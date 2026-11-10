Souveräne Leichtigkeit

Großer Wurf. Das neue Flaggschiff der Sun Odyssey-Reihe erfüllt alle Erwartungen oder übertrifft sie – in puncto Komfort, Familientauglichkeit und auch seglerisch©Hersteller
Sun Odyssey 455. Die neunte Generation der französischen Erfolgsserie ist komplett. Mit der 455er verbindet Jeanneau großzügigen Wohnkomfort mit unkompliziertem Handling und bemerkenswerten Segeleigenschaften. Roland Regnemer konnte sich vor Palma davon überzeugen
Gute 15 Knoten Wind und Sonnenschein in der Bucht von Palma, dazu Windwelle und ein langer, seitlicher Swell als Überbleibsel der stürmischen und verregneten Vortage. Beste Voraussetzungen, um der jüngsten Neuerscheinung aus dem Hause Jeanneau auf den Zahn zu fühlen. An Bord befanden sich mit Downwind- und Performance-Package nicht nur die aus Sicht des ambitionierten Seglers unverzichtbaren Extras, sondern auch Eric Levet, der für den Entwurf verantwortliche Designer von Marc Lombard Design. Das renommierte französische Büro hat mit der 455er den letzten Puzzlestein in Sachen Neugestaltung der Modellpalette von Sun Odyssey hinzugefügt. Schon nach den ersten Schlägen wird klar, dass die jüngste Jeanneau mehr zu bieten hat als großzügige Platzverhältnisse und Komfort. Sie liegt angenehm am Ruder, reagiert präzise auf Kurskorrekturen und vermittelt in Böen jene Gelassenheit, die man sich von einer modernen Fahrtenyacht wünscht. Die Französin lässt sich mit leichtem Widerstand und erfreulich wenig Kraftaufwand auf Kurs halten. Damit erfüllt sie einen wesentlichen Punkt des Pflichtenhefts, das die Werft aus dem Beneteau-Konzern für die mittlerweile neunte Generation seiner erfolgreichen Sun-Odyssey-Reihe formuliert hat. Segeln soll Spaß machen, auch mit kleiner Crew und ohne sportlichen Ehrgeiz. Gleichzeitig darf das Leistungspotenzial nicht auf der Strecke bleiben. Walkaround-Deck, das geräumige Cockpit sowie die vom – nun abgelösten – Spitzenmodell 490 bekannte Anordnung der Winschen direkt neben dem Steuerrad sorgen für Wiedererkennung auf den ersten Blick.
Fotos von den Testfahrten im Rahmen der EYOTY-Sea Trials gibt es in unseren Galerien.
Generationswechsel
Mit der Sun Odyssey 455 schließt Jeanneau die Erneuerung seiner Fahrtenyachtpalette ab. Erstmals stammen damit sämtliche aktuellen Konstruktionen der Baureihe aus der Feder von Marc Lombard Yacht Design; davor waren die größeren Modelle noch von Philippe Briand entworfen worden. Der Wechsel des Konstrukteurs geht mit einem modernen Rumpfdesign einher. Ein breites Heck, das voluminöse Vorschiff und die ausgeprägte Kimmkante prägen die Silhouette. Dazu kommen große Rumpffenster und ein flacher Decksaufbau. Der Bug fällt für eine Yacht dieser Größenordnung ausgesprochen füllig aus. Das hat seinen Grund: Bei 4,49 m maximaler Breite und 13,74 m Rumpflänge sollte unter Deck möglichst viel Raum entstehen, ohne damit die Segeleigenschaften über Gebühr zu beeinträchtigen. Einen wesentlichen Beitrag dafür liefert auch die Fertigungstechnologie. Der Rumpf wird vollständig im Vakuuminfusionsverfahren hergestellt. Jeanneau setzt dabei auf ein monolithisches GfK-Laminat mit Polyesterharz, das Deck entsteht in einem separaten Injektionsverfahren. Mit rund 11,3 Tonnen Leergewicht ist die Sun Odyssey 455 für ihre Größe und das gebotene Volumen vergleichsweise leicht ausgefallen und bringt fast eine Tonne weniger auf die Waage als so manch vergleichbarer Mitbewerber.
Druckvoll, aber gutmütig
Zurück aufs Wasser. Auf einem Bug geht es direkt gegen den Swell, dazu kommt noch die kurze, steile Windwelle. Da macht sich die Fülle im Vorschiff bemerkbar: Die Jeanneau setzt ziemlich kräftig ein und erinnert vorsichtig daran, dass viel Volumen im Bugbereich nicht ausschließlich Vorteile mit sich bringt. Dafür überrascht sie mit bemerkenswert ausgeglichener Balance. Nach der Wende bringen die jetzt seitlichen laufenden langen Wellen ein ständiges Auf und Ab beim Druck. Die Sun Odyssey quittiert dies unaufgeregt und ohne merkliche Änderung in der Krängung, gleiches gilt auch in den Böen: Das Boot baut Druck auf, ohne sich unangenehm auf die Seite zu legen. Die Doppelruderanlage hält den Kontakt zum Wasser, der Rudergänger erhält eine dezente, aber eindeutige Rückmeldung. Das Steuergefühl wirkt weder synthetisch leicht noch unnötig schwer. Auf unserem Testboot kommt eine hochwertige triradial geschnittene Segelgarnitur zum Einsatz. Das Großsegel kann dank des niedrig angeschlagenen Großbaums von Deck aus ohne Kletter- und Balanceübungen gesetzt und geborgen werden. Auf konventionelle Genuaschienen wird verzichtet, stattdessen gibt es ein dreidimensional verstellbares Fockschot-Holepunktsystem (3D-Sheeting mit Loops).
