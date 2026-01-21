Neue Trockentauchanzüge „Made in Mondsee“

Auch der Schnitt wurde neu gedacht. Vorgekrümmte Ellbogen und Knie orientieren sich an moderner Outdoor- und Arbeitsbekleidung, bringen dort Materiallänge, wo sie beim Bewegen gebraucht wird – und reduzieren Faltenbildung in „Problemzonen“ wie der Kniekehle. Camaro kombiniert das mit einem atmungsaktiven, leichten 3-Lagen-Stretchlaminat, das weniger unnötige Luft im Anzug begünstigen und damit eine saubere, horizontale Wasserlage unterstützen soll.

Optisch verabschiedet man sich vom klassischen „Gummistiefel-Look“: Die Beinabschlüsse wirken wie bei Skibekleidung klar abgedeckt, Nähte sind verstürzt statt abgesteppt, Logos werden gestickt – alles mit dem Ziel, Haltbarkeit und Erscheinungsbild zu heben. Dazu kommen Detail-Updates wie ein vereinfachtes Trägersystem und neue Schuhe mit robusterer, flacherer Sohle.

Zwei Modelle adressieren unterschiedliche Profile: Drytec Air als superleichter Allrounder (ab 1.695 Euro), Protec Airals Tec-orientiertes Flaggschiff (ab 2.495 Euro) mit zusätzlichen Verstärkungen, Abriebschutz, Molle-Optionen und Pro-Taschen. Individualisierung spielt eine große Rolle: mehr als 50 Optionen, dazu „Teilmaß“ durch Camaro-Schneiderinnen und eine 3-Jahres-Reparaturzusage ohne Diskussion. Als Wärme-Partner empfiehlt Camaro den XA-10-Unterzieher plus BC-Flex-Funktionswäsche.