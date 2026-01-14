Kleine Größe, große Reserven

Certina schärft die DS-Action-Familie nach und bringt mit der DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 eine kompaktere, zugleich technisch aufgerüstete Interpretation der bekannten Taucheruhr. Das Format ist bewusst gewählt: weniger Präsenz am Handgelenk, mehr Universalität – für alle, die eine echte Diver-Uhr suchen, ohne gleich einen „Teller“ zu tragen.

An der Substanz wird nicht gespart. Die Uhr ist nach ISO 6425 zertifiziert, bis 300 Meter wasserdicht und mit einer kratzfesten Keramiklünette ausgestattet – ein Detail, das nicht nur unter Wasser zählt, sondern auch im rauen Bordalltag, wenn Uhren gern einmal mit Winsch, Niedergang oder Reling Bekanntschaft schließen. Im Inneren arbeitet das Powermatic 80 mit 80 Stunden Gangreserve. Dazu kommt eine Nivachron™-Spirale, die Präzision und Widerstand gegen Magnetfelder verbessern soll – ein Thema, das in einer von Elektronik geprägten Umgebung zunehmend relevant ist. Neu beziehungsweise weiterentwickelt: das DS Concept Extreme Shock Resistance, das die „Double Security“-DNA der Marke in Richtung Stoßfestigkeit weiterdenkt.