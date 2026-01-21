ABO

Neue Trockentauchanzüge „Made in Mondsee“

Mit Drytec Air und Protec Air bringt Camaro eine neue Generation Trockentauchanzüge.

Bewegungsfreiheit, leichteres Handling und ein deutlich modernerer Look treffen auf Fertigung in Österreich – plus maßnahe Anpassung und ungewöhnlich viel Service.

Wer in der kalten Jahreszeit im Wasser bleibt – ob im See, beim Wracktauchgang oder nach dem Wintertörn – verlangt von einem Trocki vor allem eines: unkomplizierte Handhabung bei maximaler Beweglichkeit. Camaro setzt bei der neuen Dry-Diving-Linie genau dort an. Herzstück der Überarbeitung ist der Einstieg: Der Reißverschluss wandert von der Schulter weiter nach unten, liegt nun schräger und fällt um fünf Zentimeter länger aus. Ergebnis: eine größere Öffnung und spürbar leichteres An- und Ausziehen.

Auch der Schnitt wurde neu gedacht. Vorgekrümmte Ellbogen und Knie orientieren sich an moderner Outdoor- und Arbeitsbekleidung, bringen dort Materiallänge, wo sie beim Bewegen gebraucht wird – und reduzieren Faltenbildung in „Problemzonen“ wie der Kniekehle. Camaro kombiniert das mit einem atmungsaktiven, leichten 3-Lagen-Stretchlaminat, das weniger unnötige Luft im Anzug begünstigen und damit eine saubere, horizontale Wasserlage unterstützen soll.

Optisch verabschiedet man sich vom klassischen „Gummistiefel-Look“: Die Beinabschlüsse wirken wie bei Skibekleidung klar abgedeckt, Nähte sind verstürzt statt abgesteppt, Logos werden gestickt – alles mit dem Ziel, Haltbarkeit und Erscheinungsbild zu heben. Dazu kommen Detail-Updates wie ein vereinfachtes Trägersystem und neue Schuhe mit robusterer, flacherer Sohle.

Zwei Modelle adressieren unterschiedliche Profile: Drytec Air als superleichter Allrounder (ab 1.695 Euro), Protec Airals Tec-orientiertes Flaggschiff (ab 2.495 Euro) mit zusätzlichen Verstärkungen, Abriebschutz, Molle-Optionen und Pro-Taschen. Individualisierung spielt eine große Rolle: mehr als 50 Optionen, dazu „Teilmaß“ durch Camaro-Schneiderinnen und eine 3-Jahres-Reparaturzusage ohne Diskussion. Als Wärme-Partner empfiehlt Camaro den XA-10-Unterzieher plus BC-Flex-Funktionswäsche.

