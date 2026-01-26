Das sind die Gewinner der dive awards 2026

Boot-Direktor Petros Michelidakis würdigte die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Teilnehmenden des Public Votings mit bewegenden Worten. Seine Botschaft: Die internationale Tauchszene steht heute nicht nur für technologische Innovation, sondern vor allem für gelebten Meeresschutz. „Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie kraftvoll und zukunftsgerichtet diese Community ist“, betonte Michelidakis. „Hier geht es nicht um Stillstand, sondern um den entschlossenen Willen, unsere Ozeane zu bewahren.“ Die Tauchbranche entwickle nicht nur neue Ausrüstung und Konzepte, sondern übernehme zunehmend Verantwortung für fragile Ökosysteme, bedrohte Arten und die Zukunft der Unterwasserwelt.

Für Taucherinnen und Taucher sei das Meer weit mehr als ein Reiseziel. Es sei Lebensraum, Inspirationsquelle und Verpflichtung zugleich. Der Schutz der Gewässer, der Korallenriffe und der marinen Biodiversität sei tief in ihrer Identität verankert. Viele Initiativen, die auf der boot ausgezeichnet wurden, verbinden Innovation mit konkreten Maßnahmen: von nachhaltiger Technik über Aufklärungsarbeit bis hin zu aktiven Schutzprojekten vor Ort. „Mich erfüllt es mit großer Begeisterung, diese visionäre Gemeinschaft hier auf der boot in unseren Tauchhallen begrüßen zu dürfen“, so Michelidakis weiter. „Sie zeigt, dass wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Verantwortung keine Gegensätze sein müssen. Die Tauchszene ist heute eine der stärksten Stimmen für den Schutz der Meere – und damit für den Schutz unseres Planeten.“

Mit der Auszeichnung der Projekte und dem starken Engagement der Community unterstreicht die boot 2026 ihre Rolle als internationale Plattform für Innovation, Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Die Messe setzt damit ein klares Zeichen: Die Zukunft des Wassersports und des Tauchens liegt in der Bewahrung dessen, was uns alle verbindet – den Ozeanen dieser Erde.

Die Sieger in den fünf Award-Kategorien des dive awards - powered by BAUER KOMPRESSOREN:

INNOVATION sagt viel über die Zukunftsfähigkeit einer Branche aus. In dieser Kategorie feiern wir Menschen, Unternehmen und Initiativen, die einen besonderen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Tauchbranche, deren Grundlagen und Ressourcen leisten. Wo sind die Konzepte und Projekte, die die Tauchbranche fit machen für die Zukunft? Wo sind die Ideen, die mit frischem Wind und nach vorne gerichteter Energie die Welt von morgen gestalten?

Divevolk: SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter:

In der Vergangenheit hatten Taucher kaum eine Möglichkeit, unter Wasser auf das Internet zuzugreifen, es sei denn, sie nutzten teure und spezielle Ausrüstung, um ein Unterwassernetzwerk aufzubauen. SeaLink ändert das, indem es sein innovatives SeaTouch-Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit vollständiger Touchscreen-Funktion verwendet, das es Tauchern ermöglicht, verschiedene mobile Apps unter Wasser frei zu nutzen. In Kombination mit dem SeaLink-Datenübertragungsgerät ermöglicht es die Echtzeit-kommunikation zwischen Tauchern und der Oberfläche, dem Ufer oder sogar jedem weltweit über das Internet. Das bedeutet, dass Aktivitäten wie Telefonate, Livestreams oder die sofortige Kommunikation für Alltags-Taucher möglich werden und Kommunikationsbarrieren in traditionellen Tauch-Szenarien beseitigt werden. Noch wichtiger ist, dass, wenn jeder Taucher problemlos unter Wasser auf das Internet zugreifen kann, die potenziellen Anwendungen grenzenlos sind – etwa die Entwicklung KI-gestützter Innovationen für Meeresforschung, Bildungsarbeit und Ozeanschutz, was für die Tauchgemeinschaft ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

In der Kategorie CLIMATE dreht sich alles um Projekte und Initiativen, die in besonderer Weise in Richtung Klimaschutz und Klimaneutralität voranschreiten. Zum Beispiel können Wissenschaftler, Lobbyisten und Umweltorganisationen nominiert werden - kurzum alle, die sich mit ihrer Arbeit oder ihrem Projekt der Gesundheit unserer Ozeane und des Lebens darin widmen. Denn der Klimawandel ist die größte Bedrohung für Ozeane und Gewässer.

Hannes Jaenicke: Schauspieler und Umweltschützer: Der Der Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke setzt sich seit vielen Jahren unermüdlich für einen besseren Umgang mit der Umwelt ein. Durch seine Pelorus Jack Foundation unterstützt Hannes Menschen und Organisationen, die an vorderster Front kämpfen und dabei oft ihr Leben riskieren, um die Natur zu bewahren.