Das schafft ein aufgeräumtes Deck und eröffnet interessante Möglichkeiten beim Feintrimm. Ergänzt wird die Zusatzausstattung um ein Dyneema-Running-Rigg sowie einen Flat-Deck-Furler für die Genua. Die Backstagen wären prinzipiell auch verstellbar, eine Option, auf die am Testschiff aber verzichtet wurde. Richtig in Schwung kommt die Französin, als wir abfallen und den Code Zero setzen. Der Druck im Segel nimmt zu und der Rumpf beschleunigt spürbar. Auf raumen Kursen zwischen 80 und 110 Grad zum Wind bewegt sich die Anzeige regelmäßig um die neun Knoten, ein zweistelliger Wert wurde nur um Zehntelpunkte verpasst. Für eine komfortabel ausgestattete Fahrtenyacht dieser Größenordnung eine respektable Vorstellung. Auch mit zusätzlichem Segeldruck bleibt die 455er kontrollierbar und reagiert unmittelbar auf Kursänderungen.
Durchdachte Arbeitsplätze
Einer der größten Pluspunkte der Sun Odyssey 455 ist das Cockpit. Jeanneau hat die mit der 440er eingeführte Walkaround-Philosophie konsequent weiterentwickelt. Die Seitendecks fallen im achterlichen Bereich auf Cockpitniveau ab, wodurch der Weg vom Steuerstand nach vorne ohne Kletterpartie über Sitzbänke oder Süllränder verläuft. Gerade bei Krängung, mit Ausrüstung in Händen oder während eines Manövers stellt das einen echten Sicherheits- und Komfortgewinn dar. Der Cockpitbereich liegt tief und ist entsprechend geschützt, die Süllränder sind hoch ausgeführt. Zwei Steuerräder stehen weit achtern, dazwischen bleibt genügend Bewegungsfreiheit. Die Sitzpositionen sind gut gewählt, die Instrumentierung lässt sich sowohl stehend als auch seitlich sitzend überblicken. Auf beiden Seiten stehen große Raymarine-Plotter zur Verfügung, ergänzt werden sie von kleineren Anzeigen. Bemerkenswert gut gelungen ist die Positionierung der primären Schotwinschen. Sie befinden sich seitlich der Steuerräder zwischen den Steuerständen und dem eigentlichen Sitzbereich des Cockpits. So kann der Rudergänger selbst agieren, gleichzeitig sind die Winschen aber auch für Crewmitglieder bequem erreichbar. Auf unserem Testboot zeigte sich diese Anordnung beim Wechsel von der Genua auf den Code Zero von ihrer besten Seite. Drei Personen konnten gleichzeitig im achterlichen Arbeitsbereich hantieren, ohne einander in die Quere zu kommen oder den Steuermann zu behindern. Auch die unter den Rückenlehnen der Cockpitbänke geführten Leinen tragen zum aufgeräumten Erscheinungsbild bei. Sie sind im Betrieb weitgehend aus dem Weg, bleiben bei Bedarf oder für Servicearbeiten aber zugänglich. Leinentaschen nehmen Fallen und Schoten dort auf, wo man sie intuitiv verstauen würde. Die zwei getrennten Cockpittische schaffen mittig einen freien Weg vom Niedergang nach achtern. Die Tischplatten lassen sich teilweise wegklappen, wodurch die Bewegungsfreiheit wächst und die Winschen bei Bedarf auch sitzend bedient werden können. Optional sind absenkbare Tische erhältlich, die zusätzliche Liegeflächen ermöglichen.
