana

11.10.2026, Triest
Ein Meer voller Segel, eine Stadt im Ausnahmezustand: Am 11. Oktober 2026 verwandelt die Barcolana Triest erneut in das Epizentrum der Segelwelt. Um 10.30 Uhr startet die 58. Auflage der legendären Regatta, bei der tausende Yachten gemeinsam über rund 13 Seemeilen durch den Golf von Triest segeln – mit dem traditionellen Ziel vor der Piazza Unità d’Italia. Schon Tage davor sorgt ein dichtes Rahmenprogramm an Land und am Wasser für Festivalstimmung weit über die Seglerszene hinaus.
www.barcolana.it

Round Long Island Race

23.10.2026 bis 26.10.2026, Zlarin
Mit dem Sonnenuntergang fällt in Zlarin der Startschuss zum Round Long Island Race. Die rund 130 Seemeilen lange Offshore-Regatta führt einmal um Dugi Otok und zurück. Spätestens am Samstag um 19.30 Uhr müssen alle Yachten im Ziel sein – danach geht es nahtlos vom Wettkampf zur Winner-Party. Veranstalter ist Kon-Tiki Sailing Croatia.
www.roundlongisland.com

19. Gebirgssegler Cup

  • Termin: 19.04.2026 bis 23.04.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 20.04.2026 bis 17.04.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien

  • Veranstalter: YC Austria – Crew Steiermark in Zusammenarbeit mit Hecker Yachting und JK Venta-Jezera

  • Wettfahrtleiter: Mike Hecker und Franjo Jurić

  • Modus (Art der Wettfahrten): 6 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): 3 Einheitsklassen: First 35 mit Spi, Bavaria 46 mit Gennaker, Bavaria 41S mit Gennaker; offene Klasse mit Spi/Gen. (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 500/Yacht

    • € 350/Person

  • Teilnehmer 2025: 35

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.yca.at/aktivitaeten/segelsport-im-yca/gebirgssegler-cup

25. Kornati Cup

  • Termin: 25.04.2026 bis 30.04.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 27.04.2026 bis 29.04.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien

  • Veranstalter: Pitter d.o.o. in Zusammenarbeit mit Pitter Yachtcharter, YC Kornati Murter, YK KUN

  • Wettfahrtleiter: Alen Kustić

  • Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Gen.: Bavaria Cruiser 46, Dufour 41; Yachten mit und ohne Spi (ORC); Charterklasse mit und ohne Spi (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 345/Yacht (Monohull bis 50 ft)

    • € 475/Yacht (Monohull ab 51 ft)

    • € 485/Person

  • Teilnehmer 2025: 89

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.pitter-yachting.com/de/regatten/kornati-cup

19. Alpe Adria Sailing Week

  • Termin: 31.05.2026 bis 04.06.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 01.06.2026 bis 04.06.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien

  • Veranstalter: YC Austria – Crew Kärnten, in Zusammenarbeit mit dem YC Punat und HJS (kroat. Segelverband)

  • Wettfahrtleiter: Otmar Petschnig

  • Modus (Art der Wettfahrten): 10 Wettfahrten (Navigationswettfahrten, Up-and-Down, Trapezkurs)

  • Klassen (Art der Klassen): Folgende Bewerbe inkludiert: Alpe Adria Racing Cup (EK: First 36), Kärntner Racing Cup (EK: Dehler 38), Alpe Adria Cup (Yachten mit Spi/Gen.), Austria Cup (EK: First 35, Spi), Alpe Adria Cuising Cup (Yachten ohne Spi); Kärntner Cruising Trophy

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 420/Yacht (über 13m € 470)

    • € 350/Person

  • Teilnehmer 2025: 31

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.aasw.at

29. Linz Cup

  • Termin: 13.06.2026 bis 20.06.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 15.06.2026 bis 18.06.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien

  • Veranstalter: Linz AG Freizeit & Hobby, YC Žal

  • Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner

  • Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): 3 Einheitsklassen mit Gen.: First 36, Dufour 41 Performance, Bavaria 41 Cruiser EK Bavaria 46 Cruiser ohne Spi

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • je nach Yacht € 3.700 bis 4.000 (Charter)

    • € 390/Person

  • Teilnehmer 2025: 30 (2024)

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.linz-cup.at

24. ifsec Business Cup

  • Termin: 19.09.2026 bis 26.09.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 21.09.2026 bis 23.09.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Hramina), Kroatien

  • Veranstalter: ifsec on waters, SC Attersee in Zusammenarbeit mit dem YC Žal

  • Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner

  • Modus (Art der Wettfahrten): 5 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse Bavaria Cruiser 46 ohne Spi; Yachten ohne Spi (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 290/Yacht

    • € 260/Person

  • Teilnehmer 2025: 13

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.iow.at

30. Adriatic Sailing Week

  • Termin: 27.09.2026 bis 01.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 28.09.2026 bis 01.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien

  • Veranstalter: YC Val in Kooperation mit sailingmotion und Christian Kargl

  • Wettfahrtleiter: Christian Kargl

  • Modus (Art der Wettfahrten): 7 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Gennaker: First 35 (ab Marina Jezera), First 36 (ab Marina Biograd)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 2.890/Yacht (First 35, inkl. Charter)

