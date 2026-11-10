Souveräne Leichtigkeit

Gute 15 Knoten Wind und Sonnenschein in der Bucht von Palma, dazu Windwelle und ein langer, seitlicher Swell als Überbleibsel der stürmischen und verregneten Vortage. Beste Voraussetzungen, um der jüngsten Neuerscheinung aus dem Hause Jeanneau auf den Zahn zu fühlen. An Bord befanden sich mit Downwind- und Performance-Package nicht nur die aus Sicht des ambitionierten Seglers unverzichtbaren Extras, sondern auch Eric Levet, der für den Entwurf verantwortliche Designer von Marc Lombard Design. Das renommierte französische Büro hat mit der 455er den letzten Puzzlestein in Sachen Neugestaltung der Modellpalette von Sun Odyssey hinzugefügt. Schon nach den ersten Schlägen wird klar, dass die jüngste Jeanneau mehr zu bieten hat als großzügige Platzverhältnisse und Komfort. Sie liegt angenehm am Ruder, reagiert präzise auf Kurskorrekturen und vermittelt in Böen jene Gelassenheit, die man sich von einer modernen Fahrten­yacht wünscht. Die Französin lässt sich mit leichtem Widerstand und erfreulich wenig Kraftaufwand auf Kurs halten. Damit erfüllt sie einen wesentlichen Punkt des Pflichtenhefts, das die Werft aus dem Beneteau-Konzern für die mittlerweile neunte Generation seiner erfolgreichen Sun-Odyssey-Reihe formuliert hat. Segeln soll Spaß machen, auch mit kleiner Crew und ohne sportlichen Ehrgeiz. Gleichzeitig darf das Leistungspotenzial nicht auf der Strecke bleiben. Walkaround-Deck, das geräumige Cockpit sowie die vom – nun abgelösten – Spitzenmodell 490 bekannte Anordnung der Winschen direkt neben dem Steuerrad sorgen für Wiedererkennung auf den ersten Blick.



Fotos von den Testfahrten im Rahmen der EYOTY-Sea Trials gibt es in unseren Galerien.

Generationswechsel

Mit der Sun Odyssey 455 schließt Jeanneau die Erneuerung seiner Fahrtenyachtpalette ab. Erstmals stammen damit sämtliche aktuellen Konstruktionen der Baureihe aus der Feder von Marc Lombard Yacht Design; davor waren die größeren Modelle noch von Philippe Briand entworfen worden. Der Wechsel des Konstrukteurs geht mit einem modernen Rumpfdesign einher. Ein breites Heck, das voluminöse Vorschiff und die ausgeprägte Kimmkante prägen die Silhouette. Dazu kommen große Rumpffenster und ein flacher Decksaufbau. Der Bug fällt für eine Yacht dieser Größenordnung ausgesprochen füllig aus. Das hat seinen Grund: Bei 4,49 m maximaler Breite und 13,74 m Rumpflänge sollte unter Deck möglichst viel Raum entstehen, ohne damit die Segeleigenschaften über Gebühr zu beeinträchtigen. Einen wesentlichen Beitrag dafür liefert auch die Fertigungstechnologie. Der Rumpf wird vollständig im Vakuuminfusionsverfahren hergestellt. Jeanneau setzt dabei auf ein monolithisches GfK-Laminat mit Polyesterharz, das Deck entsteht in einem separaten Injektionsverfahren. Mit rund 11,3 Tonnen Leergewicht ist die Sun Odyssey 455 für ihre Größe und das gebotene Volumen vergleichsweise leicht ausgefallen und bringt fast eine Tonne weniger auf die Waage als so manch vergleichbarer Mitbewerber.