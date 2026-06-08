EUROSAF: EM-Gold für Kraševac und Berger

Vom 4. bis 7. Juni stand der UYCAs ganz im Zeichen der EUROSAF Beneteau First 18 SE Europameisterschaft. Vier Wettfahrttage sorgten am Attersee für beste Bedingungen und hochkarätigen Segelsport.

Besonders erfreulich aus Sicht des Veranstalters: An jedem Wettfahrttag konnten Rennen gesegelt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen fanden damit faire und anspruchsvolle Bedingungen vor und konnten ihr Können auf dem Wasser unter Beweis stellen.

Den Europameistertitel sicherte sich der Slowene Uroš Kraševac, der gemeinsam mit der Österreicherin Lisa Berger vom benachbarten Segelclub Attersee an den Start ging. Mit einer konstant starken Serie setzte sich das Duo gegen die internationale Konkurrenz durch. Rang zwei belegten die Slowenen Dejan Presen und Dénes Szilágyi, Dritte wurden Raphael Lorenz, Leoni Kluge und Antonia Schirner aus Deutschland. Die Titelverteidiger Blaž Kmetec und Jure Jerkovic mussten sich diesmal mit dem vierten Platz begnügen.

In der nationalen Wertung gingen die Goldmedaillen an Angelika Stark und Martin Pöll vom UYC Neusiedlersee. Damit war der Titelkampf auch auf heimischer Ebene eng und hochklassig besetzt.

Die Beneteau First 18 SE ist eine sportliche, moderne One-Design-Klasse, die auf direkte Manöver, Tempo und taktische Präzision ausgelegt ist. Mit knapp 5,6 Metern Länge, schwenk- oder hubbarem Kiel, Doppelrudern und einem konsequent auf Leistung getrimmten Rigg verbindet sie Regattasport mit hohem Segelspaß. Genau diese Kombination macht die Klasse für ambitionierte Teams ebenso attraktiv wie für Seglerinnen und Segler, die ein reaktionsschnelles Boot schätzen.