    • € 3.890/Yacht (First 36 (inkl. Charter)

    • € 380/Person

  • Teilnehmer 2025: 20

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.sailing-week.com

29. pg7 Business Cup: Hochsee ÖSTM One Design und Hochsee ÖSTM ORC inshore

  • Termin: 03.10.2026 bis 08.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 05.10.2026 bis 08.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien

  • Veranstalter: pg7, UYC Attersee, JC Punat im Auftrag des OeSV

  • Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner

  • Modus (Art der Wettfahrten): 8 Wettfahrten

  • Klassen (Art der Klassen): Hochsee ÖSTM One Design: Dehler 38 SQ (mit Gen.); Hochsee ÖSTM ORC inshore: Yachten mit Spi/Gen. (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 390/Yacht (ÖHSTM One Desing, Dehler 38 SQ)

    • € 390/Yacht (ÖHSTM ORC Inshore, bis 49 ft)

    • € 490/Yacht (ÖHSTM ORC inshore, ab 50 ft)

    • € 390/Person

  • Teilnehmer 2025: 8/6

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1,2/1,2

  • Web: www.öhm.at

7. Croatia Coast Cup

  • Termin: 10.10.2026 bis 16.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 11.10.2026 bis 16.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Biograd, Kroatien

  • Veranstalter: Pitter d.o.o. in Zusammenarbeit mit Pitter Yachtcharter, YK KUN, ORCA

  • Wettfahrtleiter: Alen Kustić

  • Modus (Art der Wettfahrten): 2 Langstrecken (Biograd-Rab-Biograd)

  • Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Spi/Gen.: Bavaria Cruiser 46, Dufour 41 Performance; Yachten mit und ohne Spi (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 310/Yacht (Monohull bis 50 ft)

    • € 420/Yacht (Monohull ab 51 ft)

    • € 290/Person

  • Teilnehmer 2025: 27 (2024)

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.pitter-yachting.com/de/regatten/croatia-coast-cup

29. Adria Cup

  • Termin: 10.10.2026 bis 17.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 12.10.2026 bis 15.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Jezera), Kroatien

  • Veranstalter: Segel- und YC Steiermark in Zusammenarbeit mit OeSV, HJS und JK Ventan

  • Wettfahrtleiter: Erich Alfred Pernold

  • Modus (Art der Wettfahrten): 8 Wettfahrten (Navigations- sowie Up-and-Down-Kurse)

  • Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse First 35 mit und ohne Spi

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 2.100/Yacht (Charter)

    • € 350/Yacht (Nenngeld)

    • € 400/Person

  • Teilnehmer 2025: 13

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: sycs.org

Croatia 300 Hochsee ÖSTM ORC offshore

  • Termin: 18.10.2026 bis 22.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 19.10.2026 bis 22.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Murter (Hramina), Kroatien

  • Veranstalter: YC Austria, YCŽal im Auftrag des OeSV

  • Wettfahrtleiter: Gert Schmidleitner

  • Modus (Art der Wettfahrten): 1 Langstrecke über etwa 300 nm

  • Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse Dehler 38 SQ (mit Gen.); Eigner- und Charteryachten mit Spi/Gen. (ORC)

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 300/Yacht (bis 50 Fuß)

    • € 400/Yacht (über 50 Fuß)

    • € 295/Person; 50% für Damen und U30-Boote auf das pers. Nenngeld

  • Teilnehmer 2025: 23

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1,2

  • Web: www.croatia300.at

42. S-Cup

  • Termin: 22.10.2026 bis 26.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 24.10.2026 bis 26.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Punat, Kroatien

  • Veranstalter: Nautic Club Austria in Zusammenarbeit mit dem Steirischen Segelverband

  • Wettfahrtleiter: Klaus Vrecer

  • Modus (Art der Wettfahrten): Umpired Fleetracing im Ligaformat; nach ca. der Hälfte der Wettfahrten, Teilung in Gold- und Silberflotte

  • Klassen (Art der Klassen): Einheitsklasse J/70

  • Kosten (ohne Chartergebühren): Veranstaltungspackage € 1.550 (für 4 Personen, inkl. Charter)

  • Teilnehmer 2025: 12

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: www.nca.at

18. Round Palagruža Cannonball

  • Termin: 24.10.2026 bis 31.10.2026
    (Gesamtdauer der Veranstaltung)

  • Regattatage: 26.10.2026 bis 30.10.2026
    (Tage, an denen Wettfahrten gesegelt werden)

  • Ort (Basis- bzw. Starthafen): Split (Kaštela), Kroatien

  • Veranstalter: Nautikverein sail attack, YC Sailing Forever

  • Wettfahrtleiter: Franjo Jurić

  • Modus (Art der Wettfahrten): 1 Langstrecke (400 sm): Split-Jabuka-Biševo-Palagruža-Otok Lokrum/Dubrovnik-Mljet-Korčula-Hvar-Vodenjak-Split

  • Klassen (Art der Klassen): 2 Einheitsklassen mit Spi/Gennaker: First 45, Salona 46; kein ORC

  • Kosten (ohne Chartergebühren):

    • € 650/Yacht

    • € 200/Person

  • Teilnehmer 2025: 19

  • Austrian Offshore Trophy (Faktor): 1

  • Web: roundpalagruza.at

