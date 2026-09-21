Vadlau wieder am Wasser

Comeback unter genauer Beobachtung

Vadlaus Comeback am Wasser ging mit täglichen Physiotherapie-Einheiten einher. „Wir haben die Dauer der Trainings noch relativ kurz gehalten. Nach jeder Einheit gab es auch einen umfassenden Check, wie das Knie reagiert hat, und begleitend gezieltes Krafttraining, um den Muskelaufbau weiter zu forcieren“, gibt die 32-jährige Kärntnerin Einblicke in die letzte Woche.



Mit der Rückkehr nach Österreich folgen – in Abstimmung mit dem OeSV-Medical-Team und den behandelnden Ärzten – weitere Nachuntersuchungen. „Wir müssen ganz genau beobachten, wie sich das Knie während der letzten Woche verändert hat und ob wir die Belastung gut gewählt haben. Das Gefühl ist sehr gut, aber noch nicht perfekt.“ Bei positiven Ergebnissen plant das Duo einen weiteren Trainingsblock auf der Balearen-Insel. Eine mögliche Comeback-Regatta wäre die „Trofeo Princesa Sofia“ vor Palma de Mallorca Ende März 2027. Höhepunkt der kommenden Saison ist die Weltmeisterschaft im polnischen Gdynia Mitte Juli. Bei den interkontinentalen Titelkämpfen werden die ersten 470er-Nationentickets für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 vergeben.



Matthias Schmid, Sportdirektor Österreichischer Segel-Verband: „Wir sind die ersten Versuche ganz bewusst sehr vorsichtig angegangen und haben hinter dieses erste Training überhaupt keine Erwartungen und Druck gelegt. Lara soll erst losstarten, wenn es für sie und ihr Knie passt. Sie konnte jetzt das gesamte Camp – natürlich mit Einschränkungen – absolvieren und es schaut grundsätzlich sehr gut aus. Wir sind davon überzeugt, dass wir fortan mit einem intelligenten Plan und einer gezielten Steuerung des Segeltrainings beginnen können. Beide Athlet:innen sind sehr gut drauf, Lara hat richtig Spaß am Training. Wenn die beiden ab jetzt wirklich clever, vernünftig, hart arbeitend und mit vollem Eland und Freude einsteigen, sehen wir gut Chancen, dass sie den Anschluss an die Weltspitze sehr rasch wieder finden werden."