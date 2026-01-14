Kleine Größe, große Reserven

Mit 38 Millimetern wird die DS Action Diver alltagstauglicher – ohne ihren Profi-Anspruch zu verlieren. ISO-6425-Zertifizierung, Keramiklünette und Powermatic-80-Automatik zielen auf verlässliche Performance, auch jenseits des Wassers.
Certina schärft die DS-Action-Familie nach und bringt mit der DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 eine kompaktere, zugleich technisch aufgerüstete Interpretation der bekannten Taucheruhr. Das Format ist bewusst gewählt: weniger Präsenz am Handgelenk, mehr Universalität – für alle, die eine echte Diver-Uhr suchen, ohne gleich einen „Teller“ zu tragen.
An der Substanz wird nicht gespart. Die Uhr ist nach ISO 6425 zertifiziert, bis 300 Meter wasserdicht und mit einer kratzfesten Keramiklünette ausgestattet – ein Detail, das nicht nur unter Wasser zählt, sondern auch im rauen Bordalltag, wenn Uhren gern einmal mit Winsch, Niedergang oder Reling Bekanntschaft schließen. Im Inneren arbeitet das Powermatic 80 mit 80 Stunden Gangreserve. Dazu kommt eine Nivachron™-Spirale, die Präzision und Widerstand gegen Magnetfelder verbessern soll – ein Thema, das in einer von Elektronik geprägten Umgebung zunehmend relevant ist. Neu beziehungsweise weiterentwickelt: das DS Concept Extreme Shock Resistance, das die „Double Security“-DNA der Marke in Richtung Stoßfestigkeit weiterdenkt.
Vier der fünf Varianten im Überblick
Fünf Versionen decken unterschiedliche Geschmäcker ab: klassisch in Stahl mit schwarzem Blatt, ein selbstbewusstes Grün, eine zweifarbige Variante mit goldfarbenen Akzenten, Titan/Gold-Details in dunkler Anmutung – und ein All-Black-Modell mit Textilband aus #tide ocean material®.
Die DS-Action-Kollektion gibt es seit 2004, die DS Action Diver wurde später zum Aushängeschild: robuste Auslegung, gute Ablesbarkeit, zertifizierte Leistung. Mit der 38-mm-Edition übersetzt Certina dieses Konzept in ein Format, das auf See ebenso passt wie an Land – sportlich, unaufgeregt, gemacht für 365 Tage Einsatz im Jahr.
Fotos: Hersteller