Seit 2008 sendet das ZDF die Dokumentarreihe „Hannes Jaenicke im Einsatz...“, die sich mit Umweltthemen beschäftigt. Hannes Jaenicke hat in der Serie regelmäßig maritime Themen aufgegriffen. Im Laufe der Jahre wurden Berichte über Haie, Delfine, Lachse, Meeresschildkröten und – aktuell im Jahr 2025 – „Hannes Jaenicke im Einsatz für den Oktopus“ veröffentlicht.

Tauchen ist wie kaum eine andere Wassersportart mit dem Thema Reisen eng verknüpft. Die Kategorie DESTINATION widmet sich deshalb touristischen Aspekten. Denn Taucher brechen in alle Welt auf, um die Wunder der Unterwasserwelt zu erkunden. In dieser Kategorie sind deshalb Destinationen und touristische Angebote zu finden, die sich besonders gut auf Taucher eingestellt haben. Es können sich sowohl Destinationen und Regionen insgesamt bewerben als auch einzelne Hotels, Tauchbasen oder Liveaboards.

Französisch-Polynesien: Französisch-Polynesien zählt zu den begehrtesten Tauchregionen der Welt und begeistert mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Unterwasserlandschaften. Die mehr als 100 Inseln und Atolle im Südpazifik bieten spektakuläre Korallenriffe, kristallklares Wasser und eine beeindruckende Artenvielfalt. Taucher begegnen hier Großfischen wie Haien, Mantarochen und Schildkröten, aber auch farbenprächtigen Rifffischen und einzigartigen Makrowesen. Besonders bekannt sind die Inseln Rangiroa, Fakarava und Bora Bora, die mit ihren Lagunen und Steilwänden sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tauchern unvergessliche Erlebnisse ermöglichen. Die Sichtweiten unter Wasser sind oft hervorragend, und die Wassertemperaturen das ganze Jahr über angenehm warm. Neben dem Tauchen laden die polynesische Kultur, traumhafte Strände und luxuriöse Resorts dazu ein, den Aufenthalt rundum zu genießen. Französisch-Polynesien ist somit ein Paradies für Taucher, die nach Abenteuer, Vielfalt und Exotik suchen.

In der Kategorie PRODUCT geht es um Equipment und Technik. Dabei muss es nicht zwingend der größte, schnellste oder teuerste Ausrüstungsgegenstand sein, der das Taucherleben leichter macht. Vielleicht liegt der raffinierte Clou gerade im Detail? Oder in einem neuartigen Material, das es so vorher noch nicht gab? Oder darin, dass ein bewährtes Produkt vielleicht mit neuen Technologien jetzt besonders umweltschonend hergestellt werden kann?

Garmin: Descent S1 Buoy: Connected Products for connected Divers. Ist die Garmin Descent S1 Boje mit dem T2 Transceiver und der Dive App gekoppelt, kann die Crew an Deck bis zu acht Tauchende mit kompatiblen Tauchcomputern verfolgen und dabei Flaschendruck, Tiefe und Distanz in Echtzeit einsehen. Zudem lassen sich Nachrichten an abgetauchte Personen senden, um wichtige Hinweise oder Rückrufe zu übermitteln. Die Boje erweitert die Reichweite der Diver-zu-Diver-Kommunikation auf bis zu 100 Meter, und Tauchende können jederzeit ihre Distanz sowie die Richtung zurück zur Boje abrufen.

In dieser Kategorie PERSONALITY geht es um Menschen. Hier werden herausragende Sportler, Unterwasser- oder Naturfilmer oder Personen aus anderen Bereichen geehrt, die sich in besonderer Weise öffentlichkeitswirksam um den Tauchsport, die Tauchbranche und die Ozeane verdient gemacht haben.

Antonio Cressi: Antonio Cressi übernahm das 1946 gegründete Familienunternehmen im Alter von nur 17 Jahren – in einer Zeit, in der Tauchausrüstung noch von Hand gefertigt wurde, mit Leidenschaft und Mut statt mit Normen und Standards. Nach den Brüdern Egidio und Nanni Cressi, die den Traum verwirklichten, das Meer für alle erlebbar und zugänglich zu machen, führte Antonio diesen Traum in die Zukunft. Mit seinem Gespür für neue Technologien und seiner Liebe zum Meer trieb er die Entwicklung und Industrialisierung von Flossen, Masken, Atemreglern und Jackets entscheidend voran und legte so den Grundstein für die moderne Tauchindustrie. Bis heute verbringt er fast jeden Tag in der Fabrik in Genua, wo er sich um Mitarbeitende, Kunden und Taucher kümmert wie um seine eigene Familie. Antonio stellt keine Produkte nur für den Profit her – für ihn steht die Sicherheit jedes einzelnen Tauchers an erster Stelle. Leidenschaft, Innovation und Verantwortung prägen bis heute das Herz von Cressi. Antonio Cressi trägt seit Jahrzehnten dazu bei, Tauchequipment erschwinglich und sicher zu machen.