Platz ist Trumpf
Einen hohen Stellenwert genießt der Stauraum. Unter den Steuersitzen, in den seitlichen Cockpitbänken und im Achterbereich stehen zahlreiche Fächer für Fender, Festmacher, Segel und sonstige Ausrüstung zur Verfügung. Auch im Bug wurde sauber getrennt: Ganz vorne liegt der Ankerkasten, dahinter und durch ein Schott getrennt ein eigener Segelstauraum. Das erleichtert die Organisation und verhindert, dass nasses Tauwerk oder Ankerzubehör mit zusätzlichen Segeln in Kontakt kommt. Eine elektrische Ankerwinsch gehört zur Serienausstattung. Die große abklappbare Badeplattform macht den Zugang zum Wasser denkbar einfach. Auf unserem Testschiff ließ sie sich vom Backbord-Steuerstand aus elektrisch bedienen. Gemeinsam mit den breiten Stufen und dem offenen Heck entsteht ein großzügiger Aufenthaltsbereich, der speziell in mediterranen Revieren seine Stärken ausspielen dürfte. Unter Deck setzt sich das großzügige Raumgefühl nahtlos fort. Die Abmessungen und der vergleichsweise breite Bug sorgen dafür, dass man sich stellenweise auf einer deutlich größeren Yacht wähnt. Das Interieur stammt von Piaton Yacht Design und kombiniert eine moderne, zurückhaltende Formensprache mit zahlreichen praktischen Details. Im Salon dominiert eine großzügige U-förmige Sitzgruppe. Der Tisch bietet reichlich Platz, gegenüber befindet sich der Navigationsbereich mit einer pfiffigen Neuerung: Der Sitz am Kartentisch lässt sich mit zwei Handgriffen zu einer Art Lounge-Chair umfunktionieren. Damit entsteht ein zusätzlicher Rückzugsort, der sich zum Lesen oder Entspannen eignet.
Große Fensterflächen lassen viel Licht ins Innere, zahlreiche Luken unterstützen die Belüftung. Unterschiedliche Holz- und Polstervarianten ermöglichen eine Anpassung an den persönlichen Geschmack. Der Ausbau präsentiert sich auf dem Testboot sauber verarbeitet und für eine Serienfertigung erfreulich hochwertig. Die Pantry ist in U-Form ausgeführt und nahe am Schwerpunkt des Schiffes angeordnet. Zwei getrennte Spülbecken, ausreichend Arbeitsfläche, ein Herd mit Backrohr sowie ein großer Kühlschrank gehören zur Ausstattung. Die Corian-Arbeitsplatte im Testschiff unterstreicht den gehobenen Gesamteindruck. Eine Besonderheit findet sich steuerbord neben dem Niedergang. Dort hat man in der getesteten Eignerversion einen eigenen Arbeits- und Stauraum untergebracht, der mit Regalen und vorbereiteten Schubladensystemen genutzt werden kann. Alternativ lässt sich dieser Bereich zur zusätzlichen Nasszelle ausbauen. Insgesamt bietet Jeanneau mehrere Grundrissvarianten an, von der großzügigen Dreikajüten-Version bis zu Ausführungen mit zusätzlichen Schlafräumen.
Großzügig bis in den Bug
Die Eignerkabine im Vorschiff bietet ein von beiden Seiten gut zugängliches Doppelbett, darunter befinden sich große Schubladen. Hinzu kommen zahlreiche Kästen und Ablageflächen. Durch die vier Luken ist eine gute Querlüftung möglich. Eine eigene Nasszelle mit getrenntem Duschbereich ergänzt das Angebot. Die beiden Achterkajüten sind hinsichtlich Größe und Stehhöhe praktisch ident. Beide verfügen über komfortable Doppelkojen und ausreichend Stauraum. Zusätzliche Luken sorgen für Luftzirkulation. Die achterliche Nasszelle bietet einen separaten Duschbereich, zu dem die Backbord-Achterkajüte in der getesteten Version einen direkten Zugang hat. Überzeugend sind die zahlreichen durchdachten Kleinigkeiten: Magnetische Türhalter beim Niedergang, gut positionierte Handläufe und die schwellenarmen Übergänge zwischen den Wohnbereichen erleichtern den Alltag an Bord. Die Haltemöglichkeiten sind dort angebracht, wo man sie bei Lage oder Schlingern benötigt und intuitiv erwartet.
Im Maschinenraum setzt Jeanneau standardmäßig auf einen 57 PS Yanmar-Diesel mit Saildrive. Der Zugang zum Aggregat erfolgt über die aufklappbaren Niedergangsstufen sowie von den beiden Achterkajüten aus. Mit 380 Litern Frischwasser und rund 190 Litern Diesel ist die Yacht für längere Törns ausgelegt. Der Basispreis liegt bei € 365.700,–, die Optionsliste bietet umfangreiche Upgrade-Möglichkeiten. Das Testmodell kommt auf rund € 464.000,– und kann ohne Zweifel als sehr gut ausgestattet bezeichnet werden.
Resümee
Mit der Sun Odyssey 455 ist Jeanneau eine bemerkenswert ausgewogene Fahrtenyacht gelungen. Die Französin überzeugt mit sicherem, präzisem Steuerverhalten, einem durchdachten Cockpit und außergewöhnlich großzügigen Platzverhältnissen. Vor Palma zeigte sie bei 15 bis 18 Knoten Wind, dass sich hoher Komfort und anspruchsvolles Segeln gut miteinander verbinden lassen. Der Code Zero bringt zusätzlichen Fahrspaß, die moderne Decksgestaltung erleichtert das Handling mit kleiner Crew erheblich. Eine Yacht für lange Törns, entspannte Tage vor Anker und Segler, die auf Komfort ebenso wenig verzichten wollen wie auf Freude am Ruder.